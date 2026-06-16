МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором прокомментировала сообщение о том, что за поджогом дома и машины британского премьера Кира Стармера стоят украинцы.

В 2022 году британские букмекеры предложили делать ставки, что тогдашний премьер Лиз Трасс уйдет с поста через 35 дней – время, через которое разлагается салат-латук. Однако уже через шесть дней после того, как издание Daily Star запустило видеотрансляцию "гонки" между Трасс и салатом, премьер ушла в отставку. После заявления Трасс под видео гонки появилась подпись "салат пережил Трасс".