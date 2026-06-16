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Захарова пошутила про новости о виновниках поджога дома Стармера - РИА Новости, 16.06.2026
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14:08 16.06.2026
Захарова пошутила про новости о виновниках поджога дома Стармера

Захарова с юмором прокомментировала новости о виновниках поджога дома Стармера

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральный уголовный суд Лондона Олд-бейли признал двух украинцев виновными в попытке поджога дома премьер-министра Кира Стармера в 2025 году.
  • Мария Захарова обратила внимание на то, что граждане Украины совершают преступления по всему миру.
  • Мария Захарова с юмором предположила, что виновным в происшествии британские журналисты выберут салат-латук.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором прокомментировала сообщение о том, что за поджогом дома и машины британского премьера Кира Стармера стоят украинцы.
Центральный уголовный суд Лондона Олд-бейли в понедельник признал двух украинцев виновными в попытке поджога дома премьер-министра Кира Стармера в 2025 году.
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Как обратила внимание официальный представитель МИД РФ, граждане Украины совершают преступления по всему миру, о чем с гордостью отчитываются. При этом она предложила угадать, кого британские журналисты выберут виновным в происшествии: украинцев, занимающихся поджогами и живущих за британские деньги налогоплательщиков, британские спецслужбы, игнорирующие экстремизм украинских "беженцев" или российских граждан, якобы руководивших прочими претендентами.
"Правильный ответ: салат-латук - гроза британских премьеров, одолевший Лиз Трасс", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
В 2022 году британские букмекеры предложили делать ставки, что тогдашний премьер Лиз Трасс уйдет с поста через 35 дней – время, через которое разлагается салат-латук. Однако уже через шесть дней после того, как издание Daily Star запустило видеотрансляцию "гонки" между Трасс и салатом, премьер ушла в отставку. После заявления Трасс под видео гонки появилась подпись "салат пережил Трасс".
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