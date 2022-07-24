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Биография Шавката Мирзиеева

Биография Шавката Мирзиеева - РИА Новости, 24.07.2022

Биография Шавката Мирзиеева

Президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиеев родился 24 июля 1957 года в Зааминском районе Джизакской области Узбекистана в семье врача. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T05:21

2022-07-24T05:21

2022-07-24T05:21

справки

шавкат мирзиеев

узбекистан

ташкент

ислам каримов

самаркандская область

снг

евразийский экономический союз

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Президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиеев родился 24 июля 1957 года в Зааминском районе Джизакской области Узбекистана в семье врача.В 1981 году окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства по специальности "инженер-механик". Кандидат технических наук.Трудовую деятельность начал в 1981 году в Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, работал младшим научным сотрудником, старшим преподавателем, доцентом, проректором по учебной работе.В 1990 году был избран депутатом Верховного совета Узбекистана, был председателем Мандатной комиссии.В 1992 году назначен хокимом (главой администрации) Мирзо-Улугбекского района города Ташкента.В 1996-2001 годах работал в должности хокима Джизакской области, в 2001-2003 годах – хокимом Самаркандской области.Работая в органах исполнительной власти, одновременно в 1995-2003 годах был депутатом Олий Мажлиса (парламента) Республики Узбекистан.В декабре 2003 года Олий Мажлис утвердил Мирзиеева в должности премьер-министра Узбекистана, его кандидатура была предложена президентом республики Исламом Каримовым (1938-2016). Затем еще трижды – в 2005, 2010, 2015 годах – утверждался на этот пост палатами Олий Мажлиса.В 2004 году вошел в политсовет созданной проправительственной Либерально-демократической партии. 2 сентября 2016 года скончался президент Узбекистана Ислам Каримов. 8 сентября Шавкат Мирзиеев был утвержден временно исполняющим обязанности президента страны. 19 октября Либерально-демократическая партия Узбекистана утвердила кандидатуру Шавката Мирзиеева для участия в выборах главы государства. По итогам выборов президента Узбекистана, прошедших 4 декабря 2016 года, Шавкат Мирзиеев избран президентом Узбекистана, набрав 88,61% голосов избирателей.Официально вступил в должность 14 декабря 2016 года.После прихода к власти в 2016 году Шавката Мирзиеева в стране начались перемены. Была предложена и реализуется программа комплексных реформ системы государственного управления, экономики, внешней политики, социальной сферы.Улучшились взаимоотношения с соседями по Центральной Азии, Узбекистан впервые председательствовал в СНГ, стал наблюдателем в Евразийском экономическом союзе. В стране заработали прямые линии с президентом, функционируют независимые СМИ и блогеры, организуются регулярные пресс-конференции.9 сентября 2021 года Либерально-демократическая партия Узбекистана вновь поддержала кандидатуру Шавката Мирзиеева для участия в выборах главы государства.По итогам президентских выборов, состоявшихся 24 октября 2021 года, Шавкат Мирзиеев был переизбран на посту президента, получив поддержку 80,12% избирателей. 6 ноября 2021 года Шавкат Мирзиеев официально вступил в должность главы государства на второй срок. Шавкат Мирзиеев награжден орденами "Мехнат шухрати" ("Трудовая слава") и "Фидокорона хизматлари учун" ("За самоотверженную службу"). Мирзиеев женат, у него есть две дочери и сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, шавкат мирзиеев, узбекистан, ташкент, ислам каримов, самаркандская область, снг, евразийский экономический союз