Президент Узбекистана прибыл в Вашингтон на заседание "Совета мира"
08:36 18.02.2026 (обновлено: 08:46 18.02.2026)
Президент Узбекистана прибыл в Вашингтон на заседание "Совета мира"
Президент Узбекистана прибыл в Вашингтон на заседание "Совета мира" - РИА Новости, 18.02.2026
Президент Узбекистана прибыл в Вашингтон на заседание "Совета мира"
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Вашингтон для участия в первом заседании "Совета мира" по Газе, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T08:36:00+03:00
2026-02-18T08:46:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
узбекистан
шавкат мирзиеев
дональд трамп
вашингтон (штат)
сша
узбекистан
в мире, вашингтон (штат), сша, узбекистан, шавкат мирзиеев, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), США, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Дональд Трамп
Президент Узбекистана прибыл в Вашингтон на заседание "Совета мира"

Президент Узбекистана прибыл в Вашингтон на заседание "Совета мира" по Газе

ТАШКЕНТ, 18 фев - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Вашингтон для участия в первом заседании "Совета мира" по Газе, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
В четверг, 19 февраля, в Вашингтоне состоится первое заседание "Совета мира" по Газе, создание которого инициировал президент США Дональд Трамп. Одной из главных тем заседания станет сбор средств на реконструкцию сектора Газа.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с рабочим визитом в CША... В рамках пребывания в США лидер нашей страны примет участие в первом саммите "Совета мира" и ряде мероприятий делового характера", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на авиабазе "Эндрюс" Мирзиёева встретили председатель американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, начальник объединенного штаба национальной гвардии штата Миссисипи Джеймс Хэнкинс и другие официальные лица, а в отведенной резиденции в Вашингтоне - спецпосланник президента США Паоло Замполли.
Мексика отказалась присоединиться к Совету мира по Газе
