Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Токаевым и Мирзиеевым развитие двусторонних отношений - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 30.12.2025 (обновлено: 15:11 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/putin-2065665564.html
Путин обсудил с Токаевым и Мирзиеевым развитие двусторонних отношений
Путин обсудил с Токаевым и Мирзиеевым развитие двусторонних отношений - РИА Новости, 30.12.2025
Путин обсудил с Токаевым и Мирзиеевым развитие двусторонних отношений
Президент Владимир Путин обсудил с главами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым развитие двусторонних отношений. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:25:00+03:00
2025-12-30T15:11:00+03:00
в мире
казахстан
узбекистан
касым-жомарт токаев
шавкат мирзиеев
москва
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065561750.html
казахстан
узбекистан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, узбекистан, касым-жомарт токаев, шавкат мирзиеев, москва, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Казахстан, Узбекистан, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиеев, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Путин обсудил с Токаевым и Мирзиеевым развитие двусторонних отношений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с главами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым развитие двусторонних отношений.
Кроме того, стороны обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.
Как сообщил Кремль, с Токаевым глава государства рассмотрел актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
«
"А также затронули <...> в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам <...> визита президента Казахстана в Москву в ноябре", — говорится в релизе.
В разговоре с Мирзиеевым стороны уделили внимание успехам в развитии стратегического партнерства и союзничества.
Оба лидера также осудили украинскую атаку на резиденцию главы государства в Новгородской области. Глава Узбекистана подчеркнул, что подобные акты угрожают стабильности и безопасности. Токаев отметил, что действия Киева не способствуют продвижению мирного процесса.
ВСУ совершили нападение в ночь на 29 декабря, задействовав 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Несмотря на попытки Украины сорвать переговорный процесс, Москва не выйдет из него, но ужесточит позицию, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на атаку.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского
08:00
 
В миреКазахстанУзбекистанКасым-Жомарт ТокаевШавкат МирзиеевМоскваВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала