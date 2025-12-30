Путин обсудил с Токаевым и Мирзиеевым развитие двусторонних отношений

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с главами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым развитие двусторонних отношений.
Кроме того, стороны обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.
Как сообщил Кремль, с Токаевым глава государства рассмотрел актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
«
"А также затронули <...> в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам <...> визита президента Казахстана в Москву в ноябре", — говорится в релизе.
В разговоре с Мирзиеевым стороны уделили внимание успехам в развитии стратегического партнерства и союзничества.
Оба лидера также осудили украинскую атаку на резиденцию главы государства в Новгородской области. Глава Узбекистана подчеркнул, что подобные акты угрожают стабильности и безопасности. Токаев отметил, что действия Киева не способствуют продвижению мирного процесса.
ВСУ совершили нападение в ночь на 29 декабря, задействовав 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Несмотря на попытки Украины сорвать переговорный процесс, Москва не выйдет из него, но ужесточит позицию, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на атаку.