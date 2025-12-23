Мирзиеев высоко оценил усилия Трампа по решению международных конфликтов

Стороны с удовлетворением отметили возросшую интенсивность двусторонних политических контактов и обменов, особенно на уровне лидеров, открывших новый этап в развитии стратегического партнерства между двумя странами и наполнив его конкретным содержанием. Осуществляется практическая реализация совместных проектов на десятки миллиардов долларов в области гражданской авиации, автопрома, горной промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, энергетики и химии, информационно-коммуникационных технологий и других сферах. В целях эффективного продвижения действующих и разработки новых проектов и программ создан Американо-Узбекский деловой и инвестиционный совет, ведется активная работа по учреждению совместного инвестиционного фонда, указали в пресс-службе.