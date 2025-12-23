https://ria.ru/20251223/tramp-2064167996.html
Мирзиеев высоко оценил усилия Трампа по решению международных конфликтов
Мирзиеев высоко оценил усилия Трампа по решению международных конфликтов - РИА Новости, 23.12.2025
Мирзиеев высоко оценил усилия Трампа по решению международных конфликтов
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев высоко оценил усилия американского президента Дональда Трампа по решению острых международных кризисов и конфликтов,... РИА Новости, 23.12.2025
в мире, узбекистан, дональд трамп, шавкат мирзиеев, сша
ТАШКЕНТ, 23 дек - РИА Новости.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев высоко оценил усилия американского президента Дональда Трампа по решению острых международных кризисов и конфликтов, сообщает
пресс-служба узбекистанского лидера.
По данным пресс-службы, во вторник Мирзиёев
и Трамп
в телефонной беседе поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками и рассмотрели перспективы развития узбекско-американских отношений стратегического партнерства.
"Глава Узбекистана
дал высокую оценку достижениям президента Дональда Трампа во внутренней и внешней политике в текущем году, особо подчеркнув его продуктивные усилия по решению острых международных кризисов и конфликтов", - говорится в сообщении.
Стороны с удовлетворением отметили возросшую интенсивность двусторонних политических контактов и обменов, особенно на уровне лидеров, открывших новый этап в развитии стратегического партнерства между двумя странами и наполнив его конкретным содержанием. Осуществляется практическая реализация совместных проектов на десятки миллиардов долларов в области гражданской авиации, автопрома, горной промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, энергетики и химии, информационно-коммуникационных технологий и других сферах. В целях эффективного продвижения действующих и разработки новых проектов и программ создан Американо-Узбекский деловой и инвестиционный совет, ведется активная работа по учреждению совместного инвестиционного фонда, указали в пресс-службе.
"Отдельное внимание уделено вопросам международной и региональной повестки. В данном контексте подчеркнута значимость многостороннего сотрудничества, включая формат "С5+1", - отмечается в сообщении.
В завершение беседы стороны подтвердили намерение продолжать активные контакты на высшем уровне и договорились о продвижении совместных инициатив и программ практического сотрудничества. Мирзиеев также пригласил американского лидера посетить Узбекистан с визитом в удобные сроки, добавили в пресс-службе.