Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 24
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 24 - РИА Новости, 06.02.2026
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 24
Число погибших при взрыве в мечети в столице Пакистана Исламабаде выросло до 24, более 101 человека получили ранения, сообщил представитель районной... РИА Новости, 06.02.2026
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 24
Число погибших при взрыве в мечети в Исламабаде выросло до 24
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 фев – РИА Новости. Число погибших при взрыве в мечети в столице Пакистана Исламабаде выросло до 24, более 101 человека получили ранения, сообщил представитель районной администрации.
Ранее сообщалось о пятнадцати погибших.
"По меньшей мере 24 человека погибли и 101 получил ранения в результате взрыва, прогремевшего в мечети во время пятничной молитвы в столице страны", - сообщил представитель районной администрации изданию Dawn.
Взрыв произошел в мечети в районе Тарлай в Исламабаде
. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спасательной службы, которые начали спасательные работы.
Нападение произошло во время двухдневного официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева
.
Представитель полиции столичной территории Исламабада Таки Джавад заявил, что пока слишком рано устанавливать характер взрыва, и экспертам-криминалистам предстоит определить, был ли это теракт, совершенный смертником, или взрывное устройство было заложено заранее.