© AP Photo / Anjum Naveed Сотрудники службы безопасности Пакистана и спасатели на месте взрыва бомбы в шиитской мечети в Исламабаде

Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 24

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 фев – РИА Новости. Число погибших при взрыве в мечети в столице Пакистана Исламабаде выросло до 24, более 101 человека получили ранения, сообщил представитель районной администрации.

Ранее сообщалось о пятнадцати погибших.

"По меньшей мере 24 человека погибли и 101 получил ранения в результате взрыва, прогремевшего в мечети во время пятничной молитвы в столице страны", - сообщил представитель районной администрации изданию Dawn.

Взрыв произошел в мечети в районе Тарлай в Исламабаде . На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спасательной службы, которые начали спасательные работы.

