В Ташкенте раскрыли четыре ОПГ по продаже наркотиков через Telegram
15:08 15.02.2026
В Ташкенте раскрыли четыре ОПГ по продаже наркотиков через Telegram
Правоохранительные органы Узбекистана раскрыли в Ташкенте четыре организованные преступные группы (ОПГ), которые занимались продажей наркотиков через Telegram и РИА Новости, 15.02.2026
узбекистан, ташкент, шавкат мирзиеев, telegram, в мире
Узбекистан, Ташкент, Шавкат Мирзиеев, Telegram, В мире
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 15 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы Узбекистана раскрыли в Ташкенте четыре организованные преступные группы (ОПГ), которые занимались продажей наркотиков через Telegram и выводили полученные средства в криптовалюте на общую сумму более чем 600 тысяч долларов, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.
"В течение месяца сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность четырех преступных групп, которые занимались незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ через мессенджер Telegram, а также совершали незаконные операции с криптовалютой", - говорится в видеоматериале в Telegram-канале ГУВД.
По данным главка, участники групп создали более 40 Telegram-ботов, используя телефонные номера, зарегистрированные за границей. На эти ресурсы подписались более 20,3 тысячи пользователей, а общий объем средств, выведенных в криптовалюте от продажи наркотиков, превысил 600 тысяч долларов, отметило ГУВД.
Во всех группировках были четко распределены роли их участников: одни управляли каналом и создавали ботов, другие искали закладчиков и покупателей, третьи переводили полученные доходы в криптовалюту и выводили деньги за пределы Узбекистана, добавил главк.
"В ходе оперативных мероприятий все члены групп были задержаны, в их отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметило ГУВД.
В ноябре 2025 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил национальную программу комплексных практических действий по предупреждению и борьбе с наркопреступлениями на 2025-2026 годы, включающую свыше 100 оперативно-профилактических, организационно-воспитательных и информационно-агитационных мероприятий.
