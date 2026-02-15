В Ташкенте раскрыли четыре ОПГ по продаже наркотиков через Telegram

ТАШКЕНТ, 15 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы Узбекистана раскрыли в Ташкенте четыре организованные преступные группы (ОПГ), которые занимались продажей наркотиков через Telegram и выводили полученные средства в криптовалюте на общую сумму более чем 600 тысяч долларов, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

"В течение месяца сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность четырех преступных групп, которые занимались незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ через мессенджер Telegram , а также совершали незаконные операции с криптовалютой", - говорится в видеоматериале в Telegram-канале ГУВД.

По данным главка, участники групп создали более 40 Telegram-ботов, используя телефонные номера, зарегистрированные за границей. На эти ресурсы подписались более 20,3 тысячи пользователей, а общий объем средств, выведенных в криптовалюте от продажи наркотиков, превысил 600 тысяч долларов, отметило ГУВД.

Во всех группировках были четко распределены роли их участников: одни управляли каналом и создавали ботов, другие искали закладчиков и покупателей, третьи переводили полученные доходы в криптовалюту и выводили деньги за пределы Узбекистана , добавил главк.

"В ходе оперативных мероприятий все члены групп были задержаны, в их отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметило ГУВД.