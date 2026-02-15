https://ria.ru/20260215/opg-2074517810.html
В Ташкенте раскрыли четыре ОПГ по продаже наркотиков через Telegram
В Ташкенте раскрыли четыре ОПГ по продаже наркотиков через Telegram - РИА Новости, 15.02.2026
В Ташкенте раскрыли четыре ОПГ по продаже наркотиков через Telegram
Правоохранительные органы Узбекистана раскрыли в Ташкенте четыре организованные преступные группы (ОПГ), которые занимались продажей наркотиков через Telegram и РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T15:08:00+03:00
2026-02-15T15:08:00+03:00
2026-02-15T15:08:00+03:00
узбекистан
ташкент
шавкат мирзиеев
telegram
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126250_0:28:3433:1959_1920x0_80_0_0_82904c1a408769f1c90797f4c20de183.jpg
https://ria.ru/20260215/perm-2074511535.html
https://ria.ru/20260215/podrostki-2074513562.html
узбекистан
ташкент
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126250_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_7208fc32f993af285b1a87e72a20f485.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, ташкент, шавкат мирзиеев, telegram, в мире
Узбекистан, Ташкент, Шавкат Мирзиеев, Telegram, В мире
В Ташкенте раскрыли четыре ОПГ по продаже наркотиков через Telegram
Правоохранители в Ташкенте раскрыли 4 ОПГ по продаже наркотиков через Telegram
ТАШКЕНТ, 15 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы Узбекистана раскрыли в Ташкенте четыре организованные преступные группы (ОПГ), которые занимались продажей наркотиков через Telegram и выводили полученные средства в криптовалюте на общую сумму более чем 600 тысяч долларов, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.
"В течение месяца сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность четырех преступных групп, которые занимались незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ через мессенджер Telegram
, а также совершали незаконные операции с криптовалютой", - говорится в видеоматериале в Telegram-канале
ГУВД.
По данным главка, участники групп создали более 40 Telegram-ботов, используя телефонные номера, зарегистрированные за границей. На эти ресурсы подписались более 20,3 тысячи пользователей, а общий объем средств, выведенных в криптовалюте от продажи наркотиков, превысил 600 тысяч долларов, отметило ГУВД.
Во всех группировках были четко распределены роли их участников: одни управляли каналом и создавали ботов, другие искали закладчиков и покупателей, третьи переводили полученные доходы в криптовалюту и выводили деньги за пределы Узбекистана
, добавил главк.
"В ходе оперативных мероприятий все члены групп были задержаны, в их отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметило ГУВД.
В ноябре 2025 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
одобрил национальную программу комплексных практических действий по предупреждению и борьбе с наркопреступлениями на 2025-2026 годы, включающую свыше 100 оперативно-профилактических, организационно-воспитательных и информационно-агитационных мероприятий.