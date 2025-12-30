Рейтинг@Mail.ru
Мирзиеев решительно осудил попытку атаки на резиденцию Путина
12:49 30.12.2025 (обновлено: 13:20 30.12.2025)
Мирзиеев решительно осудил попытку атаки на резиденцию Путина
Мирзиеев решительно осудил попытку атаки на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
Мирзиеев решительно осудил попытку атаки на резиденцию Путина
Акты, подобные атаке ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина, представляют угрозу стабильности, в том числе усилиям по долгосрочному миру, сообщает... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:49:00+03:00
2025-12-30T13:20:00+03:00
узбекистан
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
вооруженные силы украины
новгородская область
в мире
узбекистан
россия
новгородская область
узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, вооруженные силы украины, новгородская область, в мире
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Вооруженные силы Украины, Новгородская область, В мире
Мирзиеев решительно осудил попытку атаки на резиденцию Путина

Мирзиеев решительно осудил попытку атаки Киева на резиденцию Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 30 дек -РИА Новости. Акты, подобные атаке ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина, представляют угрозу стабильности, в том числе усилиям по долгосрочному миру, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера Шавката Мирзиеева.
По данным пресс-службы, 30 декабря состоялся телефонный разговор между Мирзиёевым и Путиным.
"В начале беседы глава нашего государства решительно осудил попытку атаки на резиденцию президента России в Новгородской области. Подчеркнуто, что подобные акты представляют угрозу стабильности и безопасности, в том числе в рамках усилий, направленных на достижение долгосрочного мира", - говорится в сообщении.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Эксперт назвал возможные последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина
11:52
 
УзбекистанРоссияВладимир ПутинШавкат МирзиеевВооруженные силы УкраиныНовгородская областьВ мире
 
 
