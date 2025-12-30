https://ria.ru/20251230/putin-2065632282.html
Мирзиеев решительно осудил попытку атаки на резиденцию Путина
Мирзиеев решительно осудил попытку атаки на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
Мирзиеев решительно осудил попытку атаки на резиденцию Путина
Акты, подобные атаке ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина, представляют угрозу стабильности, в том числе усилиям по долгосрочному миру, сообщает... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:49:00+03:00
2025-12-30T12:49:00+03:00
2025-12-30T13:20:00+03:00
узбекистан
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
вооруженные силы украины
новгородская область
в мире
узбекистан
россия
новгородская область
Мирзиеев решительно осудил попытку атаки на резиденцию Путина
Мирзиеев решительно осудил попытку атаки Киева на резиденцию Путина