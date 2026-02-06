https://ria.ru/20260206/vzryv-2072694648.html
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 31
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 31 - РИА Новости, 06.02.2026
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 31
Число погибших при взрыве в мечети в столице Пакистана Исламабаде выросло до 31, не менее 169 человек пострадали, сообщил представитель районной администрации. РИА Новости, 06.02.2026
исламабад
пакистан
узбекистан
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 31
Число погибших при взрыве в мечети в Исламабаде выросло до 31
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 фев - РИА Новости. Число погибших при взрыве в мечети в столице Пакистана Исламабаде выросло до 31, не менее 169 человек пострадали, сообщил представитель районной администрации.
Взрыв произошел в мечети в районе Тарлай в Исламабаде
. Ранее издание Dawn сообщало о 24 погибших.
"По меньшей мере 31 человек погиб и 169 получил ранения в результате взрыва, прогремевшего в мечети во время пятничной молитвы в столице страны", - сообщил представитель районной администрации изданию Dawn.
.
Нападение произошло во время двухдневного официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
.
Представитель полиции столичной территории Исламабада Таки Джавад заявил, что пока слишком рано устанавливать характер взрыва. Однако он отметил, что все признаки указывают на то, что это был теракт, совершенный смертником.
Как сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники, нападавший, связанный с группировкой "Фитна аль-Хаваридж" (ранее была известна как "Техрик-и-Талибан Пакистан"), привел в действие взрывное устройство, после того, как его остановили у ворот мечети.