Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 31

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 фев - РИА Новости. Число погибших при взрыве в мечети в столице Пакистана Исламабаде выросло до 31, не менее 169 человек пострадали, сообщил представитель районной администрации.

Взрыв произошел в мечети в районе Тарлай в Исламабаде . Ранее издание Dawn сообщало о 24 погибших.

"По меньшей мере 31 человек погиб и 169 получил ранения в результате взрыва, прогремевшего в мечети во время пятничной молитвы в столице страны", - сообщил представитель районной администрации изданию Dawn

Шавката Мирзиёева. Нападение произошло во время двухдневного официального визита президента Узбекистана

Представитель полиции столичной территории Исламабада Таки Джавад заявил, что пока слишком рано устанавливать характер взрыва. Однако он отметил, что все признаки указывают на то, что это был теракт, совершенный смертником.