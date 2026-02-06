Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 15

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 фев – РИА Новости. Число погибших при взрыве в мечети в столице Пакистана во время пятничной молитвы выросло до 15, более 80 получили ранения в результате инцидента, сообщил представитель районной администрации.
Ранее сообщалось о десяти погибших.
"По меньшей мере 15 человек погибли и более 80 получили ранения", - сообщил он изданию Dawn.
Взрыв произошел в мечети в районе Тарлай в столице страны. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спасательной службы, которые начали спасательные работы.
Нападение произошло во время двухдневного официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Представитель полиции столичной территории Исламабада Таки Джавад заявил, что пока слишком рано устанавливать характер взрыва, и экспертам-криминалистам предстоит определить, был ли это теракт, совершенный смертником, или взрывное устройство было заложено заранее.
