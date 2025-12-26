https://ria.ru/20251226/mirzieev-2064821335.html
Президент Узбекистана назвал Россию одним из основных зарубежных партнеров
Президент Узбекистана назвал Россию одним из основных зарубежных партнеров - РИА Новости, 26.12.2025
Президент Узбекистана назвал Россию одним из основных зарубежных партнеров
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с ежегодным посланием обеим палатам парламента, назвал Россию одним из основных зарубежных партнеров, республика РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T11:59:00+03:00
2025-12-26T11:59:00+03:00
2025-12-26T11:59:00+03:00
в мире
узбекистан
россия
китай
шавкат мирзиеев
снг
шос
всемирная торговая организация (вто)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817101155_357:0:2566:1243_1920x0_80_0_0_bfc6d5f2e5eb6c728afeba4dfb8bc064.jpg
https://ria.ru/20251009/uzbekistan-2047363597.html
https://ria.ru/20250724/putin-2031092459.html
узбекистан
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817101155_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_bed78238cf66c9008f41af82bfe94a7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, россия, китай, шавкат мирзиеев, снг, шос, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Узбекистан, Россия, Китай, Шавкат Мирзиеев, СНГ, ШОС, Всемирная торговая организация (ВТО)
Президент Узбекистана назвал Россию одним из основных зарубежных партнеров
Президент Узбекистана Мирзиёев назвал РФ одним из главных партнеров за рубежом