11:59 26.12.2025
Президент Узбекистана назвал Россию одним из основных зарубежных партнеров
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с ежегодным посланием обеим палатам парламента, назвал Россию одним из основных зарубежных партнеров
в мире
узбекистан
россия
китай
шавкат мирзиеев
снг
шос
всемирная торговая организация (вто)
в мире, узбекистан, россия, китай, шавкат мирзиеев, снг, шос, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Узбекистан, Россия, Китай, Шавкат Мирзиеев, СНГ, ШОС, Всемирная торговая организация (ВТО)
Президент Узбекистана назвал Россию одним из основных зарубежных партнеров

Президент Узбекистана Мирзиёев назвал РФ одним из главных партнеров за рубежом

ТАШКЕНТ, 26 дек – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с ежегодным посланием обеим палатам парламента, назвал Россию одним из основных зарубежных партнеров, республика также продолжит расширять партнерские отношения в рамках СНГ и ШОС.
Послание президента Узбекистана традиционно посвящено итогам работы за уходящий год и наиболее приоритетным направлениям развития страны в наступающем.
"Наши основные зарубежные партнеры — Россия, Китай, Соединённые Штаты Америки, Турция…. и другие страны. Многосторонние и взаимовыгодные связи с ними будут и впредь оставаться в центре внимания", - сказал Мирзиёев.
Президент Узбекистана выразил особую благодарность правительствам стран, послы которых участвуют в сегодняшнем форуме, за активную поддержку расширения связей с Узбекистаном и членства в Всемирной торговой организации. "В рамках Содружества Независимых Государств, Организации тюркских государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества традиционные, широкомасштабные партнерские отношения будут расширены", - добавил Мирзиёев.
В миреУзбекистанРоссияКитайШавкат МирзиеевСНГШОСВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
