12:52 30.12.2025 (обновлено: 13:08 30.12.2025)
Мирзиеев выразил возмущение из-за атаки Киева на резиденцию Путина
Мирзиеев выразил возмущение из-за атаки Киева на резиденцию Путина
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказал возмущение из-за атаки украинских беспилотников на резиденцию РИА Новости, 30.12.2025
Мирзиеев выразил возмущение из-за атаки Киева на резиденцию Путина

Мирзиеев выразил возмущение из-за попытки атаки Киева на резиденцию Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказал возмущение из-за атаки украинских беспилотников на резиденцию президента РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Узбекистана высказал возмущение в связи с атакой украинских беспилотников на резиденцию президента России в Новгородской области, осудил столь безрассудные террористические действия киевского режима", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
КиевВ миреУзбекистанРоссияНовгородская областьШавкат МирзиеевВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
