Трамп обсудил с Токаевым и Мирзиеевым вопрос установления мира в конфликтах
Трамп обсудил с Токаевым и Мирзиеевым вопрос установления мира в конфликтах - РИА Новости, 23.12.2025
Трамп обсудил с Токаевым и Мирзиеевым вопрос установления мира в конфликтах
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым важность установления мира РИА Новости, 23.12.2025
в мире
сша
казахстан
узбекистан
дональд трамп
касым-жомарт токаев
шавкат мирзиеев
сша
казахстан
узбекистан
Трамп обсудил с Токаевым и Мирзиеевым важность установления мира в конфликтах