Трамп обсудил с Токаевым и Мирзиеевым вопрос установления мира в конфликтах
18:01 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/tramp-2064154816.html
Трамп обсудил с Токаевым и Мирзиеевым вопрос установления мира в конфликтах
Трамп обсудил с Токаевым и Мирзиеевым вопрос установления мира в конфликтах - РИА Новости, 23.12.2025
Трамп обсудил с Токаевым и Мирзиеевым вопрос установления мира в конфликтах
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым важность установления мира РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T18:01:00+03:00
2025-12-23T18:01:00+03:00
в мире
сша
казахстан
узбекистан
дональд трамп
касым-жомарт токаев
шавкат мирзиеев
Трамп обсудил с Токаевым и Мирзиеевым вопрос установления мира в конфликтах

Трамп обсудил с Токаевым и Мирзиеевым важность установления мира в конфликтах

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым важность установления мира в продолжающихся конфликтах.
"Мы обсудили важность установления мира в продолжающихся конфликтах", - написал президент США в соцсети Truth Social.
