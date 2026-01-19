Рейтинг@Mail.ru
14:31 19.01.2026 (обновлено: 14:46 19.01.2026)
узбекистан, в мире, всемирный банк, дональд трамп, шавкат мирзиеев, марко рубио, ближний восток, сша
Узбекистан, В мире, Всемирный банк, Дональд Трамп, Шавкат Мирзиеев, Марко Рубио, Ближний Восток, США
Трамп пригласил президента Узбекистана в Совет мира по Газе

Трамп пригласил Мирзиеева в Совет мира по Газе

ТАШКЕНТ, 19 янв - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев получил приглашение от лидера США Дональда Трампа войти в состав "Совета мира" по Газе, сообщил в понедельник пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.
"Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву поступило официальное приглашение от президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа присоединиться к международной инициативе по укреплению мира на Ближнем Востоке и урегулированию конфликтов", - написал Асадов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что республике предложено присоединиться к "Совету мира" в качестве государства-учредителя.
"Глава нашего государства направил американскому коллеге ответное письмо, в котором выразил готовность Узбекистана присоединиться к Совету мира в качестве государства-учредителя. В своем послании президент нашей страны отметил, что данная инициатива рассматривается как важный шаг в решении многолетних конфликтов на Ближнем Востоке, обеспечении мира и стабильности в обширном регионе", - добавил Асадов.
Трамп ранее сообщил о формировании Совета мира по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. В состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал в субботу Белый дом.
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
СМИ: Финляндия получила приглашение Трампа войти в Совет мира по Газе
УзбекистанВ миреВсемирный банкДональд ТрампШавкат МирзиеевМарко РубиоБлижний ВостокСША
 
 
