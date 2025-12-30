Рейтинг@Mail.ru
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 30.12.2025 (обновлено: 13:39 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/razgovor-2065633733.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана - РИА Новости, 30.12.2025
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Президент Владимир Путин поговорил по телефону с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает Кремль. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:52:00+03:00
2025-12-30T13:39:00+03:00
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
россия
в мире
новгородская область
вооруженные силы украины
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991277059_0:157:3128:1917_1920x0_80_0_0_c14619b27360c84065101dead8dc731f.jpg
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065561750.html
узбекистан
россия
новгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991277059_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_79c9e55c9cf41133adfd087b3e7bbba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, россия, в мире, новгородская область, вооруженные силы украины, сергей лавров, украина
Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Россия, В мире, Новгородская область, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров, Украина
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

Путин поговорил по телефону с Мирзиеевым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Шавкат Мирзиеев
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает Кремль.
"Лидеры обменялись <...> теплыми поздравлениями в связи с наступающим Новым годом. Выражено удовлетворение достигнутыми успехами в развитии <...> стратегического партнерства и союзничества", — говорится в релизе.
Глава Узбекистана также осудил атаку украинских беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области. Как рассказала его пресс-служба, президент подчеркнул, что подобные акты угрожают стабильности и безопасности.
Как сообщал глава МИД Сергей Лавров, ВСУ совершили нападение в ночь на 29 декабря, задействовав 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели, пострадавших нет. Несмотря на попытки Украины сорвать переговорный процесс, Москва не выйдет из него, но ужесточит позицию, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на атаку.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского
08:00
 
УзбекистанВладимир ПутинШавкат МирзиеевРоссияВ миреНовгородская областьВооруженные силы УкраиныСергей ЛавровУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала