Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Президент Владимир Путин поговорил по телефону с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает Кремль. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:52:00+03:00
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
россия
в мире
новгородская область
вооруженные силы украины
сергей лавров
