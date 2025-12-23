https://ria.ru/20251223/tramp-2064150309.html
Трамп созвонился во вторник с президентом Узбекистана
Трамп созвонился во вторник с президентом Узбекистана - РИА Новости, 23.12.2025
Трамп созвонился во вторник с президентом Узбекистана
Президент США Дональд Трамп заявил, что созвонился во вторник с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T17:48:00+03:00
2025-12-23T17:48:00+03:00
2025-12-23T18:14:00+03:00
в мире
узбекистан
сша
дональд трамп
шавкат мирзиеев
касым-жомарт токаев
