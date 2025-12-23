Рейтинг@Mail.ru
Трамп созвонился во вторник с президентом Узбекистана
17:48 23.12.2025 (обновлено: 18:14 23.12.2025)
Трамп созвонился во вторник с президентом Узбекистана
Президент США Дональд Трамп заявил, что созвонился во вторник с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. РИА Новости, 23.12.2025
Дональд Трамп во время телефонного разговора
Дональд Трамп во время телефонного разговора. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что созвонился во вторник с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
"Сегодня утром у меня состоялись два замечательных телефонных разговора с Касым-Жомартом Токаевым, президентом Республики Казахстан, и Шавкатом Мирзиёевым, президентом Республики Узбекистан", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
США пригласят лидеров Казахстана и Узбекистана на саммит G20, заявил Трамп
