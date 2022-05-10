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Биография Валерия Радаева - РИА Новости, 10.05.2022
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Биография Валерия Радаева
Биография Валерия Радаева - РИА Новости, 10.05.2022
Биография Валерия Радаева
Губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радаев родился 2 апреля 1961 года в селе Благодатное Хвалынского района Саратовской области. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T17:13
2022-05-10T17:25
справки
политика
валерий радаев
саратовская область
россия
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Губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радаев родился 2 апреля 1961 года в селе Благодатное Хвалынского района Саратовской области.В 1994 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства им. M.И. Калинина (ныне – Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова) по специальности "механизация сельского хозяйства". Кандидат социологических наук.Трудовую деятельность начал в 1980 году в Хвалынском районе Саратовской области. Работал на разных должностях в совхозе "Благодатинский", с 1993 года по 1996 год занимал должность директора.В апреле 1996 года был назначен на должность главы администрации города Хвалынска. В декабре 1996 года был избран главой администрации Хвалынского района, в 2000 году – главой объединенного муниципального образования Хвалынского района.С марта 2005 года по декабрь 2007 года работал руководителем Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области.С 2002 года – член партии "Единая Россия". С апреля 2006 года по декабрь 2007 года и с марта 2010 года по ноябрь 2012 года – секретарь регионального политического совета Саратовского регионального отделения партии "Единая Россия". В декабре 2007 года был избран депутатом Саратовской областной Думы четвертого созыва.С 12 декабря 2007 года – председатель Саратовской областной Думы.23 марта 2012 года указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области.2 апреля 2012 года президент РФ внес на рассмотрение Саратовской областной Думы кандидатуру Валерия Радаева для наделения его полномочиями губернатора Саратовской области.5 апреля 2012 года Валерий Радаев был наделен полномочиями губернатора Саратовской области.В тот же день официально вступил в должность.17 марта 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Валерия Радаева временно исполняющим обязанности главы региона.10 сентября 2017 года был избран губернатором Саратовской области, за Радаева проголосовали 74,63% избирателей, официально вступил в должность 21 сентября 2017 года.Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1997), орденом Дружбы (2012), орденом Почета. Является Почетным гражданином Хвалынского района Саратовской области.Валерий Радаев женат, у него есть сын.10 мая 2022 года Радаев заявил, что решил сложить полномочия и сосредоточиться на другом направлении работы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, политика, валерий радаев, саратовская область, россия
17:13 10.05.2022 (обновлено: 17:25 10.05.2022)
 

Биография Валерия Радаева

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВалерий Радаев
Валерий Радаев - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Валерий Радаев. Архивное фото
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Губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радаев родился 2 апреля 1961 года в селе Благодатное Хвалынского района Саратовской области.
В 1994 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства им. M.И. Калинина (ныне – Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова) по специальности "механизация сельского хозяйства". Кандидат социологических наук.
Трудовую деятельность начал в 1980 году в Хвалынском районе Саратовской области. Работал на разных должностях в совхозе "Благодатинский", с 1993 года по 1996 год занимал должность директора.
В апреле 1996 года был назначен на должность главы администрации города Хвалынска. В декабре 1996 года был избран главой администрации Хвалынского района, в 2000 году – главой объединенного муниципального образования Хвалынского района.
С марта 2005 года по декабрь 2007 года работал руководителем Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области.
С 2002 года – член партии "Единая Россия". С апреля 2006 года по декабрь 2007 года и с марта 2010 года по ноябрь 2012 года – секретарь регионального политического совета Саратовского регионального отделения партии "Единая Россия". В декабре 2007 года был избран депутатом Саратовской областной Думы четвертого созыва.
С 12 декабря 2007 года – председатель Саратовской областной Думы.
23 марта 2012 года указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области.
2 апреля 2012 года президент РФ внес на рассмотрение Саратовской областной Думы кандидатуру Валерия Радаева для наделения его полномочиями губернатора Саратовской области.
5 апреля 2012 года Валерий Радаев был наделен полномочиями губернатора Саратовской области.
В тот же день официально вступил в должность.
17 марта 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Валерия Радаева временно исполняющим обязанности главы региона.
10 сентября 2017 года был избран губернатором Саратовской области, за Радаева проголосовали 74,63% избирателей, официально вступил в должность 21 сентября 2017 года.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1997), орденом Дружбы (2012), орденом Почета. Является Почетным гражданином Хвалынского района Саратовской области.
Валерий Радаев женат, у него есть сын.
10 мая 2022 года Радаев заявил, что решил сложить полномочия и сосредоточиться на другом направлении работы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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