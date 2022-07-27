https://ria.ru/20220727/vybory-1805234125.html

Врио саратовского губернатора зарегистрировался на выборы главы региона

Врио саратовского губернатора зарегистрировался на выборы главы региона - РИА Новости, 27.07.2022

Врио саратовского губернатора зарегистрировался на выборы главы региона

Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин первым зарегистрирован для участия в выборах главы региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T08:59

2022-07-27T08:59

2022-07-27T08:59

политика

роман бусаргин

ольга алимова (депутат)

саратовская область

сызрань

самарская область

единая россия

госдума рф

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САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин первым зарегистрирован для участия в выборах главы региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной избирательной комиссии.Ранее "Единая Россия" выдвинула Романа Бусаргина кандидатом на пост главы региона, КПРФ - депутата Госдумы Ольгу Алимову, ЛДПР - экс-депутата Госдумы Дмитрия Пьяных, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - экс-депутата Саратовской городской думы Артема Чеботарева, Партия возрождения России - гендиректора ООО "Еще бесплатнее" (Сызрань, Самарская область) Игоря Калганова, партия "Родина" - члена Общественной палаты региона Александра Ванцова. Все шестеро передали в избирком документы для регистрации."Сегодня состоялось заседание избирательной комиссии, первым был рассмотрен вопрос о регистрации Бусаргина Романа Викторовича. Он первым зарегистрирован, выданы соответствующие документы", - сказала собеседница агентства.Кандидаты на должность губернатора Саратовской области могут быть выдвинуты только партиями, самовыдвижение региональным законом не предусмотрено. Выдвинутые кандидаты должны пройти муниципальный фильтр, собрав 191 подпись депутатов представительных органов муниципалитетов не менее чем в 31 районе и городском округе. Выдвижение кандидатов длится до 18.00 мск 27 июля, а регистрация - до 18.00 мск 5 августа. Голосование на выборах губернатора и депутатов областной думы в единый день голосования пройдет с 9 по 11 сентября.В мае президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Саратовской области Валерия Радаева по собственному желанию и назначил врио главы региона вице-губернатора - председателя правительства области Романа Бусаргина.

https://ria.ru/20220628/mazur-1798605103.html

https://ria.ru/20220727/moskva-1805233145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, роман бусаргин, ольга алимова (депутат), саратовская область, сызрань, самарская область, единая россия, госдума рф, лдпр