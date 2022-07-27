Рейтинг@Mail.ru
Врио саратовского губернатора зарегистрировался на выборы главы региона - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220727/vybory-1805234125.html
Врио саратовского губернатора зарегистрировался на выборы главы региона
Врио саратовского губернатора зарегистрировался на выборы главы региона - РИА Новости, 27.07.2022
Врио саратовского губернатора зарегистрировался на выборы главы региона
Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин первым зарегистрирован для участия в выборах главы региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T08:59
2022-07-27T08:59
политика
роман бусаргин
ольга алимова (депутат)
саратовская область
сызрань
самарская область
единая россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787792953_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2b8aabd3fee73e5ed0b7c58f7175f6e5.jpg
САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин первым зарегистрирован для участия в выборах главы региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной избирательной комиссии.Ранее "Единая Россия" выдвинула Романа Бусаргина кандидатом на пост главы региона, КПРФ - депутата Госдумы Ольгу Алимову, ЛДПР - экс-депутата Госдумы Дмитрия Пьяных, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - экс-депутата Саратовской городской думы Артема Чеботарева, Партия возрождения России - гендиректора ООО "Еще бесплатнее" (Сызрань, Самарская область) Игоря Калганова, партия "Родина" - члена Общественной палаты региона Александра Ванцова. Все шестеро передали в избирком документы для регистрации."Сегодня состоялось заседание избирательной комиссии, первым был рассмотрен вопрос о регистрации Бусаргина Романа Викторовича. Он первым зарегистрирован, выданы соответствующие документы", - сказала собеседница агентства.Кандидаты на должность губернатора Саратовской области могут быть выдвинуты только партиями, самовыдвижение региональным законом не предусмотрено. Выдвинутые кандидаты должны пройти муниципальный фильтр, собрав 191 подпись депутатов представительных органов муниципалитетов не менее чем в 31 районе и городском округе. Выдвижение кандидатов длится до 18.00 мск 27 июля, а регистрация - до 18.00 мск 5 августа. Голосование на выборах губернатора и депутатов областной думы в единый день голосования пройдет с 9 по 11 сентября.В мае президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Саратовской области Валерия Радаева по собственному желанию и назначил врио главы региона вице-губернатора - председателя правительства области Романа Бусаргина.
https://ria.ru/20220628/mazur-1798605103.html
https://ria.ru/20220727/moskva-1805233145.html
саратовская область
сызрань
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787792953_46:0:1113:800_1920x0_80_0_0_3ab9e6acc0327c4cd47a7ccd68b222a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, роман бусаргин, ольга алимова (депутат), саратовская область, сызрань, самарская область, единая россия, госдума рф, лдпр
08:59 27.07.2022
 
Врио саратовского губернатора зарегистрировался на выборы главы региона

Врио саратовского губернатора Бусаргин первым зарегистрировался на выборы главы региона

© Фото : пресс-служба правительства Саратовской области Роман Бусаргин
Роман Бусаргин - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : пресс-служба правительства Саратовской области
Роман Бусаргин. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин первым зарегистрирован для участия в выборах главы региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной избирательной комиссии.
Ранее "Единая Россия" выдвинула Романа Бусаргина кандидатом на пост главы региона, КПРФ - депутата Госдумы Ольгу Алимову, ЛДПР - экс-депутата Госдумы Дмитрия Пьяных, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - экс-депутата Саратовской городской думы Артема Чеботарева, Партия возрождения России - гендиректора ООО "Еще бесплатнее" (Сызрань, Самарская область) Игоря Калганова, партия "Родина" - члена Общественной палаты региона Александра Ванцова. Все шестеро передали в избирком документы для регистрации.
Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 08:11
Врио главы Томской области подал документы на выборы губернатора
"Сегодня состоялось заседание избирательной комиссии, первым был рассмотрен вопрос о регистрации Бусаргина Романа Викторовича. Он первым зарегистрирован, выданы соответствующие документы", - сказала собеседница агентства.
Кандидаты на должность губернатора Саратовской области могут быть выдвинуты только партиями, самовыдвижение региональным законом не предусмотрено. Выдвинутые кандидаты должны пройти муниципальный фильтр, собрав 191 подпись депутатов представительных органов муниципалитетов не менее чем в 31 районе и городском округе. Выдвижение кандидатов длится до 18.00 мск 27 июля, а регистрация - до 18.00 мск 5 августа. Голосование на выборах губернатора и депутатов областной думы в единый день голосования пройдет с 9 по 11 сентября.
В мае президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Саратовской области Валерия Радаева по собственному желанию и назначил врио главы региона вице-губернатора - председателя правительства области Романа Бусаргина.
Избиратели во время голосования в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
08:51
В Москве на муниципальные выборы выдвинулись более 7,3 тысячи кандидатов
 
ПолитикаРоман БусаргинОльга Алимова (депутат)Саратовская областьСызраньСамарская областьЕдиная РоссияГосдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала