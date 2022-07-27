https://ria.ru/20220727/sovfed-1805234768.html

Посла России в Китае выдвинули кандидатом в сенаторы

Посла России в Китае выдвинули кандидатом в сенаторы - РИА Новости, 27.07.2022

Посла России в Китае выдвинули кандидатом в сенаторы

Посол России в Китае Андрей Денисов предложен кандидатом в сенаторы временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области Романом Бусаргиным, который РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T09:04

2022-07-27T09:04

2022-07-27T09:33

политика

саратовская область

роман бусаргин

владимир путин

валерий радаев

россия

единая россия

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САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Посол России в Китае Андрей Денисов предложен кандидатом в сенаторы временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области Романом Бусаргиным, который в среду зарегистрирован кандидатом на предстоящих выборах главы региона, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии.В мае президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Саратовской области Валерия Радаева по собственному желанию и назначил врио главы региона вице-губернатора - председателя правительства области Романа Бусаргина. "Единая Россия" выдвинула Бусаргина кандидатом в губернаторы, избирком области в среду зарегистрировал его для участия в выборах. Радаев после отставки занял пост советника губернатора."(Бусаргиным) представлены сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора: Денисов Андрей Иванович, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике, Чумаченко Алексей Николаевич, ректор ФГБОУ ВО "Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского", Квитчук Наталья Анатольевна, главный врач ГУЗ "Саратовская городская поликлиника № 16", - сказала собеседница агентства.Ранее спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин заявлял, что если Денисов представит Саратовскую область в Совете Федерации, регион только выиграет, у него большой опыт работы на дипломатическом поприще, его наработки помогут развитию региона. ЕР включила экс-губернатора Радаева в список кандидатов в депутаты областной думы. Источник в Совфеде сообщил РИА Новости, что Радаев может быть делегирован в Совет Федерации сенатором от областной думы.В настоящее время Саратовскую область в Совете Федерации представляют заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Сергей Аренин от правительства региона и член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Алексеев от областной думы.Выборы губернатора Саратовской области и депутатов областной думы пройдут в единый день голосования с 9 по 11 сентября.

https://ria.ru/20220725/chizhov-1804722137.html

https://ria.ru/20220725/ekaterinburg-1804823143.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, саратовская область, роман бусаргин, владимир путин, валерий радаев, россия, единая россия