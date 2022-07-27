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Посла России в Китае выдвинули кандидатом в сенаторы - РИА Новости, 27.07.2022
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Посла России в Китае выдвинули кандидатом в сенаторы
Посла России в Китае выдвинули кандидатом в сенаторы - РИА Новости, 27.07.2022
Посла России в Китае выдвинули кандидатом в сенаторы
Посол России в Китае Андрей Денисов предложен кандидатом в сенаторы временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области Романом Бусаргиным, который РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:04
2022-07-27T09:33
политика
саратовская область
роман бусаргин
владимир путин
валерий радаев
россия
единая россия
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САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Посол России в Китае Андрей Денисов предложен кандидатом в сенаторы временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области Романом Бусаргиным, который в среду зарегистрирован кандидатом на предстоящих выборах главы региона, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии.В мае президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Саратовской области Валерия Радаева по собственному желанию и назначил врио главы региона вице-губернатора - председателя правительства области Романа Бусаргина. "Единая Россия" выдвинула Бусаргина кандидатом в губернаторы, избирком области в среду зарегистрировал его для участия в выборах. Радаев после отставки занял пост советника губернатора."(Бусаргиным) представлены сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора: Денисов Андрей Иванович, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике, Чумаченко Алексей Николаевич, ректор ФГБОУ ВО "Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского", Квитчук Наталья Анатольевна, главный врач ГУЗ "Саратовская городская поликлиника № 16", - сказала собеседница агентства.Ранее спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин заявлял, что если Денисов представит Саратовскую область в Совете Федерации, регион только выиграет, у него большой опыт работы на дипломатическом поприще, его наработки помогут развитию региона. ЕР включила экс-губернатора Радаева в список кандидатов в депутаты областной думы. Источник в Совфеде сообщил РИА Новости, что Радаев может быть делегирован в Совет Федерации сенатором от областной думы.В настоящее время Саратовскую область в Совете Федерации представляют заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Сергей Аренин от правительства региона и член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Алексеев от областной думы.Выборы губернатора Саратовской области и депутатов областной думы пройдут в единый день голосования с 9 по 11 сентября.
https://ria.ru/20220725/chizhov-1804722137.html
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политика, саратовская область, роман бусаргин, владимир путин, валерий радаев, россия, единая россия
09:04 27.07.2022 (обновлено: 09:33 27.07.2022)
 
Посла России в Китае выдвинули кандидатом в сенаторы

Посла России в Китае Денисова выдвинули кандидатом в сенаторы от Саратовской области

© Фото : Посольство РФ в КитаеЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : Посольство РФ в Китае
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов. Архивное фото
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САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Посол России в Китае Андрей Денисов предложен кандидатом в сенаторы временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области Романом Бусаргиным, который в среду зарегистрирован кандидатом на предстоящих выборах главы региона, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии.
В мае президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Саратовской области Валерия Радаева по собственному желанию и назначил врио главы региона вице-губернатора - председателя правительства области Романа Бусаргина. "Единая Россия" выдвинула Бусаргина кандидатом в губернаторы, избирком области в среду зарегистрировал его для участия в выборах. Радаев после отставки занял пост советника губернатора.
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"(Бусаргиным) представлены сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора: Денисов Андрей Иванович, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике, Чумаченко Алексей Николаевич, ректор ФГБОУ ВО "Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского", Квитчук Наталья Анатольевна, главный врач ГУЗ "Саратовская городская поликлиника № 16", - сказала собеседница агентства.
Ранее спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин заявлял, что если Денисов представит Саратовскую область в Совете Федерации, регион только выиграет, у него большой опыт работы на дипломатическом поприще, его наработки помогут развитию региона. ЕР включила экс-губернатора Радаева в список кандидатов в депутаты областной думы. Источник в Совфеде сообщил РИА Новости, что Радаев может быть делегирован в Совет Федерации сенатором от областной думы.
В настоящее время Саратовскую область в Совете Федерации представляют заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Сергей Аренин от правительства региона и член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Алексеев от областной думы.
Выборы губернатора Саратовской области и депутатов областной думы пройдут в единый день голосования с 9 по 11 сентября.
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