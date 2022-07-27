https://ria.ru/20220727/sovfed-1805234768.html
Посла России в Китае выдвинули кандидатом в сенаторы
Посла России в Китае выдвинули кандидатом в сенаторы - РИА Новости, 27.07.2022
Посла России в Китае выдвинули кандидатом в сенаторы
Посол России в Китае Андрей Денисов предложен кандидатом в сенаторы временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области Романом Бусаргиным, который РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:04
2022-07-27T09:04
2022-07-27T09:33
политика
саратовская область
роман бусаргин
владимир путин
валерий радаев
россия
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741319320_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_c9a8eeb2f6f0c730719677a61bb1a074.jpg
САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Посол России в Китае Андрей Денисов предложен кандидатом в сенаторы временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области Романом Бусаргиным, который в среду зарегистрирован кандидатом на предстоящих выборах главы региона, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии.В мае президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Саратовской области Валерия Радаева по собственному желанию и назначил врио главы региона вице-губернатора - председателя правительства области Романа Бусаргина. "Единая Россия" выдвинула Бусаргина кандидатом в губернаторы, избирком области в среду зарегистрировал его для участия в выборах. Радаев после отставки занял пост советника губернатора."(Бусаргиным) представлены сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора: Денисов Андрей Иванович, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике, Чумаченко Алексей Николаевич, ректор ФГБОУ ВО "Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского", Квитчук Наталья Анатольевна, главный врач ГУЗ "Саратовская городская поликлиника № 16", - сказала собеседница агентства.Ранее спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин заявлял, что если Денисов представит Саратовскую область в Совете Федерации, регион только выиграет, у него большой опыт работы на дипломатическом поприще, его наработки помогут развитию региона. ЕР включила экс-губернатора Радаева в список кандидатов в депутаты областной думы. Источник в Совфеде сообщил РИА Новости, что Радаев может быть делегирован в Совет Федерации сенатором от областной думы.В настоящее время Саратовскую область в Совете Федерации представляют заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Сергей Аренин от правительства региона и член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Алексеев от областной думы.Выборы губернатора Саратовской области и депутатов областной думы пройдут в единый день голосования с 9 по 11 сентября.
https://ria.ru/20220725/chizhov-1804722137.html
https://ria.ru/20220725/ekaterinburg-1804823143.html
саратовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741319320_147:0:2423:1707_1920x0_80_0_0_a6fc05be1e642dff8e3155c8e0307c6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, саратовская область, роман бусаргин, владимир путин, валерий радаев, россия, единая россия
09:04 27.07.2022 (обновлено: 09:33 27.07.2022)
Посла России в Китае выдвинули кандидатом в сенаторы
Посла России в Китае Денисова выдвинули кандидатом в сенаторы от Саратовской области
САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Посол России в Китае Андрей Денисов предложен кандидатом в сенаторы временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области Романом Бусаргиным, который в среду зарегистрирован кандидатом на предстоящих выборах главы региона, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии.
В мае президент России Владимир Путин
подписал указ об освобождении от должности губернатора Саратовской области Валерия Радаева
по собственному желанию и назначил врио главы региона вице-губернатора - председателя правительства области Романа Бусаргина
. "Единая Россия" выдвинула Бусаргина кандидатом в губернаторы, избирком области в среду зарегистрировал его для участия в выборах. Радаев после отставки занял пост советника губернатора.
"(Бусаргиным) представлены сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора: Денисов Андрей Иванович, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике, Чумаченко Алексей Николаевич, ректор ФГБОУ ВО "Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского", Квитчук Наталья Анатольевна, главный врач ГУЗ "Саратовская городская поликлиника № 16", - сказала собеседница агентства.
Ранее спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин
заявлял, что если Денисов представит Саратовскую область в Совете Федерации, регион только выиграет, у него большой опыт работы на дипломатическом поприще, его наработки помогут развитию региона. ЕР включила экс-губернатора Радаева в список кандидатов в депутаты областной думы. Источник в Совфеде сообщил РИА Новости, что Радаев может быть делегирован в Совет Федерации
сенатором от областной думы.
В настоящее время Саратовскую область
в Совете Федерации представляют заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Сергей Аренин от правительства региона и член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Алексеев от областной думы.
Выборы губернатора Саратовской области и депутатов областной думы пройдут в единый день голосования с 9 по 11 сентября.