https://ria.ru/20220319/skoraya-1779079820.html
В Саратове полиция проверит инцидент с нападением на врача скорой помощи
В Саратове полиция проверит инцидент с нападением на врача скорой помощи - РИА Новости, 19.03.2022
В Саратове полиция проверит инцидент с нападением на врача скорой помощи
Полиция проводит проверку по факту нападения пациента на сотрудника скорой медицинской помощи на остановке общественного транспорта в Саратове, сообщили РИА... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T23:39
2022-03-19T23:39
2022-03-19T23:39
происшествия
валерий радаев
россия
саратов
октябрьский район
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg
САРАТОВ, 19 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция проводит проверку по факту нападения пациента на сотрудника скорой медицинской помощи на остановке общественного транспорта в Саратове, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД."Сегодня около 18.00 (17.00 мск) в дежурную часть УМВД России по Саратову поступило сообщение о том, что при оказании медицинской помощи пациент нанес телесные повреждения работнику скорой помощи. По предварительной информации, очевидцы вызвали медицинских работников для оказания помощи молодому человеку на остановке общественного транспорта. 26-летний гражданин доставлен в полицию Октябрьского района Саратова для дальнейшего разбирательства, его действиям будет дана правовая оценка", - сказала собеседница агентства.Губернатор Валерий Радаев заявил, что напавший на врача скорой помощи пациент был пьян, а пострадавший медработник госпитализирован."Сегодня произошел чрезвычайный случай - врача скорой помощи, приехавшего на вызов, ударил пациент. Мужчина был в нетрезвом состоянии. Врача госпитализировали с травмой в больницу. Правоохранительные органы проведут необходимые действия, чтобы привлечь виновного к уголовной ответственности. Он должен понести исчерпывающее наказание за свой варварский поступок", - приводятся слова Радаева в Telegram-канале его пресс-службы.Региональное управление СК РФ сообщило, что ведомство также начало проверку по сообщению о нападении пациента на врача скорой помощи."Согласно данным, размещенным в СМИ, 19 марта 2022 года бригада скорой медицинской помощи прибыла на участок местности, расположенный на пересечении улицы Клочкова и Детского проезда города Саратова для оказания помощи молодому человеку, в процессе оказания медицинской помощи пациент нанес врачу удар в голову... Будет дана объективная юридическая оценка действиям лица, совершившего противоправные действия в отношении врача скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220319/ograblenie-1779067980.html
россия
саратов
октябрьский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc273f996dbb7f44111bed7464d333b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, валерий радаев, россия, саратов, октябрьский район, следственный комитет россии (ск рф)
В Саратове полиция проверит инцидент с нападением на врача скорой помощи
В Саратове полиция проверит инцидент с нападением пациента на врача скорой помощи
САРАТОВ, 19 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция проводит проверку по факту нападения пациента на сотрудника скорой медицинской помощи на остановке общественного транспорта в Саратове, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
"Сегодня около 18.00 (17.00 мск) в дежурную часть УМВД России по Саратову
поступило сообщение о том, что при оказании медицинской помощи пациент нанес телесные повреждения работнику скорой помощи. По предварительной информации, очевидцы вызвали медицинских работников для оказания помощи молодому человеку на остановке общественного транспорта. 26-летний гражданин доставлен в полицию Октябрьского района
Саратова для дальнейшего разбирательства, его действиям будет дана правовая оценка", - сказала собеседница агентства.
Губернатор Валерий Радаев
заявил, что напавший на врача скорой помощи пациент был пьян, а пострадавший медработник госпитализирован.
"Сегодня произошел чрезвычайный случай - врача скорой помощи, приехавшего на вызов, ударил пациент. Мужчина был в нетрезвом состоянии. Врача госпитализировали с травмой в больницу. Правоохранительные органы проведут необходимые действия, чтобы привлечь виновного к уголовной ответственности. Он должен понести исчерпывающее наказание за свой варварский поступок", - приводятся слова Радаева в Telegram-канале его пресс-службы.
Региональное управление СК РФ
сообщило, что ведомство также начало проверку по сообщению о нападении пациента на врача скорой помощи.
"Согласно данным, размещенным в СМИ, 19 марта 2022 года бригада скорой медицинской помощи прибыла на участок местности, расположенный на пересечении улицы Клочкова и Детского проезда города Саратова для оказания помощи молодому человеку, в процессе оказания медицинской помощи пациент нанес врачу удар в голову... Будет дана объективная юридическая оценка действиям лица, совершившего противоправные действия в отношении врача скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.