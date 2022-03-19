https://ria.ru/20220319/skoraya-1779079820.html

В Саратове полиция проверит инцидент с нападением на врача скорой помощи

В Саратове полиция проверит инцидент с нападением на врача скорой помощи - РИА Новости, 19.03.2022

В Саратове полиция проверит инцидент с нападением на врача скорой помощи

Полиция проводит проверку по факту нападения пациента на сотрудника скорой медицинской помощи на остановке общественного транспорта в Саратове, сообщили РИА... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T23:39

2022-03-19T23:39

2022-03-19T23:39

происшествия

валерий радаев

россия

саратов

октябрьский район

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 19 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция проводит проверку по факту нападения пациента на сотрудника скорой медицинской помощи на остановке общественного транспорта в Саратове, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД."Сегодня около 18.00 (17.00 мск) в дежурную часть УМВД России по Саратову поступило сообщение о том, что при оказании медицинской помощи пациент нанес телесные повреждения работнику скорой помощи. По предварительной информации, очевидцы вызвали медицинских работников для оказания помощи молодому человеку на остановке общественного транспорта. 26-летний гражданин доставлен в полицию Октябрьского района Саратова для дальнейшего разбирательства, его действиям будет дана правовая оценка", - сказала собеседница агентства.Губернатор Валерий Радаев заявил, что напавший на врача скорой помощи пациент был пьян, а пострадавший медработник госпитализирован."Сегодня произошел чрезвычайный случай - врача скорой помощи, приехавшего на вызов, ударил пациент. Мужчина был в нетрезвом состоянии. Врача госпитализировали с травмой в больницу. Правоохранительные органы проведут необходимые действия, чтобы привлечь виновного к уголовной ответственности. Он должен понести исчерпывающее наказание за свой варварский поступок", - приводятся слова Радаева в Telegram-канале его пресс-службы.Региональное управление СК РФ сообщило, что ведомство также начало проверку по сообщению о нападении пациента на врача скорой помощи."Согласно данным, размещенным в СМИ, 19 марта 2022 года бригада скорой медицинской помощи прибыла на участок местности, расположенный на пересечении улицы Клочкова и Детского проезда города Саратова для оказания помощи молодому человеку, в процессе оказания медицинской помощи пациент нанес врачу удар в голову... Будет дана объективная юридическая оценка действиям лица, совершившего противоправные действия в отношении врача скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220319/ograblenie-1779067980.html

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саратов

октябрьский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

происшествия, валерий радаев, россия, саратов, октябрьский район, следственный комитет россии (ск рф)