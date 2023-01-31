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В Москве отслужат литию по герою Отечественной войны 1812 года - РИА Новости, 31.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230131/litiya-1848552592.html
В Москве отслужат литию по герою Отечественной войны 1812 года
В Москве отслужат литию по герою Отечественной войны 1812 года - РИА Новости, 31.01.2023
В Москве отслужат литию по герою Отечественной войны 1812 года
Лития по герою Отечественной войны 1812 года ротмистру Петру Подъяпольскому, останки которого были обнаружены в 2022 году и идентифицированы в январе 2023 года, РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T01:20
2023-01-31T01:20
религия
общество
россия
саратов
саратовская область
москва
валерий радаев
владимир говердовский
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Лития по герою Отечественной войны 1812 года ротмистру Петру Подъяпольскому, останки которого были обнаружены в 2022 году и идентифицированы в январе 2023 года, пройдет в московском кафедральном соборном храме Христа Спасителя во вторник, рассказал РИА Новости разыскавший прах ротмистра протоиерей Владимир Клюев. "Лития пройдет в храме Христа Спасителя у мемориальной доски, на которой выбито имя ротмистра Подъяпольского. Напротив этого имени будет историческая лития, на которой соберутся те, кто болеет за Россию, за воинство. Будет представитель Саратова, обещал быть префект Центрального округа, участники войны в Афганистане, воины, обещали прийти", - сказал Клюев. Лития, добавил он, состоится в 11 часов. Как сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, ее возглавит ключарь храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев. На литии ожидается присутствие сенатора РФ от Саратовской области Валерия Радаева, префекта ЦАО г. Москвы Владимира Говердовского, главы Аткарского района Саратовской области Виктора Елина, представителей Российского Государственного Исторического Музея, Российского государственного военно-исторического архива, а также родственников ротмистра Подъяпольского. Петр Подъяпольский, сообщили в Синодальном отделе, родился в 1791 году, служил в Литовском уланском полку, сражался в Бородинской битве и в 1814 году вступил в Париж в рядах русской армии. После войны ротмистр ушел в отставку, поселившись в своем имении в селе Лисичкино Аткарского уезда (ныне – Саратовская область). В 1830 году в центре села он выстроил храм Рождества Христова, у алтаря которого находилась его могила. В 1930-е годы храм был разрушен, могила была разграблена и считалась утраченной – как, по словам Клюева, и фамильный склеп. "В командировке в Саратове я в музее обратил внимание на фотографию с портрета Петра Сидоровича Подъяпольского. Мне стало очень обидно за него – ведь это ротмистр, храмоздатель, герой. Мне как священнику стало очень жаль, что в жизни бывает так – я ведь могу и по желанию, и по возможности это совершить, как я совершал обретение мощей первого святого Саратовской и Пензенской земли еще в 1991 году. Можно ведь найти и хотя бы крест поставить в память. Я наметил план и все организовал, нашел патриотов, которые смогли помочь – тех, кто болеет за наших героев, и через два дня организовал поисковые работы. Взял разрешение в Аткарской администрации", – рассказал протоиерей РИА Новости Найти разрозненные кости в окрестностях разрушенного храма удалось в августе 2022 года. После этого был начат процесс идентификации останков. "И в Саратове эти останки были исследованы, и в московской судмедэкспертизе, в экспертизе Следственного комитета. 18 января была поставлена точка: в Лисичкино найдены именно останки Петра Сидоровича Подъяпольского, такую точку поставил Следственный комитет", – добавил Клюев. Уже 20 января, рассказал он, память ротмистра Подъяпольского почтили на законном месте его упокоения в Лисичкино.
https://ria.ru/20230124/proschenoe-1600758402.html
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общество, россия, саратов, саратовская область, москва, валерий радаев, владимир говердовский, московский патриархат
Религия, Общество, Россия, Саратов, Саратовская область, Москва, Валерий Радаев, Владимир Говердовский, Московский Патриархат
01:20 31.01.2023
 
В Москве отслужат литию по герою Отечественной войны 1812 года

В храме Христа Спасителя отслужат литию по герою Отечественной войны 1812 года

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкХрам Христа Спасителя в Москве
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Лития по герою Отечественной войны 1812 года ротмистру Петру Подъяпольскому, останки которого были обнаружены в 2022 году и идентифицированы в январе 2023 года, пройдет в московском кафедральном соборном храме Христа Спасителя во вторник, рассказал РИА Новости разыскавший прах ротмистра протоиерей Владимир Клюев.
"Лития пройдет в храме Христа Спасителя у мемориальной доски, на которой выбито имя ротмистра Подъяпольского. Напротив этого имени будет историческая лития, на которой соберутся те, кто болеет за Россию, за воинство. Будет представитель Саратова, обещал быть префект Центрального округа, участники войны в Афганистане, воины, обещали прийти", - сказал Клюев.
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Лития, добавил он, состоится в 11 часов. Как сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, ее возглавит ключарь храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев. На литии ожидается присутствие сенатора РФ от Саратовской области Валерия Радаева, префекта ЦАО г. Москвы Владимира Говердовского, главы Аткарского района Саратовской области Виктора Елина, представителей Российского Государственного Исторического Музея, Российского государственного военно-исторического архива, а также родственников ротмистра Подъяпольского.
Петр Подъяпольский, сообщили в Синодальном отделе, родился в 1791 году, служил в Литовском уланском полку, сражался в Бородинской битве и в 1814 году вступил в Париж в рядах русской армии. После войны ротмистр ушел в отставку, поселившись в своем имении в селе Лисичкино Аткарского уезда (ныне – Саратовская область). В 1830 году в центре села он выстроил храм Рождества Христова, у алтаря которого находилась его могила.
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В 1930-е годы храм был разрушен, могила была разграблена и считалась утраченной – как, по словам Клюева, и фамильный склеп.
"В командировке в Саратове я в музее обратил внимание на фотографию с портрета Петра Сидоровича Подъяпольского. Мне стало очень обидно за него – ведь это ротмистр, храмоздатель, герой. Мне как священнику стало очень жаль, что в жизни бывает так – я ведь могу и по желанию, и по возможности это совершить, как я совершал обретение мощей первого святого Саратовской и Пензенской земли еще в 1991 году. Можно ведь найти и хотя бы крест поставить в память. Я наметил план и все организовал, нашел патриотов, которые смогли помочь – тех, кто болеет за наших героев, и через два дня организовал поисковые работы. Взял разрешение в Аткарской администрации", – рассказал протоиерей РИА Новости
Найти разрозненные кости в окрестностях разрушенного храма удалось в августе 2022 года. После этого был начат процесс идентификации останков.
"И в Саратове эти останки были исследованы, и в московской судмедэкспертизе, в экспертизе Следственного комитета. 18 января была поставлена точка: в Лисичкино найдены именно останки Петра Сидоровича Подъяпольского, такую точку поставил Следственный комитет", – добавил Клюев. Уже 20 января, рассказал он, память ротмистра Подъяпольского почтили на законном месте его упокоения в Лисичкино.
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