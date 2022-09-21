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Экс-губернатор Саратовской области Радаев вошел в Совет Федерации - РИА Новости, 21.09.2022
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Экс-губернатор Саратовской области Радаев вошел в Совет Федерации
Экс-губернатор Саратовской области Радаев вошел в Совет Федерации - РИА Новости, 21.09.2022
Экс-губернатор Саратовской области Радаев вошел в Совет Федерации
Депутаты Саратовской областной думы на заседании в среду утвердили представителем в Совете Федерации от регионального парламента бывшего губернатора Валерия... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:45
2022-09-21T11:45
политика
валерий радаев
саратовская область
россия
совет федерации рф
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САРАТОВ, 21 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутаты Саратовской областной думы на заседании в среду утвердили представителем в Совете Федерации от регионального парламента бывшего губернатора Валерия Радаева.За кандидатуру Радаева ("Единая Россия") во время тайного голосования проголосовали 34 депутата из 38 присутствовавших на заседании, за его конкурента за пост сенатора - Александра Анидалова (КПРФ) проголосовали четыре парламентария. "Таким образом, Радаев Валерий Васильевич наделен полномочиями сенатора Российской Федерации", - объявил спикер думы Михаил Исаев по итогам голосования.Предшественник Радаева на посту сенатора от законодательной власти Саратовской области Олег Алексеев, который был членом Совфеда с апреля 2020 года, в новый созыв парламента не баллотировался.Ранее президиум регионального политсовета "Единой России", имеющей абсолютное большинство в областной думе, предложила кандидатом на пост сенатора Радаева, который прошел в региональный парламент по партийному списку ЕР.В мае президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Радаева по собственному желанию и назначил врио главы региона вице-губернатора - председателя правительства области Романа Бусаргина. Голосование на выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы проводилось с 9 по 11 сентября. Явка составила 53,75%. Бусаргин ("Единая Россия") одержал победу на выборах губернатора, набрав 72,55% голосов. В региональный парламент избраны 40 депутатов: ЕР получила 29 мандатов (из них 22 - одномандатники), КПРФ - 5, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду" - по 2, "Родина" и "Новые люди" - по 1.Радаев Валерий Васильевич родился 2 апреля 1961 года в селе Благодатное Хвалынского района Саратовской области. В 1994 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени M.И. Калинина по специальности "механизация сельского хозяйства". Кандидат социологических наук.Трудовую деятельность начал в 1980 году в Хвалынском районе. Работал на разных должностях в совхозе "Благодатинский", а с 1993 года по 1996 год - его директором. В 1996 году возглавил администрацию города Хвалынска, затем был избран главой администрации Хвалынского района. С марта 2005 года по декабрь 2007 года работал руководителем управления Россельхознадзора по Саратовской области. В декабре 2007 года был избран депутатом саратовской областной думы четвертого созыва, а с 12 декабря стал ее председателем. Радаев с марта 2012 года по май 2022 года был губернатором Саратовской области.С 2002 года Радаев является членом партии "Единая Россия". С апреля 2006 года по декабрь 2007 года и с марта 2010 года по ноябрь 2012 года был секретарем политического совета саратовского регионального отделения ЕР.
https://ria.ru/20220919/alikhanov-1817835678.html
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политика, валерий радаев, саратовская область, россия, совет федерации рф
Политика, Валерий Радаев, Саратовская область, Россия, Совет Федерации РФ
11:45 21.09.2022
 
Экс-губернатор Саратовской области Радаев вошел в Совет Федерации

Экс-губернатор Саратовской области Радаев стал сенатором от парламента региона

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкБывший губернатор Саратовской области Валерий Радаев
Бывший губернатор Саратовской области Валерий Радаев - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Бывший губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 21 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутаты Саратовской областной думы на заседании в среду утвердили представителем в Совете Федерации от регионального парламента бывшего губернатора Валерия Радаева.
За кандидатуру Радаева ("Единая Россия") во время тайного голосования проголосовали 34 депутата из 38 присутствовавших на заседании, за его конкурента за пост сенатора - Александра Анидалова (КПРФ) проголосовали четыре парламентария. "Таким образом, Радаев Валерий Васильевич наделен полномочиями сенатора Российской Федерации", - объявил спикер думы Михаил Исаев по итогам голосования.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на торжественной церемонии вступления в должность губернатора в Калининградском драматическом театре - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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Предшественник Радаева на посту сенатора от законодательной власти Саратовской области Олег Алексеев, который был членом Совфеда с апреля 2020 года, в новый созыв парламента не баллотировался.
Ранее президиум регионального политсовета "Единой России", имеющей абсолютное большинство в областной думе, предложила кандидатом на пост сенатора Радаева, который прошел в региональный парламент по партийному списку ЕР.
В мае президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Радаева по собственному желанию и назначил врио главы региона вице-губернатора - председателя правительства области Романа Бусаргина. Голосование на выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы проводилось с 9 по 11 сентября. Явка составила 53,75%. Бусаргин ("Единая Россия") одержал победу на выборах губернатора, набрав 72,55% голосов. В региональный парламент избраны 40 депутатов: ЕР получила 29 мандатов (из них 22 - одномандатники), КПРФ - 5, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду" - по 2, "Родина" и "Новые люди" - по 1.
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Радаев Валерий Васильевич родился 2 апреля 1961 года в селе Благодатное Хвалынского района Саратовской области. В 1994 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени M.И. Калинина по специальности "механизация сельского хозяйства". Кандидат социологических наук.
Трудовую деятельность начал в 1980 году в Хвалынском районе. Работал на разных должностях в совхозе "Благодатинский", а с 1993 года по 1996 год - его директором. В 1996 году возглавил администрацию города Хвалынска, затем был избран главой администрации Хвалынского района. С марта 2005 года по декабрь 2007 года работал руководителем управления Россельхознадзора по Саратовской области. В декабре 2007 года был избран депутатом саратовской областной думы четвертого созыва, а с 12 декабря стал ее председателем. Радаев с марта 2012 года по май 2022 года был губернатором Саратовской области.
С 2002 года Радаев является членом партии "Единая Россия". С апреля 2006 года по декабрь 2007 года и с марта 2010 года по ноябрь 2012 года был секретарем политического совета саратовского регионального отделения ЕР.
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ПолитикаВалерий РадаевСаратовская областьРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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