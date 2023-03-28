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Саратовский вице-губернатор ответил на обвинения в оскорблениях журналистов - РИА Новости, 28.03.2023
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13:52 28.03.2023
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Саратовский вице-губернатор ответил на обвинения в оскорблениях журналистов
Саратовский вице-губернатор ответил на обвинения в оскорблениях журналистов - РИА Новости, 28.03.2023
Саратовский вице-губернатор ответил на обвинения в оскорблениях журналистов
Вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора Саратовской области Игорь Пивоваров заявил РИА Новости, что сожалеет об использовании жестких формулировок... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:52
2023-03-28T13:52
саратовская область
вольский район
вольск
валерий радаев
роман бусаргин
единая россия
политика
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САРАТОВ, 28 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора Саратовской области Игорь Пивоваров заявил РИА Новости, что сожалеет об использовании жестких формулировок при публичном высказывании в адрес СМИ, пояснив, что таким образом выразил свою личную позицию к фейкам и заказным материалам в целом и не хотел обидеть журналистов. Ранее саратовское ИА "Свободные новости" сообщило, что 13 марта Пивоваров в областной думе на рабочем совещании, посвященном деятельности добровольцев в период специальной военной операции, раскритиковал СМИ за негативные публикации о регионе, назвал "скотами" три издания, а также использовал другие ругательства. В региональном СУСК сообщили РИА Новости, что в ведомство поступило заявление с просьбой провести процессуальную проверку и привлечь к уголовной ответственности вице-губернатора из-за его публичных высказываний в адрес СМИ. В пресс-службе губернатора заявили агентству, что руководство области указало Пивоварову на недопустимость некорректных выражений. "Я искренне сожалею о том, что выразился в столь жестких формулировках. Говорил в целом о своем отношении к фейкам и материалам, имеющим заказной характер, которые бывают в информационном поле. Никого из представителей СМИ обидеть не хотел. Такой цели у меня не было и нет. Еще раз подчеркиваю, что все сказанное - это моя личная позиция. Что касается в целом этой ситуации, то губернатор назначил служебную проверку", - сказал собеседник агентства. Игорю Пивоварову 65 лет. По окончании Воронежского высшего военного авиационно-инженерного училища в 1980 году проходил службу в центре боевого применения авиации, а затем - в воздухоплавательном центре города Вольска Саратовской области. В 2006-2016 годах занимал должность главы администрации Вольского района. В мае 2016 года был назначен тогдашним губернатором Валерием Радаевым на пост вице-губернатора. После смены главы региона в 2022 году Пивоваров сохранил пост в правительстве нового губернатора Романа Бусаргина. Имеет звание подполковника запаса. Является членом президиума регионального политсовета партии "Единая Россия". Увлекается восточными единоборствами, лыжным спортом. Женат.
https://ria.ru/20230212/deputat-1851474888.html
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саратовская область, вольский район, вольск, валерий радаев, роман бусаргин, единая россия, политика
Саратовская область, Вольский район, Вольск, Валерий Радаев, Роман Бусаргин, Единая Россия, Политика
Саратовский вице-губернатор ответил на обвинения в оскорблениях журналистов

Саратовский вице-губернатор заявил, что никого не хотел обидеть высказываниями о СМИ

© Фото с официального сайта партии "Единая Россия"Вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров
Вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров
© Фото с официального сайта партии "Единая Россия"
Вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров. Архивное фото
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САРАТОВ, 28 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора Саратовской области Игорь Пивоваров заявил РИА Новости, что сожалеет об использовании жестких формулировок при публичном высказывании в адрес СМИ, пояснив, что таким образом выразил свою личную позицию к фейкам и заказным материалам в целом и не хотел обидеть журналистов.
Ранее саратовское ИА "Свободные новости" сообщило, что 13 марта Пивоваров в областной думе на рабочем совещании, посвященном деятельности добровольцев в период специальной военной операции, раскритиковал СМИ за негативные публикации о регионе, назвал "скотами" три издания, а также использовал другие ругательства. В региональном СУСК сообщили РИА Новости, что в ведомство поступило заявление с просьбой провести процессуальную проверку и привлечь к уголовной ответственности вице-губернатора из-за его публичных высказываний в адрес СМИ. В пресс-службе губернатора заявили агентству, что руководство области указало Пивоварову на недопустимость некорректных выражений.
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"Я искренне сожалею о том, что выразился в столь жестких формулировках. Говорил в целом о своем отношении к фейкам и материалам, имеющим заказной характер, которые бывают в информационном поле. Никого из представителей СМИ обидеть не хотел. Такой цели у меня не было и нет. Еще раз подчеркиваю, что все сказанное - это моя личная позиция. Что касается в целом этой ситуации, то губернатор назначил служебную проверку", - сказал собеседник агентства.
Игорю Пивоварову 65 лет. По окончании Воронежского высшего военного авиационно-инженерного училища в 1980 году проходил службу в центре боевого применения авиации, а затем - в воздухоплавательном центре города Вольска Саратовской области. В 2006-2016 годах занимал должность главы администрации Вольского района. В мае 2016 года был назначен тогдашним губернатором Валерием Радаевым на пост вице-губернатора. После смены главы региона в 2022 году Пивоваров сохранил пост в правительстве нового губернатора Романа Бусаргина. Имеет звание подполковника запаса. Является членом президиума регионального политсовета партии "Единая Россия". Увлекается восточными единоборствами, лыжным спортом. Женат.
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Саратовская областьВольский районВольскВалерий РадаевРоман БусаргинЕдиная РоссияПолитика
 
 
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