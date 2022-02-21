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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774074103.html
В Саратов прибыли первые беженцы из Донбасса
В Саратов прибыли первые беженцы из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022
В Саратов прибыли первые беженцы из Донбасса
Первые 510 эвакуированных жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР в понедельник прибыли на поезде в Саратов, их разместят в социальных учреждениях и... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:33
2022-02-21T16:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
валерий радаев
денис пушилин
марксовский район
донецкая народная республика
россия
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САРАТОВ, 21 фев - РИА Новости. Первые 510 эвакуированных жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР в понедельник прибыли на поезде в Саратов, их разместят в социальных учреждениях и санаториях, дети будут учиться в местных школах, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин."На железнодорожном вокзале Саратова граждан, вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР, встретили представители оперативного штаба, социальных служб, правоохранительных органов, областной службы спасения, сотрудники регионального управления МЧС России и волонтеры... Вынужденных переселенцев Донбасса разместят в социальных учреждениях и санаториях в Энгельсском, Вольском, Марксовском районах и в Саратове. Для детей будет организован учебный процесс в местных школах", - написал Бусаргин в Telegram-канале.Он отметил, что в Саратовскую область прибыли 510 граждан, вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР, среди эвакуированных большинство - женщины и дети. По его словам, всех прибывших обеспечат необходимым, окажут при необходимости медицинскую и психологическую помощь."Оперативный штаб проконтролирует, чтобы граждане чувствовали себя на территории Саратовской области комфортно и в безопасности", - подчеркнул Бусаргин.В пресс-службе регионального минздрава РИА Новости сообщили, что министр здравоохранения области Олег Костин провел оперативное совещание с главными врачами лечебных учреждений районов, куда будут доставлены беженцы, и поручил оперативно протестировать их на коронавирус, а также проработать систему амбулаторного наблюдения за ними. Костин также потребовал провести необходимое обследование эвакуированных на наличие неинфекционных хронических заболеваний."Представители нашего братского народа будут обеспечены всем необходимым: это и медицинская, и психологическая помощь. В обязательном порядке предложим всем пройти полный курс диспансеризации. Наверняка, ранее у них такой возможности просто не было. Важно, что за каждой группой приехавших у нас установлено прямое медицинское наблюдение, и любой прибывший на территорию региона может обратиться за медицинской помощью как экстренной, так и плановой",- процитировали слова министра в пресс-службе.Министр труда и социальной защиты региона Сергей Егоров отметил, что беженцам в пунктах временного размещения (ПВР) будет организовано трехразовое питание."Сегодня мы людей туда развезем. Все условия там будут обеспечены. Это трехразовое питание, проживание. Вообще эти пункты ПВР у нас всегда работают в круглогодичном режиме", - сказал Егоров на видео, опубликованном в Telegram-канале министерства информации и печати региона.Ранее губернатор Валерий Радаев заявил, что Саратовская область готова принять эвакуированных жителей Донбасса. В пресс-службе главы региона РИА Новости уточнили, что беженцев планируется размещать в учреждениях социальной сферы. В области создали оперштаб по оказанию помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР. По словам Бусаргина, Саратовская область на первом этапе планирует принять 500 эвакуированных жителей Донбасса. Радаев поручил ввести режим ЧС в регионе в связи с прибытием беженцев.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, валерий радаев, денис пушилин, марксовский район, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эвакуация жителей днр и лнр в россию, саратов, саратовская область
14:33 21.02.2022 (обновлено: 16:22 21.02.2022)
 
В Саратов прибыли первые беженцы из Донбасса

Первые 510 эвакуированных жителей из ДНР и ЛНР прибыли на поезде в Саратов

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЖители Донбасса у автобусов
Жители Донбасса у автобусов - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
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Жители Донбасса у автобусов
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 21 фев - РИА Новости. Первые 510 эвакуированных жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР в понедельник прибыли на поезде в Саратов, их разместят в социальных учреждениях и санаториях, дети будут учиться в местных школах, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин.
"На железнодорожном вокзале Саратова граждан, вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР, встретили представители оперативного штаба, социальных служб, правоохранительных органов, областной службы спасения, сотрудники регионального управления МЧС России и волонтеры... Вынужденных переселенцев Донбасса разместят в социальных учреждениях и санаториях в Энгельсском, Вольском, Марксовском районах и в Саратове. Для детей будет организован учебный процесс в местных школах", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Он отметил, что в Саратовскую область прибыли 510 граждан, вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР, среди эвакуированных большинство - женщины и дети. По его словам, всех прибывших обеспечат необходимым, окажут при необходимости медицинскую и психологическую помощь.
"Оперативный штаб проконтролирует, чтобы граждане чувствовали себя на территории Саратовской области комфортно и в безопасности", - подчеркнул Бусаргин.
В пресс-службе регионального минздрава РИА Новости сообщили, что министр здравоохранения области Олег Костин провел оперативное совещание с главными врачами лечебных учреждений районов, куда будут доставлены беженцы, и поручил оперативно протестировать их на коронавирус, а также проработать систему амбулаторного наблюдения за ними. Костин также потребовал провести необходимое обследование эвакуированных на наличие неинфекционных хронических заболеваний.
"Представители нашего братского народа будут обеспечены всем необходимым: это и медицинская, и психологическая помощь. В обязательном порядке предложим всем пройти полный курс диспансеризации. Наверняка, ранее у них такой возможности просто не было. Важно, что за каждой группой приехавших у нас установлено прямое медицинское наблюдение, и любой прибывший на территорию региона может обратиться за медицинской помощью как экстренной, так и плановой",- процитировали слова министра в пресс-службе.
Жители Донецкой народной республики в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге. - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 15:46
Прибывшие в Россию беженцы рассказали об обстановке в ДНР
Министр труда и социальной защиты региона Сергей Егоров отметил, что беженцам в пунктах временного размещения (ПВР) будет организовано трехразовое питание.
"Сегодня мы людей туда развезем. Все условия там будут обеспечены. Это трехразовое питание, проживание. Вообще эти пункты ПВР у нас всегда работают в круглогодичном режиме", - сказал Егоров на видео, опубликованном в Telegram-канале министерства информации и печати региона.
Ранее губернатор Валерий Радаев заявил, что Саратовская область готова принять эвакуированных жителей Донбасса. В пресс-службе главы региона РИА Новости уточнили, что беженцев планируется размещать в учреждениях социальной сферы. В области создали оперштаб по оказанию помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР. По словам Бусаргина, Саратовская область на первом этапе планирует принять 500 эвакуированных жителей Донбасса. Радаев поручил ввести режим ЧС в регионе в связи с прибытием беженцев.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Мина во дворе и гильзы на подоконнике: последствия обстрелов в Донбассе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.

Женщина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке шахты Трудовская в Донецке
1 из 12

Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.

Жилой дом в Киевском районе Донецка, где в ночь на 20 февраля была ликвидирована украинская диверсионная группа
2 из 12

Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Киевском районе Донецка, где в ночь на 20 февраля была ликвидирована украинская диверсионная группа
3 из 12

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ЛНР ведет мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская
4 из 12

ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.

Разрушенный пешеходный мост в районе населенного пункта Станица-Луганская
5 из 12

Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© REUTERS / Maksim Levin

Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.

Мужчина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела в селе Тарамчук Донецкой области
6 из 12

Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.

© REUTERS / Maksim Levin
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.

Кошка на месте артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по селу Пионерское в ЛНР, в результате которого погибли два человека
7 из 12

В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.

Жители на сборном пункте военного комиссариата Киевского, Ворошиловского и Калининского районов, организованном в школе №19 города Донецка
8 из 12

Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.

Мужчина на сборном пункте военного комиссариата Киевского, Ворошиловского и Калининского районов, организованном в школе №19 города Донецка
9 из 12

Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.

Мина во дворе жилого дома в посёлке шахты Трудовская в Донецке
10 из 12

ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Последствия артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по селу Пионерское в ЛНР, в результате которого погибли два человека
11 из 12

"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Ситуация в Донбассе — критическая.

Разбитое окно и гильзы на подоконнике в жилом доме в Киевском районе Донецка, где в ночь на 20 февраля была ликвидирована украинская диверсионная группа
12 из 12

Ситуация в Донбассе — критическая.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 12

ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
5 из 12

Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
6 из 12

Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.

© REUTERS / Maksim Levin
7 из 12

В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
8 из 12

Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 12

ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
12 из 12

Ситуация в Донбассе — критическая.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийВалерий РадаевДенис ПушилинМарксовский районДонецкая Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюСаратовСаратовская область
 
 
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