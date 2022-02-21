https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774074103.html

В Саратов прибыли первые беженцы из Донбасса

В Саратов прибыли первые беженцы из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022

В Саратов прибыли первые беженцы из Донбасса

Первые 510 эвакуированных жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР в понедельник прибыли на поезде в Саратов, их разместят в социальных учреждениях и... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:33

2022-02-21T14:33

2022-02-21T16:22

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САРАТОВ, 21 фев - РИА Новости. Первые 510 эвакуированных жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР в понедельник прибыли на поезде в Саратов, их разместят в социальных учреждениях и санаториях, дети будут учиться в местных школах, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин."На железнодорожном вокзале Саратова граждан, вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР, встретили представители оперативного штаба, социальных служб, правоохранительных органов, областной службы спасения, сотрудники регионального управления МЧС России и волонтеры... Вынужденных переселенцев Донбасса разместят в социальных учреждениях и санаториях в Энгельсском, Вольском, Марксовском районах и в Саратове. Для детей будет организован учебный процесс в местных школах", - написал Бусаргин в Telegram-канале.Он отметил, что в Саратовскую область прибыли 510 граждан, вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР, среди эвакуированных большинство - женщины и дети. По его словам, всех прибывших обеспечат необходимым, окажут при необходимости медицинскую и психологическую помощь."Оперативный штаб проконтролирует, чтобы граждане чувствовали себя на территории Саратовской области комфортно и в безопасности", - подчеркнул Бусаргин.В пресс-службе регионального минздрава РИА Новости сообщили, что министр здравоохранения области Олег Костин провел оперативное совещание с главными врачами лечебных учреждений районов, куда будут доставлены беженцы, и поручил оперативно протестировать их на коронавирус, а также проработать систему амбулаторного наблюдения за ними. Костин также потребовал провести необходимое обследование эвакуированных на наличие неинфекционных хронических заболеваний."Представители нашего братского народа будут обеспечены всем необходимым: это и медицинская, и психологическая помощь. В обязательном порядке предложим всем пройти полный курс диспансеризации. Наверняка, ранее у них такой возможности просто не было. Важно, что за каждой группой приехавших у нас установлено прямое медицинское наблюдение, и любой прибывший на территорию региона может обратиться за медицинской помощью как экстренной, так и плановой",- процитировали слова министра в пресс-службе.Министр труда и социальной защиты региона Сергей Егоров отметил, что беженцам в пунктах временного размещения (ПВР) будет организовано трехразовое питание."Сегодня мы людей туда развезем. Все условия там будут обеспечены. Это трехразовое питание, проживание. Вообще эти пункты ПВР у нас всегда работают в круглогодичном режиме", - сказал Егоров на видео, опубликованном в Telegram-канале министерства информации и печати региона.Ранее губернатор Валерий Радаев заявил, что Саратовская область готова принять эвакуированных жителей Донбасса. В пресс-службе главы региона РИА Новости уточнили, что беженцев планируется размещать в учреждениях социальной сферы. В области создали оперштаб по оказанию помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР. По словам Бусаргина, Саратовская область на первом этапе планирует принять 500 эвакуированных жителей Донбасса. Радаев поручил ввести режим ЧС в регионе в связи с прибытием беженцев.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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