https://ria.ru/20220221/donbass-1774009283.html

Мина во дворе и гильзы на подоконнике: последствия обстрелов в Донбассе

Мина во дворе и гильзы на подоконнике: последствия обстрелов в Донбассе - РИА Новости, 21.02.2022

Мина во дворе и гильзы на подоконнике: последствия обстрелов в Донбассе

В Донбассе резко обострилась ситуация: ДНР и ЛНР сообщают о многочисленных обстрелах с украинской стороны, есть жертвы среди мирных жителей. Кадры из... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:06

2022-02-21T14:06

2022-02-21T14:42

фото

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В Донбассе резко обострилась ситуация: ДНР и ЛНР сообщают о многочисленных обстрелах с украинской стороны, есть жертвы среди мирных жителей. Кадры из разрушенных районов — в фотоленте Ria.ru.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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