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В офисе Радаева прокомментировали сведения о его отставке
В офисе Радаева прокомментировали сведения о его отставке - РИА Новости, 26.01.2022
В офисе Радаева прокомментировали сведения о его отставке
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев работает, несмотря на сообщения в СМИ о возможной отставке, в настоящее время он принимает участие в очередном... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T09:43
2022-01-26T09:43
политика
саратовская область
владимир путин
саратовская областная дума
единая россия
валерий радаев
россия
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САРАТОВ, 26 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев работает, несмотря на сообщения в СМИ о возможной отставке, в настоящее время он принимает участие в очередном заседании областной думы, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главы региона Нина Попова.В среду "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента РФ и в партии "Единая Россия" сообщили, что Радаев, который занимает пост губернатора с 2012 года, может уйти в отставку в первом квартале этого года."У нас сегодня рабочий день, Валерий Васильевич в данный момент принимает участие в заседании областной думы. Все идет в штатном обычном режиме", - сказала Попова, комментируя сообщения о возможной отставке Радаева.Ранее 27 октября 2021 года на заседании областной думы в ответ на реплику депутата от КПРФ Николая Бондаренко, который высказал желание на губернаторских выборах в 2022 году принять участие в дебатах с Радаевым, глава региона заявил, что "у меня полномочия завершены", но чуть позже уточнил: "У меня полномочия в следующем году завершаются".Саратовская областная дума в 2012 году по представлению президента РФ наделила Радаева полномочиями губернатора. По истечении первого губернаторского срока Радаев выиграл выборы в сентябре 2017 года и вступил в должность на второй пятилетний срок. Согласно уставу области, губернатор области избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд.Президент России Владимир Путин 21 декабря 2021 года подписал федеральный закон об организации публичной власти в субъектах России. Документ, в частности, снимает для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд.
https://ria.ru/20220126/zhvachkin-1769546286.html
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политика, саратовская область, владимир путин, саратовская областная дума, единая россия, валерий радаев, россия
09:43 26.01.2022
 
В офисе Радаева прокомментировали сведения о его отставке

В пресс-службе главы Саратовской области Радаева опровергли сведения о его отставке

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Саратовской области Валерий Радаев
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев работает, несмотря на сообщения в СМИ о возможной отставке, в настоящее время он принимает участие в очередном заседании областной думы, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главы региона Нина Попова.
В среду "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента РФ и в партии "Единая Россия" сообщили, что Радаев, который занимает пост губернатора с 2012 года, может уйти в отставку в первом квартале этого года.
"У нас сегодня рабочий день, Валерий Васильевич в данный момент принимает участие в заседании областной думы. Все идет в штатном обычном режиме", - сказала Попова, комментируя сообщения о возможной отставке Радаева.
Ранее 27 октября 2021 года на заседании областной думы в ответ на реплику депутата от КПРФ Николая Бондаренко, который высказал желание на губернаторских выборах в 2022 году принять участие в дебатах с Радаевым, глава региона заявил, что "у меня полномочия завершены", но чуть позже уточнил: "У меня полномочия в следующем году завершаются".
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
09:31
В администрации Жвачкина прокомментировали сообщения о его отставке
Саратовская областная дума в 2012 году по представлению президента РФ наделила Радаева полномочиями губернатора. По истечении первого губернаторского срока Радаев выиграл выборы в сентябре 2017 года и вступил в должность на второй пятилетний срок. Согласно уставу области, губернатор области избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд.
Президент России Владимир Путин 21 декабря 2021 года подписал федеральный закон об организации публичной власти в субъектах России. Документ, в частности, снимает для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд.
 
ПолитикаСаратовская областьВладимир ПутинСаратовская областная ДумаЕдиная РоссияВалерий РадаевРоссия
 
 
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