https://ria.ru/20211222/zaderzhanie-1764996005.html

В Саратовской области задержали мать замерзших в овраге детей

В Саратовской области задержали мать замерзших в овраге детей - РИА Новости, 22.12.2021

В Саратовской области задержали мать замерзших в овраге детей

Правоохранители задержали мать детей, найденных в овраге в саратовском селе, один из которых погиб, сообщило правительство региона. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T20:50

2021-12-22T20:50

2021-12-22T21:53

происшествия

аткарский район

саратовская область

валерий радаев

россия

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САМАРА, 22 дек — РИА Новости. Правоохранители задержали мать детей, найденных в овраге в саратовском селе, один из которых погиб, сообщило правительство региона.Ранее СУ СК России по Саратовской области информировало, что днем в среду в овраге в селе Прокудино Аткарского района были обнаружены двое детей пяти и восьми лет. По данным прокуратуры, они были без сознания, мальчик умер в медицинском учреждении, девочка находится в реанимации. Прокуратура сообщала, что дети воспитывались в полной семье, не состоявшей на учете."Мать детей задержана правоохранительными органами, проводятся следственные действия", — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Саратовской области.В ГУ МВД по региону отметили, что мать детей задержана в городе Энгельсе, ее везут в Аткарский следственный отдел для следственных действий.В правительстве региона сообщили, что врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшей от холода девочки, а информация о ее смерти, появившаяся в ряде СМИ, не соответствует действительности.Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал поручения вице-губернатору Игорю Пивоварову вместе с правоохранителями выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20211122/telo-1760188927.html

https://ria.ru/20211213/iznasilovanie-1763460801.html

аткарский район

саратовская область

россия

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происшествия, аткарский район, саратовская область, валерий радаев, россия