20:50 22.12.2021 (обновлено: 21:53 22.12.2021)
В Саратовской области задержали мать замерзших в овраге детей
Полицейские задержали мать детей, найденных в овраге под Саратовом, один из которых погиб
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
САМАРА, 22 дек — РИА Новости. Правоохранители задержали мать детей, найденных в овраге в саратовском селе, один из которых погиб, сообщило правительство региона.
Ранее СУ СК России по Саратовской области информировало, что днем в среду в овраге в селе Прокудино Аткарского района были обнаружены двое детей пяти и восьми лет. По данным прокуратуры, они были без сознания, мальчик умер в медицинском учреждении, девочка находится в реанимации. Прокуратура сообщала, что дети воспитывались в полной семье, не состоявшей на учете.
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"Мать детей задержана правоохранительными органами, проводятся следственные действия", — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Саратовской области.
В ГУ МВД по региону отметили, что мать детей задержана в городе Энгельсе, ее везут в Аткарский следственный отдел для следственных действий.
В правительстве региона сообщили, что врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшей от холода девочки, а информация о ее смерти, появившаяся в ряде СМИ, не соответствует действительности.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал поручения вице-губернатору Игорю Пивоварову вместе с правоохранителями выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.
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