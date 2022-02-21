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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1773993619.html
В Саратовской области введут режим ЧС из-за прибытия беженцев из ДНР и ЛНР
В Саратовской области введут режим ЧС из-за прибытия беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022
В Саратовской области введут режим ЧС из-за прибытия беженцев из ДНР и ЛНР
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе в связи с прибытием эвакуированных жителей... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T08:57
2022-02-21T09:24
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
владимир зеленский
валерий радаев
денис пушилин
луганск
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САРАТОВ, 21 фев - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе в связи с прибытием эвакуированных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщила пресс-служба главы региона в Telegram-канале."Валерий Радаев провел оперативное совещание по приему беженцев, эвакуированных с территории Донецкой и Луганской народных республик. Глава региона дал следующие поручения: для оперативной организации приема беженцев ввести режим ЧС на территории Саратовской области; министерству труда и социальной защиты - обеспечить проживание беженцев, прибывающих на территорию региона. За каждым объектом, в которых разместятся жители ДНР и ЛНР, будет закреплен персональный ответственный", - говорится в сообщении.Губернатор также поручил областному минздраву обеспечить необходимое медицинское сопровождение беженцев, а министерству образования региона - организовать образовательный процесс для детей, приехавших из Донецка и Луганска.Ранее Радаев заявил, что Саратовская область готова принять эвакуированных жителей Донбасса. В пресс-службе главы региона РИА Новости уточнили, что беженцев планируется размещать в учреждениях социальной сферы. В области создали оперштаб по оказанию помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР. По словам вице-губернатора - председателя правительства региона Романа Бусаргина, Саратовская область на первом этапе планирует принять 500 эвакуированных жителей Донбасса, прибытия беженцев в регионе ожидают на текущей неделе.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, владимир зеленский, валерий радаев, денис пушилин, луганск, донецкая народная республика, луганская народная республика
08:57 21.02.2022 (обновлено: 09:24 21.02.2022)
 
В Саратовской области введут режим ЧС из-за прибытия беженцев из ДНР и ЛНР

Губернатор Саратовской области Радаев поручил ввести режим ЧС из-за беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Сергей БатуринЖители Донецкой народной республики
Жители Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Жители Донецкой народной республики
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 21 фев - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе в связи с прибытием эвакуированных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщила пресс-служба главы региона в Telegram-канале.
"Валерий Радаев провел оперативное совещание по приему беженцев, эвакуированных с территории Донецкой и Луганской народных республик. Глава региона дал следующие поручения: для оперативной организации приема беженцев ввести режим ЧС на территории Саратовской области; министерству труда и социальной защиты - обеспечить проживание беженцев, прибывающих на территорию региона. За каждым объектом, в которых разместятся жители ДНР и ЛНР, будет закреплен персональный ответственный", - говорится в сообщении.
Губернатор также поручил областному минздраву обеспечить необходимое медицинское сопровождение беженцев, а министерству образования региона - организовать образовательный процесс для детей, приехавших из Донецка и Луганска.
Ранее Радаев заявил, что Саратовская область готова принять эвакуированных жителей Донбасса. В пресс-службе главы региона РИА Новости уточнили, что беженцев планируется размещать в учреждениях социальной сферы. В области создали оперштаб по оказанию помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР. По словам вице-губернатора - председателя правительства региона Романа Бусаргина, Саратовская область на первом этапе планирует принять 500 эвакуированных жителей Донбасса, прибытия беженцев в регионе ожидают на текущей неделе.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВ миреВладимир ЗеленскийВалерий РадаевДенис ПушилинЛуганскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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