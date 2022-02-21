08:57 21.02.2022 (обновлено: 09:24 21.02.2022)
В Саратовской области введут режим ЧС из-за прибытия беженцев из ДНР и ЛНР
Губернатор Саратовской области Радаев поручил ввести режим ЧС из-за беженцев из Донбасса
Жители Донецкой народной республики
САРАТОВ, 21 фев - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе в связи с прибытием эвакуированных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщила пресс-служба главы региона в Telegram-канале.
"Валерий Радаев провел оперативное совещание по приему беженцев, эвакуированных с территории Донецкой и Луганской народных республик. Глава региона дал следующие поручения: для оперативной организации приема беженцев ввести режим ЧС на территории Саратовской области; министерству труда и социальной защиты - обеспечить проживание беженцев, прибывающих на территорию региона. За каждым объектом, в которых разместятся жители ДНР и ЛНР, будет закреплен персональный ответственный", - говорится в сообщении.
Губернатор также поручил областному минздраву обеспечить необходимое медицинское сопровождение беженцев, а министерству образования региона - организовать образовательный процесс для детей, приехавших из Донецка и Луганска.
Ранее Радаев заявил, что Саратовская область готова принять эвакуированных жителей Донбасса. В пресс-службе главы региона РИА Новости уточнили, что беженцев планируется размещать в учреждениях социальной сферы. В области создали оперштаб по оказанию помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР. По словам вице-губернатора - председателя правительства региона Романа Бусаргина, Саратовская область на первом этапе планирует принять 500 эвакуированных жителей Донбасса, прибытия беженцев в регионе ожидают на текущей неделе.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Мадина Моргоева