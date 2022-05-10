15:52 10.05.2022 (обновлено: 16:25 10.05.2022)
Губернатор Саратовской области уходит с поста
Губернатор Саратовской области Радаев, возглавлявший регион десять лет, уходит с поста
Валерий Радаев. Архивное фото
САРАТОВ, 10 мая - РИА Новости. Возглавлявший 10 лет Саратовскую область губернатор Валерий Радаев сообщил, что решил сложить полномочия и сосредоточиться на другом направлении работы.
"Мною принято решение о досрочном сложении полномочий губернатора. Я 10 лет возглавлял Саратовскую область. В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок, чтобы избраться главой региона. Планирую сосредоточиться на другом направлении работы. Хочу поблагодарить вас, уважаемые жители Саратовской области, за совместную работу, поддержку, президента страны Владимира Владимировича Путина - за доверие. У меня была возможность трудиться на высоком посту на благо земляков и развитие нашей Саратовской области", - цитирует слова Радаева его пресс-служба в Telegram-канале.
Саратовская областная дума в 2012 году по представлению президента РФ наделила Радаева полномочиями губернатора. По истечении первого губернаторского срока Радаев выиграл выборы в сентябре 2017 года и вступил в должность на второй пятилетний срок.
На заседании областной думы 27 октября 2021 года в ответ на реплику на тот момент депутата от КПРФ Николая Бондаренко, который высказал желание на губернаторских выборах в 2022 году принять участие в дебатах с Радаевым, глава региона заявил, что его "полномочия завершены", но чуть позже уточнил, что его "полномочия в следующем году завершаются". В апреле текущего года областная дума по предложению Радаева внесла изменения в устав (основной закон) региона, которые сняли запрет занимать ему пост губернатора далее.