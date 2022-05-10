https://ria.ru/20220510/gubernator-1787762402.html

Губернатор Саратовской области уходит с поста

Губернатор Саратовской области уходит с поста - РИА Новости, 10.05.2022

Губернатор Саратовской области уходит с поста

Возглавлявший 10 лет Саратовскую область губернатор Валерий Радаев сообщил, что решил сложить полномочия и сосредоточиться на другом направлении работы. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T15:52

2022-05-10T15:52

2022-05-10T16:25

россия

политика

саратовская область

валерий радаев

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САРАТОВ, 10 мая - РИА Новости. Возглавлявший 10 лет Саратовскую область губернатор Валерий Радаев сообщил, что решил сложить полномочия и сосредоточиться на другом направлении работы.Саратовская областная дума в 2012 году по представлению президента РФ наделила Радаева полномочиями губернатора. По истечении первого губернаторского срока Радаев выиграл выборы в сентябре 2017 года и вступил в должность на второй пятилетний срок.На заседании областной думы 27 октября 2021 года в ответ на реплику на тот момент депутата от КПРФ Николая Бондаренко, который высказал желание на губернаторских выборах в 2022 году принять участие в дебатах с Радаевым, глава региона заявил, что его "полномочия завершены", но чуть позже уточнил, что его "полномочия в следующем году завершаются". В апреле текущего года областная дума по предложению Радаева внесла изменения в устав (основной закон) региона, которые сняли запрет занимать ему пост губернатора далее.

https://ria.ru/20220510/otstavka-1787755813.html

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саратовская область

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Ольга Филиппова

россия, политика, саратовская область, валерий радаев