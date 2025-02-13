https://ria.ru/20250213/pivovarov-1999008317.html

Саратовский вице-губернатор ушел в отставку

Саратовский вице-губернатор ушел в отставку - РИА Новости, 13.02.2025

Саратовский вице-губернатор ушел в отставку

Игорь Пивоваров, занимавший пост вице-губернатора Саратовской области с мая 2016 года, ушел в отставку по собственному желанию, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T08:30:00+03:00

2025-02-13T08:30:00+03:00

2025-02-13T09:21:00+03:00

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САРАТОВ, 13 фев - РИА Новости. Игорь Пивоваров, занимавший пост вице-губернатора Саратовской области с мая 2016 года, ушел в отставку по собственному желанию, сообщила пресс-служба губернатора региона. "Кадровые изменения в правительстве: Пивоваров И.И. освобожден от должности вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора по собственному желанию. Исполнение обязанностей по вышеуказанной должности возложено на заместителя председателя правительства Орлова М.И." - говорится в сообщении пресс-службы главы региона в Telegram-канале. Губернатор Роман Бусаргин с 11 ноября 2024 года вносил изменения в распределение обязанностей среди своих заместителей и возлагал на Михаила Орлова все вопросы, касающиеся сферы полномочий вице-губернатора, в случае отсутствия Пивоварова в командировке и на больничном. Пивоваров был назначен на пост вице-губернатора Саратовской области в мае 2016 года тогдашним губернатором Валерием Радаевым, которого в мае 2022 года президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора по собственному желанию. Правительство области ушло в отставку, но продолжало исполнять обязанности до избрания нового губернатора. После выборов главы региона в сентябре 2022 года новый губернатор Бусаргин оставил Пивоварова на прежнем посту.

https://ria.ru/20250212/saratov-1998792300.html

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политика, саратовская область, россия, роман бусаргин, валерий радаев, владимир путин