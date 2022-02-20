https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773922365.html

Саратовская область планирует принять 500 беженцев из Донбасса

Саратовская область планирует принять 500 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 20.02.2022

Саратовская область планирует принять 500 беженцев из Донбасса

Саратовская область на первом этапе планирует принять 500 эвакуированных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, прибытие беженцев в регионе ожидают на следующей РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T15:58

2022-02-20T15:58

2022-02-20T15:58

обострение ситуации в днр и лнр

общество

донецкая народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

саратовская область

валерий радаев

донбасс

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САРАТОВ, 20 фев - РИА Новости. Саратовская область на первом этапе планирует принять 500 эвакуированных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, прибытие беженцев в регионе ожидают на следующей неделе, сообщил вице-губернатор - председатель правительства региона Роман Бусаргин."Саратовская область вошла в список регионов, которые принимают граждан, вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР. Сегодня провел заседание оперативного штаба по оказанию помощи жителям Донбасса, которые были эвакуированы в РФ... Предполагается, что на следующей неделе граждане прибудут в регион. На первом этапе планируется принять 500 человек", - написал Бусаргин в Telegram-канале.По его словам, профильным структурам поручено организовать проживание, медобслуживание, психологическую помощь, а также с учетом прибытия детей - образовательный процесс.Ранее губернатор Валерий Радаев заявил, что Саратовская область готова принять эвакуированных жителей Донбасса. В пресс-службе главы региона РИА Новости уточнили, что беженцев планируется размещать в учреждениях социальной сферы. Бусаргин поручил минтруда региона подготовить учреждения социальной защиты для размещения эвакуированных и составить списки организаций, где будут временно проживать беженцы. В Саратовской области создали оперштаб по оказанию помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР. В общественной приемной "Единой России" в Саратове начал работу волонтерский центр, где организовали сбор продуктов, одежды и средств гигиены для беженцев.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщало, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек. Четвертый железнодорожный состав с беженцами из ЛНР и ДНР формируется к отправке из Ростовской области. В воскресенье на вокзал в Таганроге начали прибывать автобусы с беженцами из Донбасса, которые потом направятся на поезде в регионы РФ, готовые их принять.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донецкая народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, саратовская область, валерий радаев, донбасс