Мать раненого мальчика сняли с учета необоснованно, заявили в прокуратуре
Прокуратура Саратовской области: семью раненого мальчика сняли с учета необоснованно
© Фото : СУСК России по Саратовской областиСледователь на месте покушения на убийство малолетнего в городе Энгельс Саратовской области
© Фото : СУСК России по Саратовской области
Следователь на месте покушения на убийство малолетнего в городе Энгельс Саратовской области
САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Семья пятилетнего мальчика, госпитализированного с ножевыми ранениями, была снята с профилактического учета в городе Энгельс Саратовской области необоснованно, мать ребенка не работала и жила на детское пособие, сообщила прокуратура региона.
Ранее следствие сообщило, что в ночь на субботу в квартире многоэтажного дома (бывшего общежития) по улице Полтавская в Энгельсе 29-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла пятилетнему сыну множественные колото-резаные ранения. Подозреваемая задержана, вину она признала. В областном Минздраве уточнили РИА Новости, что мальчик находится в тяжелом состоянии. СК также возбудил дело по факту халатности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, не защитивших права пострадавшего ребенка.
"Выявлены многочисленные нарушения в действиях должностных лиц органов системы профилактики... Так, мать несовершеннолетнего снята с профилактического учета необоснованно. Органами системы профилактики не были учтены условия проживания, воспитания и нравственного развития несовершеннолетнего. Женщина не трудоустроена, проживала на пособие малолетнего. Несовершеннолетний не посещал дошкольное образовательное учреждение. При этом не осуществлялось взаимодействием между органами системы профилактики, на территории которой она ранее проживала", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дело о халатности следователи возбудили по инициативе прокуратуры.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя сообщила РИА Новости, что подозреваемая женщина была сиротой. "Она из числа детей-сирот, но в то же время у сестры ее все нормально, она умница. Нельзя говорить, что если сирота, то значит она не может (адаптироваться к жизни), нет, такой ярлык мы вешать не будем", - сказала собеседница агентства.
Ранее в прокуратуре области РИА Новости сообщили, что мальчик воспитывался матерью-одиночкой, в Энгельс семья переехала из города Аткарска в июле 2020 года. Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя сообщила агентству, что семья мальчика стояла на профилактическом учете как социально неблагополучная, но в январе 2021 года в Энгельсе была снята с учета в полиции и в комиссии по делам несовершеннолетних, при этом в настоящее время мать не работает, а ребенок детский сад не посещал, в основном находясь на воспитании у сестры матери. Губернатор Валерий Радаев поручил проверить работу органов опеки и попечительства Энгельсского района. В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона заявили, что в районную комиссию жалоб на семью после снятия с учета и до этого не поступало.