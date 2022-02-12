https://ria.ru/20220212/malchik-1772508705.html

Мать раненого мальчика сняли с учета необоснованно, заявили в прокуратуре

Мать раненого мальчика сняли с учета необоснованно, заявили в прокуратуре - РИА Новости, 12.02.2022

Мать раненого мальчика сняли с учета необоснованно, заявили в прокуратуре

Семья пятилетнего мальчика, госпитализированного с ножевыми ранениями, была снята с профилактического учета в городе Энгельс Саратовской области необоснованно,... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T20:53

2022-02-12T20:53

2022-02-12T20:53

происшествия

валерий радаев

энгельс

саратовская область

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САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Семья пятилетнего мальчика, госпитализированного с ножевыми ранениями, была снята с профилактического учета в городе Энгельс Саратовской области необоснованно, мать ребенка не работала и жила на детское пособие, сообщила прокуратура региона.Ранее следствие сообщило, что в ночь на субботу в квартире многоэтажного дома (бывшего общежития) по улице Полтавская в Энгельсе 29-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла пятилетнему сыну множественные колото-резаные ранения. Подозреваемая задержана, вину она признала. В областном Минздраве уточнили РИА Новости, что мальчик находится в тяжелом состоянии. СК также возбудил дело по факту халатности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, не защитивших права пострадавшего ребенка.Уточняется, что дело о халатности следователи возбудили по инициативе прокуратуры.Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя сообщила РИА Новости, что подозреваемая женщина была сиротой. "Она из числа детей-сирот, но в то же время у сестры ее все нормально, она умница. Нельзя говорить, что если сирота, то значит она не может (адаптироваться к жизни), нет, такой ярлык мы вешать не будем", - сказала собеседница агентства.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона, семья в Энгельсе проживала в съемной квартире, при этом собственным жильем мать мальчика была обеспечена в Аткарске.Ранее в прокуратуре области РИА Новости сообщили, что мальчик воспитывался матерью-одиночкой, в Энгельс семья переехала из города Аткарска в июле 2020 года. Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя сообщила агентству, что семья мальчика стояла на профилактическом учете как социально неблагополучная, но в январе 2021 года в Энгельсе была снята с учета в полиции и в комиссии по делам несовершеннолетних, при этом в настоящее время мать не работает, а ребенок детский сад не посещал, в основном находясь на воспитании у сестры матери. Губернатор Валерий Радаев поручил проверить работу органов опеки и попечительства Энгельсского района. В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона заявили, что в районную комиссию жалоб на семью после снятия с учета и до этого не поступало.

https://ria.ru/20220212/rebenok-1772457764.html

энгельс

саратовская область

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происшествия, валерий радаев, энгельс, саратовская область