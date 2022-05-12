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Полпред в ПФО представил в Саратове врио губернатора Бусаргина

Полпред в ПФО представил в Саратове врио губернатора Бусаргина - РИА Новости, 12.05.2022

Полпред в ПФО представил в Саратове врио губернатора Бусаргина

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил Романа Бусаргина в качестве временно исполняющего... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T09:57

2022-05-12T09:57

2022-05-12T09:57

политика

саратовская область

владимир путин

валерий радаев

роман бусаргин

игорь комаров

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САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил Романа Бусаргина в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Саратовской области правительству региона, передает корреспондент РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об освобождении от должности главы Саратовской области Валерия Радаева по собственному желанию и назначил врио главы региона вице-губернатора - председателя правительства области Романа Бусаргина. Радаев, возглавлявший 10 лет регион, сообщил, что решил сосредоточиться на другом направлении работы.Представляя Бусаргина в большом зале правительства Саратовской области, Комаров отметил, что знания и опыт врио губернатора помогут ему выполнять задачи, поставленные президентом, и решать социально-экономические вопросы."Запросы и потребности граждан должны быть приоритетом... Прошу обратить внимание на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства", - сказал полпред.В свою очередь Бусаргин обозначил приоритеты, с которыми он пришел на эту должность."Для меня важно, чтобы Саратовская область стала одной из самых привлекательных территорий страны для всех поколений... Нужно бороться за каждого выпускника (вуза)", - сказал Бусаргин.Он отметил, что готовит двухгодичную программу развития области.Роман Викторович Бусаргин родился 29 июля 1981 года в селе Большая Сакма Краснопартизанского района Саратовской области. Его жизнь и трудовой путь непосредственно связаны с Саратовской областью. Окончил Саратовский государственный аграрный университет имени Вавилова и Российский университет кооперации. Он имеет большой управленческий опыт в сфере местного самоуправления. В 2005-2018 годах работал в муниципальных органах власти, в том числе первым заместителем главы администрации Саратовского района, заместителем главы администрации города Энгельса, председателем комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского района и заместителем главы администрации Саратова по городскому хозяйству. С октября 2018 года работал заместителем председателя правительства Саратовской области, а с октября 2020 года был назначен вице-губернатором - председателем правительства области.Кандидат социологических наук. Женат, воспитывает двоих детей.Задекларированный доход Бусаргина за 2021 год составил 5,31 миллиона рублей, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее.

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саратовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, саратовская область, владимир путин, валерий радаев, роман бусаргин, игорь комаров