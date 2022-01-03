https://ria.ru/20220103/dtp-1766489188.html
Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Саратовской области
Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Саратовской области - РИА Новости, 03.01.2022
Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Саратовской области
Число пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом на трассе в Саратовской области увеличилось до трех, врачи оценивают их состояние как средней тяжести,... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T15:54
2022-01-03T15:54
2022-01-03T19:57
происшествия
саратовская область
авто
валерий радаев
дтп
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САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом на трассе в Саратовской области увеличилось до трех, врачи оценивают их состояние как средней тяжести, сообщила пресс-служба губернатора области в Telegram-канале.Ранее в региональном управлении ГИБДД сообщили, что в 14.20 (13.20 мск) на 383-м километре автодороги Тамбов - Пенза - Саратов - Ершов - Озинки - граница с Казахстаном столкнулись автомобиль ВАЗ-21099 и маршрутный микроавтобус, в результате ДТП из маршрутки госпитализированы пассажирка 1972 года рождения и пассажир 2006 года рождения. По предварительным данным властей региона, водитель легкового автомобиля стал вероятным виновником ДТП с пассажирским Ford Transit, который следовал по маршруту Мокроус-Саратов."В настоящее время в ЦРБ Федоровского и Советского района находятся трое пострадавших. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Остальные пассажиры отправлены до места следования микроавтобуса", - говорится в сообщении.ГИБДД по факту аварии проводит проверку, заявили в ведомстве.Маршрутный микроавтобус, попавший в ДТП на трассе в Саратовской области, после столкновения с легковым автомобилем вылетел в кювет и перевернулся на крышу, следует из фотографий, предоставленных журналистам пресс-службой регионального управления ГИБДД.На фотографиях, предоставленных пресс-службой УГИБДД, запечатлено, что микроавтобус после аварии лежит перевернутым на крыше в кювете. Легковой автомобиль получил серьезные повреждения спереди, причем основной удар пришелся на переднюю правую часть.Губернатор Валерий Радаев поручил министру здравоохранения области Олегу Костину взять под контроль оказание медицинской помощи пострадавшим, а министру транспорта и дорожного хозяйства региону Алексею Пятаеву - организовать доставку пассажиров микроавтобуса до пункта назначения.
https://ria.ru/20220103/dtp-1766465269.html
https://ria.ru/20220102/avariya-1766410235.html
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происшествия, саратовская область, авто, валерий радаев, дтп
15:54 03.01.2022 (обновлено: 19:57 03.01.2022)
Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Саратовской области
Три человека пострадали при столкновении маршрутки и легковушки в Саратовской области
САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости.
Число пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом на трассе в Саратовской области
увеличилось до трех, врачи оценивают их состояние как средней тяжести, сообщила пресс-служба губернатора области в Telegram-канале
.
Ранее в региональном управлении ГИБДД сообщили, что в 14.20 (13.20 мск) на 383-м километре автодороги Тамбов - Пенза - Саратов - Ершов - Озинки - граница с Казахстаном столкнулись автомобиль ВАЗ-21099 и маршрутный микроавтобус, в результате ДТП из маршрутки госпитализированы пассажирка 1972 года рождения и пассажир 2006 года рождения. По предварительным данным властей региона, водитель легкового автомобиля стал вероятным виновником ДТП с пассажирским Ford Transit, который следовал по маршруту Мокроус-Саратов.
"В настоящее время в ЦРБ Федоровского и Советского района находятся трое пострадавших. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Остальные пассажиры отправлены до места следования микроавтобуса", - говорится в сообщении.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, заявили в ведомстве.
Маршрутный микроавтобус, попавший в ДТП на трассе в Саратовской области, после столкновения с легковым автомобилем вылетел в кювет и перевернулся на крышу, следует из фотографий, предоставленных журналистам пресс-службой регионального управления ГИБДД.
На фотографиях, предоставленных пресс-службой УГИБДД, запечатлено, что микроавтобус после аварии лежит перевернутым на крыше в кювете. Легковой автомобиль получил серьезные повреждения спереди, причем основной удар пришелся на переднюю правую часть.
Губернатор Валерий Радаев
поручил министру здравоохранения области Олегу Костину взять под контроль оказание медицинской помощи пострадавшим, а министру транспорта и дорожного хозяйства региону Алексею Пятаеву - организовать доставку пассажиров микроавтобуса до пункта назначения.