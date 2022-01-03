https://ria.ru/20220103/dtp-1766489188.html

Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Саратовской области

Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Саратовской области - РИА Новости, 03.01.2022

Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Саратовской области

Число пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом на трассе в Саратовской области увеличилось до трех, врачи оценивают их состояние как средней тяжести,... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T15:54

2022-01-03T15:54

2022-01-03T19:57

происшествия

саратовская область

авто

валерий радаев

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/03/1766507383_0:392:1500:1236_1920x0_80_0_0_c0e6e7b46992924d7dbdd2a1be1522ee.jpg

САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом на трассе в Саратовской области увеличилось до трех, врачи оценивают их состояние как средней тяжести, сообщила пресс-служба губернатора области в Telegram-канале.Ранее в региональном управлении ГИБДД сообщили, что в 14.20 (13.20 мск) на 383-м километре автодороги Тамбов - Пенза - Саратов - Ершов - Озинки - граница с Казахстаном столкнулись автомобиль ВАЗ-21099 и маршрутный микроавтобус, в результате ДТП из маршрутки госпитализированы пассажирка 1972 года рождения и пассажир 2006 года рождения. По предварительным данным властей региона, водитель легкового автомобиля стал вероятным виновником ДТП с пассажирским Ford Transit, который следовал по маршруту Мокроус-Саратов."В настоящее время в ЦРБ Федоровского и Советского района находятся трое пострадавших. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Остальные пассажиры отправлены до места следования микроавтобуса", - говорится в сообщении.ГИБДД по факту аварии проводит проверку, заявили в ведомстве.Маршрутный микроавтобус, попавший в ДТП на трассе в Саратовской области, после столкновения с легковым автомобилем вылетел в кювет и перевернулся на крышу, следует из фотографий, предоставленных журналистам пресс-службой регионального управления ГИБДД.На фотографиях, предоставленных пресс-службой УГИБДД, запечатлено, что микроавтобус после аварии лежит перевернутым на крыше в кювете. Легковой автомобиль получил серьезные повреждения спереди, причем основной удар пришелся на переднюю правую часть.Губернатор Валерий Радаев поручил министру здравоохранения области Олегу Костину взять под контроль оказание медицинской помощи пострадавшим, а министру транспорта и дорожного хозяйства региону Алексею Пятаеву - организовать доставку пассажиров микроавтобуса до пункта назначения.

https://ria.ru/20220103/dtp-1766465269.html

https://ria.ru/20220102/avariya-1766410235.html

https://ria.ru/20220102/dtp-1766428273.html

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратовская область, авто, валерий радаев, дтп