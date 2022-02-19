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В Саратовской области создали оперштаб для помощи жителям Донбасса

В Саратовской области создали оперштаб для помощи жителям Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022

В Саратовской области создали оперштаб для помощи жителям Донбасса

Оперативный штаб по оказанию помощи эвакуированным жителям самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР создан в Саратовской области, сообщил вице-губернатор -... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T15:17

2022-02-19T15:17

2022-02-19T16:42

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САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости. Оперативный штаб по оказанию помощи эвакуированным жителям самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР создан в Саратовской области, сообщил вице-губернатор - председатель правительства региона Роман Бусаргин."В регионе создан оперативный штаб по оказанию помощи гражданам, вынужденно покинувшим территории ДНР и ЛНР. Сегодня подписал соответствующее распоряжение. Оперативный штаб возглавил лично. Секретарь штаба - начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин. В состав вошли руководители правоохранительных органов и оперативных служб региона, руководители профильных структур правительства области", - написал Бусаргин в Telegram-канале.Депутат Госдумы от Саратовской области Андрей Воробьев (ЕР) сообщил, что в общественной приемной "Единой России" в Саратове начал работу волонтерский центр, телефон для связи: 8(8452) 27-12-07 и 27-84-71. "Туда можно принести продукты, одежду, средства гигиены", - написал Воробьев в Telegram-канале.Ранее губернатор Валерий Радаев заявил, что Саратовская область готова принять эвакуированных жителей Донбасса. В пресс-службе главы региона РИА Новости уточнили, что беженцев планируется размещать в учреждениях социальной сферы. Бусаргин поручил минтруда региона подготовить учреждения социальной защиты для размещения эвакуированных и составить списки организаций, где будут временно проживать беженцы.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, валерий радаев, денис пушилин, луганская народная республика, донецкая народная республика, саратовская область, мчс днр