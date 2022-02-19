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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773781240.html
В Саратовской области создали оперштаб для помощи жителям Донбасса
В Саратовской области создали оперштаб для помощи жителям Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
В Саратовской области создали оперштаб для помощи жителям Донбасса
Оперативный штаб по оказанию помощи эвакуированным жителям самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР создан в Саратовской области, сообщил вице-губернатор -... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T15:17
2022-02-19T16:42
в мире
владимир зеленский
валерий радаев
денис пушилин
луганская народная республика
донецкая народная республика
саратовская область
мчс днр
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САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости. Оперативный штаб по оказанию помощи эвакуированным жителям самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР создан в Саратовской области, сообщил вице-губернатор - председатель правительства региона Роман Бусаргин."В регионе создан оперативный штаб по оказанию помощи гражданам, вынужденно покинувшим территории ДНР и ЛНР. Сегодня подписал соответствующее распоряжение. Оперативный штаб возглавил лично. Секретарь штаба - начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин. В состав вошли руководители правоохранительных органов и оперативных служб региона, руководители профильных структур правительства области", - написал Бусаргин в Telegram-канале.Депутат Госдумы от Саратовской области Андрей Воробьев (ЕР) сообщил, что в общественной приемной "Единой России" в Саратове начал работу волонтерский центр, телефон для связи: 8(8452) 27-12-07 и 27-84-71. "Туда можно принести продукты, одежду, средства гигиены", - написал Воробьев в Telegram-канале.Ранее губернатор Валерий Радаев заявил, что Саратовская область готова принять эвакуированных жителей Донбасса. В пресс-службе главы региона РИА Новости уточнили, что беженцев планируется размещать в учреждениях социальной сферы. Бусаргин поручил минтруда региона подготовить учреждения социальной защиты для размещения эвакуированных и составить списки организаций, где будут временно проживать беженцы.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/donbass-1773776405.html
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Дарья Буймова
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в мире, владимир зеленский, валерий радаев, денис пушилин, луганская народная республика, донецкая народная республика, саратовская область, мчс днр
15:17 19.02.2022 (обновлено: 16:42 19.02.2022)
 
В Саратовской области создали оперштаб для помощи жителям Донбасса

В Саратовской области создали оперштаб для помощи эвакуированным жителям Донбасса

© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники МЧС ДНР оказывают помощь гражданам у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
Сотрудники МЧС ДНР оказывают помощь гражданам у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудники МЧС ДНР оказывают помощь гражданам у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости. Оперативный штаб по оказанию помощи эвакуированным жителям самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР создан в Саратовской области, сообщил вице-губернатор - председатель правительства региона Роман Бусаргин.
"В регионе создан оперативный штаб по оказанию помощи гражданам, вынужденно покинувшим территории ДНР и ЛНР. Сегодня подписал соответствующее распоряжение. Оперативный штаб возглавил лично. Секретарь штаба - начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин. В состав вошли руководители правоохранительных органов и оперативных служб региона, руководители профильных структур правительства области", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Эвакуация беженцев с территории ДНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Ростовская область планирует принять до 900 тысяч беженцев из Донбасса
Депутат Госдумы от Саратовской области Андрей Воробьев (ЕР) сообщил, что в общественной приемной "Единой России" в Саратове начал работу волонтерский центр, телефон для связи: 8(8452) 27-12-07 и 27-84-71. "Туда можно принести продукты, одежду, средства гигиены", - написал Воробьев в Telegram-канале.
Ранее губернатор Валерий Радаев заявил, что Саратовская область готова принять эвакуированных жителей Донбасса. В пресс-службе главы региона РИА Новости уточнили, что беженцев планируется размещать в учреждениях социальной сферы. Бусаргин поручил минтруда региона подготовить учреждения социальной защиты для размещения эвакуированных и составить списки организаций, где будут временно проживать беженцы.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийВалерий РадаевДенис ПушилинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСаратовская областьМЧС ДНР
 
 
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