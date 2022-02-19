15:17 19.02.2022 (обновлено: 16:42 19.02.2022)
В Саратовской области создали оперштаб для помощи жителям Донбасса
В Саратовской области создали оперштаб для помощи эвакуированным жителям Донбасса
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники МЧС ДНР оказывают помощь гражданам у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
Сотрудники МЧС ДНР оказывают помощь гражданам у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости. Оперативный штаб по оказанию помощи эвакуированным жителям самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР создан в Саратовской области, сообщил вице-губернатор - председатель правительства региона Роман Бусаргин.
"В регионе создан оперативный штаб по оказанию помощи гражданам, вынужденно покинувшим территории ДНР и ЛНР. Сегодня подписал соответствующее распоряжение. Оперативный штаб возглавил лично. Секретарь штаба - начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин. В состав вошли руководители правоохранительных органов и оперативных служб региона, руководители профильных структур правительства области", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Депутат Госдумы от Саратовской области Андрей Воробьев (ЕР) сообщил, что в общественной приемной "Единой России" в Саратове начал работу волонтерский центр, телефон для связи: 8(8452) 27-12-07 и 27-84-71. "Туда можно принести продукты, одежду, средства гигиены", - написал Воробьев в Telegram-канале.
Ранее губернатор Валерий Радаев заявил, что Саратовская область готова принять эвакуированных жителей Донбасса. В пресс-службе главы региона РИА Новости уточнили, что беженцев планируется размещать в учреждениях социальной сферы. Бусаргин поручил минтруда региона подготовить учреждения социальной защиты для размещения эвакуированных и составить списки организаций, где будут временно проживать беженцы.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
Опубликовано: Дарья Буймова