https://ria.ru/20220511/busargin-1787829910.html

Володин прокомментировал назначение Бусаргина врио саратовского губернатора

Володин прокомментировал назначение Бусаргина врио саратовского губернатора - РИА Новости, 11.05.2022

Володин прокомментировал назначение Бусаргина врио саратовского губернатора

Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин хорошо подготовлен к новой должности и должен суметь решить проблемы, которых в регионе много, считает... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T09:09

2022-05-11T09:09

2022-05-11T09:09

политика

саратовская область

валерий радаев

владимир путин

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САРАТОВ, 11 мая - РИА Новости. Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин хорошо подготовлен к новой должности и должен суметь решить проблемы, которых в регионе много, считает спикер Госдумы, уроженец региона Вячеслав Володин.Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об освобождении от должности главы Саратовской области Валерия Радаева по собственному желанию и назначил врио главы региона вице-губернатора - председателя правительства области Романа Бусаргина."Поздравляю Романа Викторовича Бусаргина с оказанным доверием президента нашей страны. Это большая ответственность. Роман Викторович подготовлен к работе в должности руководителя региона. У него есть все необходимые качества, чтобы состояться. Важно, чтобы получилось. Проблем в Саратовской области много. Со своей стороны буду оказывать необходимую помощь в работе", - приводятся слова Володина в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном проектам спикера Госдумы в регионе.

https://ria.ru/20220510/busargin-1787807573.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, саратовская область, валерий радаев, владимир путин