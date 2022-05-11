Володин прокомментировал назначение Бусаргина врио саратовского губернатора
Володин: врио саратовского губернатора Бусаргину предстоит решить много проблем в регионе
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
САРАТОВ, 11 мая - РИА Новости. Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин хорошо подготовлен к новой должности и должен суметь решить проблемы, которых в регионе много, считает спикер Госдумы, уроженец региона Вячеслав Володин.
Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об освобождении от должности главы Саратовской области Валерия Радаева по собственному желанию и назначил врио главы региона вице-губернатора - председателя правительства области Романа Бусаргина.
"Поздравляю Романа Викторовича Бусаргина с оказанным доверием президента нашей страны. Это большая ответственность. Роман Викторович подготовлен к работе в должности руководителя региона. У него есть все необходимые качества, чтобы состояться. Важно, чтобы получилось. Проблем в Саратовской области много. Со своей стороны буду оказывать необходимую помощь в работе", - приводятся слова Володина в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном проектам спикера Госдумы в регионе.
10 мая, 23:12Биография Романа Бусаргина