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Володин прокомментировал назначение Бусаргина врио саратовского губернатора - РИА Новости, 11.05.2022
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Володин прокомментировал назначение Бусаргина врио саратовского губернатора
Володин прокомментировал назначение Бусаргина врио саратовского губернатора - РИА Новости, 11.05.2022
Володин прокомментировал назначение Бусаргина врио саратовского губернатора
Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин хорошо подготовлен к новой должности и должен суметь решить проблемы, которых в регионе много, считает... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T09:09
2022-05-11T09:09
политика
саратовская область
валерий радаев
владимир путин
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САРАТОВ, 11 мая - РИА Новости. Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин хорошо подготовлен к новой должности и должен суметь решить проблемы, которых в регионе много, считает спикер Госдумы, уроженец региона Вячеслав Володин.Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об освобождении от должности главы Саратовской области Валерия Радаева по собственному желанию и назначил врио главы региона вице-губернатора - председателя правительства области Романа Бусаргина."Поздравляю Романа Викторовича Бусаргина с оказанным доверием президента нашей страны. Это большая ответственность. Роман Викторович подготовлен к работе в должности руководителя региона. У него есть все необходимые качества, чтобы состояться. Важно, чтобы получилось. Проблем в Саратовской области много. Со своей стороны буду оказывать необходимую помощь в работе", - приводятся слова Володина в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном проектам спикера Госдумы в регионе.
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политика, саратовская область, валерий радаев, владимир путин
09:09 11.05.2022
 
Володин прокомментировал назначение Бусаргина врио саратовского губернатора

Володин: врио саратовского губернатора Бусаргину предстоит решить много проблем в регионе

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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САРАТОВ, 11 мая - РИА Новости. Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин хорошо подготовлен к новой должности и должен суметь решить проблемы, которых в регионе много, считает спикер Госдумы, уроженец региона Вячеслав Володин.
Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об освобождении от должности главы Саратовской области Валерия Радаева по собственному желанию и назначил врио главы региона вице-губернатора - председателя правительства области Романа Бусаргина.
"Поздравляю Романа Викторовича Бусаргина с оказанным доверием президента нашей страны. Это большая ответственность. Роман Викторович подготовлен к работе в должности руководителя региона. У него есть все необходимые качества, чтобы состояться. Важно, чтобы получилось. Проблем в Саратовской области много. Со своей стороны буду оказывать необходимую помощь в работе", - приводятся слова Володина в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном проектам спикера Госдумы в регионе.
Роман Бусаргин - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 23:12
Биография Романа Бусаргина
 
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