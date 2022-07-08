Партия "Родина" выдвинула Ванцова на выборы губернатора Саратовской области
Партия "Родина" выдвинула члена Общественной палаты на выборы губернатора
© AP Photo / Petr David JosekЧеловек опускает бюллетень в избирательную урну в Чехии
© AP Photo / Petr David Josek
Человек опускает бюллетень в избирательную урну в Чехии. Архивное фото
САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Партия "Родина" выдвинула члена Общественной палаты (ОП) Саратовской области Александра Ванцова кандидатом на предстоящих выборах губернатора, документы уже поступили в избирательную комиссию региона, сообщил облизбирком в Telegram-канале.
"В избирательную комиссию Саратовской области представил документы о выдвижении четвертый кандидат для участия в выборах губернатора Саратовской области... Ванцов Александр Николаевич, выдвинутый региональным отделением всероссийской политической партии "Родина" в Саратовской области", - говорится в сообщении.
Кандидаты на должность губернатора Саратовской области могут быть выдвинуты только партиями, самовыдвижение региональным законом не предусмотрено. Голосование на выборах губернатора в единый день голосования пройдет с 9 по 11 сентября. После выдвижения кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр, собрав 191 подпись депутатов представительных органов муниципалитетов не менее чем в 31 районе и городском округе. Выдвижение кандидатов длится до 18.00 мск 27 июля, а регистрация - до 18.00 мск 5 августа.
В мае президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Саратовской области Валерия Радаева по собственному желанию и назначил врио главы региона вице-губернатора - председателя правительства области Романа Бусаргина. Ранее "Единая Россия" выдвинула Бусаргина кандидатом в губернаторы, ЛДПР - экс-депутата Госдумы Дмитрия Пьяных, КПРФ - депутата Госдумы Ольгу Алимову, Партия возрождения России - Игоря Калганова.