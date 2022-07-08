https://ria.ru/20220708/saratov-1801358947.html

Партия "Родина" выдвинула Ванцова на выборы губернатора Саратовской области

Партия "Родина" выдвинула Ванцова на выборы губернатора Саратовской области - РИА Новости, 08.07.2022

Партия "Родина" выдвинула Ванцова на выборы губернатора Саратовской области

Партия "Родина" выдвинула члена Общественной палаты (ОП) Саратовской области Александра Ванцова кандидатом на предстоящих выборах губернатора, документы уже... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T23:49

2022-07-08T23:49

2022-07-08T23:49

политика

справки

владимир путин

валерий радаев

роман бусаргин

госдума рф

единая россия

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753303424_0:0:2651:1491_1920x0_80_0_0_17f3445a5ccea4816056939c42dcd50b.jpg

САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Партия "Родина" выдвинула члена Общественной палаты (ОП) Саратовской области Александра Ванцова кандидатом на предстоящих выборах губернатора, документы уже поступили в избирательную комиссию региона, сообщил облизбирком в Telegram-канале.Кандидаты на должность губернатора Саратовской области могут быть выдвинуты только партиями, самовыдвижение региональным законом не предусмотрено. Голосование на выборах губернатора в единый день голосования пройдет с 9 по 11 сентября. После выдвижения кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр, собрав 191 подпись депутатов представительных органов муниципалитетов не менее чем в 31 районе и городском округе. Выдвижение кандидатов длится до 18.00 мск 27 июля, а регистрация - до 18.00 мск 5 августа.В мае президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Саратовской области Валерия Радаева по собственному желанию и назначил врио главы региона вице-губернатора - председателя правительства области Романа Бусаргина. Ранее "Единая Россия" выдвинула Бусаргина кандидатом в губернаторы, ЛДПР - экс-депутата Госдумы Дмитрия Пьяных, КПРФ - депутата Госдумы Ольгу Алимову, Партия возрождения России - Игоря Калганова.

https://realty.ria.ru/20220628/restavratsiya-1798705136.html

россия

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, справки, владимир путин, валерий радаев, роман бусаргин, госдума рф, единая россия, лдпр, россия, саратовская область