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Партия "Родина" выдвинула Ванцова на выборы губернатора Саратовской области - РИА Новости, 08.07.2022
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Партия "Родина" выдвинула Ванцова на выборы губернатора Саратовской области
Партия "Родина" выдвинула Ванцова на выборы губернатора Саратовской области - РИА Новости, 08.07.2022
Партия "Родина" выдвинула Ванцова на выборы губернатора Саратовской области
Партия "Родина" выдвинула члена Общественной палаты (ОП) Саратовской области Александра Ванцова кандидатом на предстоящих выборах губернатора, документы уже... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T23:49
2022-07-08T23:49
политика
справки
владимир путин
валерий радаев
роман бусаргин
госдума рф
единая россия
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САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Партия "Родина" выдвинула члена Общественной палаты (ОП) Саратовской области Александра Ванцова кандидатом на предстоящих выборах губернатора, документы уже поступили в избирательную комиссию региона, сообщил облизбирком в Telegram-канале.Кандидаты на должность губернатора Саратовской области могут быть выдвинуты только партиями, самовыдвижение региональным законом не предусмотрено. Голосование на выборах губернатора в единый день голосования пройдет с 9 по 11 сентября. После выдвижения кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр, собрав 191 подпись депутатов представительных органов муниципалитетов не менее чем в 31 районе и городском округе. Выдвижение кандидатов длится до 18.00 мск 27 июля, а регистрация - до 18.00 мск 5 августа.В мае президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Саратовской области Валерия Радаева по собственному желанию и назначил врио главы региона вице-губернатора - председателя правительства области Романа Бусаргина. Ранее "Единая Россия" выдвинула Бусаргина кандидатом в губернаторы, ЛДПР - экс-депутата Госдумы Дмитрия Пьяных, КПРФ - депутата Госдумы Ольгу Алимову, Партия возрождения России - Игоря Калганова.
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политика, справки, владимир путин, валерий радаев, роман бусаргин, госдума рф, единая россия, лдпр, россия, саратовская область
23:49 08.07.2022
 
Партия "Родина" выдвинула Ванцова на выборы губернатора Саратовской области

Партия "Родина" выдвинула члена Общественной палаты на выборы губернатора

© AP Photo / Petr David JosekЧеловек опускает бюллетень в избирательную урну в Чехии
Человек опускает бюллетень в избирательную урну в Чехии - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Petr David Josek
Человек опускает бюллетень в избирательную урну в Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Партия "Родина" выдвинула члена Общественной палаты (ОП) Саратовской области Александра Ванцова кандидатом на предстоящих выборах губернатора, документы уже поступили в избирательную комиссию региона, сообщил облизбирком в Telegram-канале.
"В избирательную комиссию Саратовской области представил документы о выдвижении четвертый кандидат для участия в выборах губернатора Саратовской области... Ванцов Александр Николаевич, выдвинутый региональным отделением всероссийской политической партии "Родина" в Саратовской области", - говорится в сообщении.
Кандидаты на должность губернатора Саратовской области могут быть выдвинуты только партиями, самовыдвижение региональным законом не предусмотрено. Голосование на выборах губернатора в единый день голосования пройдет с 9 по 11 сентября. После выдвижения кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр, собрав 191 подпись депутатов представительных органов муниципалитетов не менее чем в 31 районе и городском округе. Выдвижение кандидатов длится до 18.00 мск 27 июля, а регистрация - до 18.00 мск 5 августа.
В мае президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Саратовской области Валерия Радаева по собственному желанию и назначил врио главы региона вице-губернатора - председателя правительства области Романа Бусаргина. Ранее "Единая Россия" выдвинула Бусаргина кандидатом в губернаторы, ЛДПР - экс-депутата Госдумы Дмитрия Пьяных, КПРФ - депутата Госдумы Ольгу Алимову, Партия возрождения России - Игоря Калганова.
Города России. Саратов - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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ПолитикаСправкиВладимир ПутинВалерий РадаевРоман БусаргинГосдума РФЕдиная РоссияЛДПРРоссияСаратовская область
 
 
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