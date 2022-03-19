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Биография Владимира Урина

Биография Владимира Урина - РИА Новости, 19.03.2022

Биография Владимира Урина

Генеральный директор Большого театра России Владимир Георгиевич Урин родился 19 марта 1947 года в Кирове. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T02:32

2022-03-19T02:32

2022-03-19T02:32

справки

владимир урин

россия

государственный институт театрального искусства

большой театр

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Генеральный директор Большого театра России Владимир Георгиевич Урин родился 19 марта 1947 года в Кирове.В 1971 году окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института культуры им. Н.К. Крупской (ныне Санкт-Петербургский государственный институт культуры). В 1985 году – театроведческий факультет Государственного института театрального искусства.Театральную деятельность начал в 1973 году, став директором Театра юного зрителя в Кирове.В 1981 году переехал в Москву, где возглавил Кабинет детских и кукольных театров ВТО (ныне – Союз театральных деятелей (СТД) России).В 1987-1996 годах дважды избирался секретарем правления СТД России, одновременно выполняя штатные обязанности заместителя председателя СТД России (1981-1991) и первого заместителя председателя СТД России (1991-1996). Среди основных проектов, осуществленных Владимиром Уриным в эти годы – Международный фестиваль театральных школ "Подиум" (1989, 1991, 1993, 1995), Российско-американский театральный фестиваль "Байкал – Мичиган" (первый в России), ежегодная мастерская драматургии "Щелыково – авторская сцена". При СТД России в это время были созданы "Творческие мастерские", объединившие молодых режиссеров экспериментального направления, организован выпуск российско-французского журнала "Сцена", посвященного проблемам сценографии и театральной технологии. Владимиром Уриным была задумана и реализована идея учреждения национальной профессиональной премии в области театра – "Золотая маска".В 1995 году Владимир Урин стал генеральным директором Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Под его руководством была разработана и воплощена в жизнь идея кардинальной реконструкции здания театра.В 1997 году Урин стал генеральным директором Международных фестивалей современного танца, проводимых Музыкальным театром совместно с культурными центрами и посольствами стран Европы, Канады и США.9 июля 2013 года Владимир Урин был назначен генеральным директором Государственного Большого театра. 18 августа 2017 года премьер-министр России (2012-2020) Дмитрий Медведев продлил полномочия генерального директора Большого театра Владимира Урина на пять лет.В январе 2022 года полномочия Владимира Урина на посту гендиректора Большого театра были вновь продлены на пять лет. С 2009 года преподает в Школе-студии МХАТ, заведующий кафедрой менеджмента и продюсирования исполнительских искусств Школы-студии МХАТ.Член Совета по культуре и искусству при президенте РФ.Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1999). Награжден орденом Почета (2017). Удостоен звания офицера Национального ордена Почетного Легиона (Франция, 2014).Награжден орденом Восходящего солнца III степени (Япония, 2019).Имеет ряд профессиональных наград, среди которых приз "Душа танца" журнала "Балет", премия Дягилева "За вклад в развитие современного танца в России", Международная премия имени К.С. Станиславского "За вклад в развитие российского театрального дела".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, владимир урин, россия, государственный институт театрального искусства, большой театр