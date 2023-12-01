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Большому театру повезло с новым гендиректором, заявил Миронов - РИА Новости, 01.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:58 01.12.2023 (обновлено: 18:59 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/teatr-1913257360.html
Большому театру повезло с новым гендиректором, заявил Миронов
Большому театру повезло с новым гендиректором, заявил Миронов - РИА Новости, 01.12.2023
Большому театру повезло с новым гендиректором, заявил Миронов
Большому театру повезло, что его новым гендиректором стал Валерий Гергиев, дирижер справится с этим вызовом, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:58
2023-12-01T18:59
культура
россия
сергей миронов
валерий гергиев
владимир урин
мариинский театр
большой театр
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Большому театру повезло, что его новым гендиректором стал Валерий Гергиев, дирижер справится с этим вызовом, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов. Ранее в пятницу кабмин РФ сообщил, что Гергиев назначен генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию. "С радостью узнал о назначении Валерия Гергиева руководителем крупнейшего в России и всемирно известного театра. Стать во главе Большого – это, безусловно, вызов для Валерия Абисаловича. Но я абсолютно убежден, что он с ним справится", - сказал Миронов. Он отметил, что Гергиев – крупнейший дирижер современности, выдающийся музыкант и организатор, который своим многолетним трудом заслужил это назначение. "Хорошо знаю, какие физические и душевные силы он отдал Мариинскому театру, сделал все возможное для того, чтобы театр выстоял в годы безвременья, сохранил и приумножил многолетнюю славу и традиции. Под его руководством Мариинка стала современным театром, интересным молодому поколению ценителей высокого искусства", - подчеркнул Миронов. Он отметил, что, без сомнения, Большому театру повезло, Гергиев – человек огромной энергии и таланта, под руководством которого театр сделает немало шагов в своем развитии. "Желаю Валерию Абисаловичу и всему коллективу Большого вдохновения, творческих идей и их успешного воплощения во славу русского искусства", - сказал Миронов.
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россия, сергей миронов, валерий гергиев, владимир урин, мариинский театр, большой театр
Культура, Россия, Сергей Миронов, Валерий Гергиев, Владимир Урин, Мариинский театр, Большой театр
Большому театру повезло с новым гендиректором, заявил Миронов

Миронов: Большому театру повезло, что его новым гендиректором стал Гергиев

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВалерий Гергиев
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Валерий Гергиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Большому театру повезло, что его новым гендиректором стал Валерий Гергиев, дирижер справится с этим вызовом, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов.
Ранее в пятницу кабмин РФ сообщил, что Гергиев назначен генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию.
"Силен дома — силен в мире": великий маэстро Валерий Гергиев
© РИА Новости / Е. Деньчук | Перейти в медиабанк

Валерий Гергиев родился в Москве в осетинской семье, детство и юность провел во Владикавказе. Там же учился в музучилище по классам фортепиано и дирижирования.

За дирижерском пультом народный артист Северо-Осетинской АССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, дирижер Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинский театр) Валерий Гергиев. 1987 год

Валерий Гергиев родился в Москве в осетинской семье, детство и юность провел во Владикавказе. Там же учился в музучилище по классам фортепиано и дирижирования.

© РИА Новости / Е. Деньчук
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1 из 10
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк

Консерваторию маэстро окончил уже в Ленинграде. А с 1988 года работает худруком и гендиректором Мариинского театра.

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев

Консерваторию маэстро окончил уже в Ленинграде. А с 1988 года работает худруком и гендиректором Мариинского театра.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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2 из 10
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк

Валерий Гергиев — народный артист России, Украины (в 2022 году попал в санкционный список) и заслуженный деятель Казахстана. Имеет несколько Государственных премий.

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев дирижирует оркестром во время предпремьерного показа оперы Джоаккино Россини Путешествие в Реймс на новой сцене Большого театра. 2006 год

Валерий Гергиев — народный артист России, Украины (в 2022 году попал в санкционный список) и заслуженный деятель Казахстана. Имеет несколько Государственных премий.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
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3 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В разные годы был дирижером Мюнхенского филармонического оркестра (2015-2022) и Лондонского симфонического оркестра (2007-2015).

Дирижер Валерий Гергиев во время театрализованного представления на церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. 2014 год

В разные годы был дирижером Мюнхенского филармонического оркестра (2015-2022) и Лондонского симфонического оркестра (2007-2015).

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Валерий Абисалович считает себя настоящим патриотом. Давал концерты по всему миру, в том числе в амфитеатре сирийской Пальмиры, освобожденной от террористов "Исламского государства" (организация запрещена в России).

На концерте симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в Римском амфитеатре сирийской Пальмиры

Валерий Абисалович считает себя настоящим патриотом. Давал концерты по всему миру, в том числе в амфитеатре сирийской Пальмиры, освобожденной от террористов "Исламского государства" (организация запрещена в России).

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 10
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанк

Кроме того, Гергиев побывал и на руинах города Цхинвала. В 2008-м дал концерт Мариинского симфонического оркестра, посвященного памяти погибших в Южной Осетии.

Дирижер Валерий Гергиев среди руин города Цхинвали перед началом концерта Мариинского симфонического оркестра, посвященного памяти погибших в Южной Осетии. 2008 год

Кроме того, Гергиев побывал и на руинах города Цхинвала. В 2008-м дал концерт Мариинского симфонического оркестра, посвященного памяти погибших в Южной Осетии.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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6 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В 2003-м дирижер стал артистом ЮНЕСКО во имя мира. Кроме того, Гергиев представлял Россию на презентации Сочи-2014 в Ванкувере в 2010 году и на самой Олимпиаде-2014.

Концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева на палубе ГРК Варяг в рамках празднования Дня ВМФ во Владивостоке

В 2003-м дирижер стал артистом ЮНЕСКО во имя мира. Кроме того, Гергиев представлял Россию на презентации Сочи-2014 в Ванкувере в 2010 году и на самой Олимпиаде-2014.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Маэстро еще и футбольный фанат. "Самый знаменитый осетин мира" болеет, естественно, за владикавказскую "Аланию" и питерский "Зенит".

Дирижер Валерий Гергиев после выступления с Симфоническим оркестром Мариинского театра на гала-концерте ХI Московского Пасхального фестиваля, посвященном Дню Победы

Маэстро еще и футбольный фанат. "Самый знаменитый осетин мира" болеет, естественно, за владикавказскую "Аланию" и питерский "Зенит".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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8 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

После начала СВО все крупные западные театры, включая Ла Скала и Карнеги-холл, разорвали контракты с российским дирижером. При этом требовали, чтобы он осудил действия Москвы.

Гергиев долго не высказывал никаких суждений, но на ПМЭФ заявил: "Когда ты силен дома — ты силен в мире".

Главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев выступает с симфоническим оркестром на торжественном открытии XX Московского Пасхального фестиваля в Московском концертном зале Зарядье

После начала СВО все крупные западные театры, включая Ла Скала и Карнеги-холл, разорвали контракты с российским дирижером. При этом требовали, чтобы он осудил действия Москвы.

Гергиев долго не высказывал никаких суждений, но на ПМЭФ заявил: "Когда ты силен дома — ты силен в мире".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 10
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк

Валерий Гергиев женат, у него четверо детей: два сына и две дочери.

Дирижер Валерий Гергиев проводит репетицию вместе с государственным симфоническим оркестром Новая Россия перед выступлением на IV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи

Валерий Гергиев женат, у него четверо детей: два сына и две дочери.

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
10 из 10

Валерий Гергиев родился в Москве в осетинской семье, детство и юность провел во Владикавказе. Там же учился в музучилище по классам фортепиано и дирижирования.

© РИА Новости / Е. Деньчук
Перейти в медиабанк
1 из 10

Консерваторию маэстро окончил уже в Ленинграде. А с 1988 года работает худруком и гендиректором Мариинского театра.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Валерий Гергиев — народный артист России, Украины (в 2022 году попал в санкционный список) и заслуженный деятель Казахстана. Имеет несколько Государственных премий.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
3 из 10

В разные годы был дирижером Мюнхенского филармонического оркестра (2015-2022) и Лондонского симфонического оркестра (2007-2015).

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Валерий Абисалович считает себя настоящим патриотом. Давал концерты по всему миру, в том числе в амфитеатре сирийской Пальмиры, освобожденной от террористов "Исламского государства" (организация запрещена в России).

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 10

Кроме того, Гергиев побывал и на руинах города Цхинвала. В 2008-м дал концерт Мариинского симфонического оркестра, посвященного памяти погибших в Южной Осетии.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
6 из 10

В 2003-м дирижер стал артистом ЮНЕСКО во имя мира. Кроме того, Гергиев представлял Россию на презентации Сочи-2014 в Ванкувере в 2010 году и на самой Олимпиаде-2014.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 10

Маэстро еще и футбольный фанат. "Самый знаменитый осетин мира" болеет, естественно, за владикавказскую "Аланию" и питерский "Зенит".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
8 из 10

После начала СВО все крупные западные театры, включая Ла Скала и Карнеги-холл, разорвали контракты с российским дирижером. При этом требовали, чтобы он осудил действия Москвы.

Гергиев долго не высказывал никаких суждений, но на ПМЭФ заявил: "Когда ты силен дома — ты силен в мире".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 10

Валерий Гергиев женат, у него четверо детей: два сына и две дочери.

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
10 из 10
"С радостью узнал о назначении Валерия Гергиева руководителем крупнейшего в России и всемирно известного театра. Стать во главе Большого – это, безусловно, вызов для Валерия Абисаловича. Но я абсолютно убежден, что он с ним справится", - сказал Миронов.
Он отметил, что Гергиев – крупнейший дирижер современности, выдающийся музыкант и организатор, который своим многолетним трудом заслужил это назначение. "Хорошо знаю, какие физические и душевные силы он отдал Мариинскому театру, сделал все возможное для того, чтобы театр выстоял в годы безвременья, сохранил и приумножил многолетнюю славу и традиции. Под его руководством Мариинка стала современным театром, интересным молодому поколению ценителей высокого искусства", - подчеркнул Миронов.
Он отметил, что, без сомнения, Большому театру повезло, Гергиев – человек огромной энергии и таланта, под руководством которого театр сделает немало шагов в своем развитии. "Желаю Валерию Абисаловичу и всему коллективу Большого вдохновения, творческих идей и их успешного воплощения во славу русского искусства", - сказал Миронов.
Дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Биография Валерия Гергиева
Вчера, 15:42
 
КультураРоссияСергей МироновВалерий ГергиевВладимир УринМариинский театрБольшой театр
 
 
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