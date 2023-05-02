"Силен дома — силен в мире": великий маэстро Валерий Гергиев

После начала СВО все крупные западные театры, включая Ла Скала и Карнеги-холл, разорвали контракты с российским дирижером. При этом требовали, чтобы он осудил действия Москвы.

Гергиев долго не высказывал никаких суждений, но на ПМЭФ заявил: "Когда ты силен дома — ты силен в мире".