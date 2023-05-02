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"Силен дома — силен в мире": великий маэстро Валерий Гергиев - РИА Новости, 02.05.2023
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Культура
 
08:00 02.05.2023 (обновлено: 08:03 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/gergiev-1868115758.html
"Силен дома — силен в мире": великий маэстро Валерий Гергиев
"Силен дома — силен в мире": великий маэстро Валерий Гергиев - РИА Новости, 02.05.2023
"Силен дома — силен в мире": великий маэстро Валерий Гергиев
Художественному руководителю и генеральному директору Мариинского театра Валерию Гергиеву — 70 лет. Его талант признают во всем мире — несмотря на санкции и... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T08:00
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фото
культура
москва
владикавказ
валерий гергиев
мариинский театр
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Художественному руководителю и генеральному директору Мариинского театра Валерию Гергиеву — 70 лет. Его талант признают во всем мире — несмотря на санкции и отмены. А дома, в России, он — олицетворение музыкальной классики. Самые значимые этапы жизни народного артиста — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, москва, владикавказ, валерий гергиев, мариинский театр, мюнхенский филармонический оркестр, лондонский симфонический оркестр
Фото, Культура, Москва, Владикавказ, Валерий Гергиев, Мариинский театр, Мюнхенский филармонический оркестр, Лондонский симфонический оркестр

"Силен дома — силен в мире": великий маэстро Валерий Гергиев

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Художественному руководителю и генеральному директору Мариинского театра Валерию Гергиеву — 70 лет. Его талант признают во всем мире — несмотря на санкции и отмены. А дома, в России, он — олицетворение музыкальной классики. Самые значимые этапы жизни народного артиста — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Е. Деньчук | Перейти в медиабанк

Валерий Гергиев родился в Москве в осетинской семье, детство и юность провел во Владикавказе. Там же учился в музучилище по классам фортепиано и дирижирования.

За дирижерском пультом народный артист Северо-Осетинской АССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, дирижер Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинский театр) Валерий Гергиев. 1987 год

Валерий Гергиев родился в Москве в осетинской семье, детство и юность провел во Владикавказе. Там же учился в музучилище по классам фортепиано и дирижирования.

© РИА Новости / Е. Деньчук
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1 из 10
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк

Консерваторию маэстро окончил уже в Ленинграде. А с 1988 года работает худруком и гендиректором Мариинского театра.

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев

Консерваторию маэстро окончил уже в Ленинграде. А с 1988 года работает худруком и гендиректором Мариинского театра.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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2 из 10
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк

Валерий Гергиев — народный артист России, Украины (в 2022 году попал в санкционный список) и заслуженный деятель Казахстана. Имеет несколько Государственных премий.

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев дирижирует оркестром во время предпремьерного показа оперы Джоаккино Россини Путешествие в Реймс на новой сцене Большого театра. 2006 год

Валерий Гергиев — народный артист России, Украины (в 2022 году попал в санкционный список) и заслуженный деятель Казахстана. Имеет несколько Государственных премий.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
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3 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В разные годы был дирижером Мюнхенского филармонического оркестра (2015-2022) и Лондонского симфонического оркестра (2007-2015).

Дирижер Валерий Гергиев во время театрализованного представления на церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. 2014 год

В разные годы был дирижером Мюнхенского филармонического оркестра (2015-2022) и Лондонского симфонического оркестра (2007-2015).

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Валерий Абисалович считает себя настоящим патриотом. Давал концерты по всему миру, в том числе в амфитеатре сирийской Пальмиры, освобожденной от террористов "Исламского государства" (организация запрещена в России).

На концерте симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в Римском амфитеатре сирийской Пальмиры

Валерий Абисалович считает себя настоящим патриотом. Давал концерты по всему миру, в том числе в амфитеатре сирийской Пальмиры, освобожденной от террористов "Исламского государства" (организация запрещена в России).

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 10
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанк

Кроме того, Гергиев побывал и на руинах города Цхинвала. В 2008-м дал концерт Мариинского симфонического оркестра, посвященного памяти погибших в Южной Осетии.

Дирижер Валерий Гергиев среди руин города Цхинвали перед началом концерта Мариинского симфонического оркестра, посвященного памяти погибших в Южной Осетии. 2008 год

Кроме того, Гергиев побывал и на руинах города Цхинвала. В 2008-м дал концерт Мариинского симфонического оркестра, посвященного памяти погибших в Южной Осетии.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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6 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В 2003-м дирижер стал артистом ЮНЕСКО во имя мира. Кроме того, Гергиев представлял Россию на презентации Сочи-2014 в Ванкувере в 2010 году и на самой Олимпиаде-2014.

Концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева на палубе ГРК Варяг в рамках празднования Дня ВМФ во Владивостоке

В 2003-м дирижер стал артистом ЮНЕСКО во имя мира. Кроме того, Гергиев представлял Россию на презентации Сочи-2014 в Ванкувере в 2010 году и на самой Олимпиаде-2014.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Маэстро еще и футбольный фанат. "Самый знаменитый осетин мира" болеет, естественно, за владикавказскую "Аланию" и питерский "Зенит".

Дирижер Валерий Гергиев после выступления с Симфоническим оркестром Мариинского театра на гала-концерте ХI Московского Пасхального фестиваля, посвященном Дню Победы

Маэстро еще и футбольный фанат. "Самый знаменитый осетин мира" болеет, естественно, за владикавказскую "Аланию" и питерский "Зенит".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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8 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

После начала СВО все крупные западные театры, включая Ла Скала и Карнеги-холл, разорвали контракты с российским дирижером. При этом требовали, чтобы он осудил действия Москвы.

Гергиев долго не высказывал никаких суждений, но на ПМЭФ заявил: "Когда ты силен дома — ты силен в мире".

Главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев выступает с симфоническим оркестром на торжественном открытии XX Московского Пасхального фестиваля в Московском концертном зале Зарядье

После начала СВО все крупные западные театры, включая Ла Скала и Карнеги-холл, разорвали контракты с российским дирижером. При этом требовали, чтобы он осудил действия Москвы.

Гергиев долго не высказывал никаких суждений, но на ПМЭФ заявил: "Когда ты силен дома — ты силен в мире".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 10
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк

Валерий Гергиев женат, у него четверо детей: два сына и две дочери.

Дирижер Валерий Гергиев проводит репетицию вместе с государственным симфоническим оркестром Новая Россия перед выступлением на IV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи

Валерий Гергиев женат, у него четверо детей: два сына и две дочери.

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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КультураФотоМоскваВладикавказВалерий ГергиевМариинский театрМюнхенский филармонический оркестрЛондонский симфонический оркестр
 
 
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