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Любимова заявила о поддержке ГАБТ - РИА Новости, 01.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:55 01.12.2023 (обновлено: 14:59 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/lyubimova-1913190147.html
Любимова заявила о поддержке ГАБТ
Любимова заявила о поддержке ГАБТ - РИА Новости, 01.12.2023
Любимова заявила о поддержке ГАБТ
Министерство культуры РФ поддержит Государственный академический Большой театр в "легкий момент турбулентности" при смене руководства, заявила министр культуры... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:55
2023-12-01T14:59
культура
россия
ольга любимова
валерий гергиев
большой театр
мариинский театр
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Министерство культуры РФ поддержит Государственный академический Большой театр в "легкий момент турбулентности" при смене руководства, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Ранее кабмин РФ сообщил, что Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию."Большие планы Большого театра, большие планы Мариинского театра со стороны министерства культуры будут всячески поддержаны. Все работы всех цехов, всех заместителей мы также постараемся в этот такой легкий момент турбулентности, перехода быть рядом, вовремя отвечать на все вопросы, подсказывать, быть на связи, помогать и поддерживать", - сказала глава ведомства в ГАБТе на представлении нового директора.В прошлом году президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки. Через год, 2 мая текущего года Гергиев на встрече с Путиным признался, что готов к масштабным задачам по работе с театрами, "доскональному анализу состояния 20-30 театров России". Он подчеркнул, что может бросить максимальные усилия на решение задач театров. Кроме того, Гергиев рассказал президенту об идее о создании четырех крупных культурных центров.
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россия, ольга любимова, валерий гергиев, большой театр, мариинский театр, владимир путин, общество
Культура, Россия, Ольга Любимова, Валерий Гергиев, Большой театр, Мариинский театр, Владимир Путин, Общество
Любимова заявила о поддержке ГАБТ

Любимова заявила о поддержке ГАБТ при смене руководства

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр культуры РФ Ольга Любимова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Министерство культуры РФ поддержит Государственный академический Большой театр в "легкий момент турбулентности" при смене руководства, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Ранее кабмин РФ сообщил, что Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию.
«
"Большие планы Большого театра, большие планы Мариинского театра со стороны министерства культуры будут всячески поддержаны. Все работы всех цехов, всех заместителей мы также постараемся в этот такой легкий момент турбулентности, перехода быть рядом, вовремя отвечать на все вопросы, подсказывать, быть на связи, помогать и поддерживать", - сказала глава ведомства в ГАБТе на представлении нового директора.
В прошлом году президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки. Через год, 2 мая текущего года Гергиев на встрече с Путиным признался, что готов к масштабным задачам по работе с театрами, "доскональному анализу состояния 20-30 театров России". Он подчеркнул, что может бросить максимальные усилия на решение задач театров. Кроме того, Гергиев рассказал президенту об идее о создании четырех крупных культурных центров.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Урин написал заявление по собственному желанию, заявила Голикова
Вчера, 14:58
 
КультураРоссияОльга ЛюбимоваВалерий ГергиевБольшой театрМариинский театрВладимир ПутинОбщество
 
 
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