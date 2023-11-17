https://ria.ru/20231117/peskov-1910198628.html

Главу Большого театра назначает не президент, заявил Песков

Главу Большого театра назначает не президент, заявил Песков - РИА Новости, 17.11.2023

Главу Большого театра назначает не президент, заявил Песков

Президент России не назначает руководителя Большого театра, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T21:49

2023-11-17T21:49

2023-11-17T22:54

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Президент России не назначает руководителя Большого театра, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Его же не президент назначает. Вы знаете, что изначально о разных, скажем так, вариантах управления системой больших театров речь заходила. Речь заходила на разных совещаниях, в том числе с участием президента. Но пока решений никаких нет", — сказал он журналистам.На вопрос, может ли кабинет министров принять это решение до конца года, Песков ответил, что "правительство может сделать в любой момент". Он подчеркнул, что Кремль не анонсирует подобные вещи.Пресс-секретарь президента также заявил, что Путин в Санкт-Петербурге не общался с руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым или генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным.Ранее сегодня газета "Известия" сообщила, что посты руководителей Большого и Мариинского театров будет совмещать дирижер, худрук и гендиректор Мариинки Валерий Гергиев. Издание утверждает, что об этом могут объявить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который проходит с 16 по 18 ноября.Сам Гергиев в кулуарах форума заявил, что и так "достаточно занят и не искал возможности работать еще больше". При этом он добавил, что трудиться в своей стране считает нужным и необходимым.Как сообщил журналистам спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, объединение Большого и Мариинки невозможно, но Гергиев может руководить обоими театрами.В свою очередь, в пресс-службе Большого театра отказались прокомментировать РИА Новости сообщения о том, что гендиректор учреждения Владимир Урин подал заявление об увольнении по собственному желанию.

https://ria.ru/20231116/peskov-1909796520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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