https://ria.ru/20231117/peskov-1910198628.html
Главу Большого театра назначает не президент, заявил Песков
Главу Большого театра назначает не президент, заявил Песков - РИА Новости, 17.11.2023
Главу Большого театра назначает не президент, заявил Песков
Президент России не назначает руководителя Большого театра, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T21:49
2023-11-17T21:49
2023-11-17T22:54
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Президент России не назначает руководителя Большого театра, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Его же не президент назначает. Вы знаете, что изначально о разных, скажем так, вариантах управления системой больших театров речь заходила. Речь заходила на разных совещаниях, в том числе с участием президента. Но пока решений никаких нет", — сказал он журналистам.На вопрос, может ли кабинет министров принять это решение до конца года, Песков ответил, что "правительство может сделать в любой момент". Он подчеркнул, что Кремль не анонсирует подобные вещи.Пресс-секретарь президента также заявил, что Путин в Санкт-Петербурге не общался с руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым или генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным.Ранее сегодня газета "Известия" сообщила, что посты руководителей Большого и Мариинского театров будет совмещать дирижер, худрук и гендиректор Мариинки Валерий Гергиев. Издание утверждает, что об этом могут объявить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который проходит с 16 по 18 ноября.Сам Гергиев в кулуарах форума заявил, что и так "достаточно занят и не искал возможности работать еще больше". При этом он добавил, что трудиться в своей стране считает нужным и необходимым.Как сообщил журналистам спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, объединение Большого и Мариинки невозможно, но Гергиев может руководить обоими театрами.В свою очередь, в пресс-службе Большого театра отказались прокомментировать РИА Новости сообщения о том, что гендиректор учреждения Владимир Урин подал заявление об увольнении по собственному желанию.
https://ria.ru/20231116/peskov-1909796520.html
https://ria.ru/20231117/gergiev-1910122372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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большой театр, владимир путин, дмитрий песков, культура, новости культуры, россия, санкт-петербург, политика, валерий гергиев, владимир урин, мариинский театр
Культура, Большой театр, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Культура, Новости культуры, Россия, Санкт-Петербург, Политика, Валерий Гергиев, Владимир Урин, Мариинский театр
Главу Большого театра назначает не президент, заявил Песков
Песков: главу Большого театра назначает не президент, решений на этот счет нет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Президент России не назначает руководителя Большого театра, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Его же не президент назначает. Вы знаете, что изначально о разных, скажем так, вариантах управления системой больших театров речь заходила. Речь заходила на разных совещаниях, в том числе с участием президента. Но пока решений никаких нет", — сказал он журналистам.
На вопрос, может ли кабинет министров принять это решение до конца года, Песков ответил, что "правительство может сделать в любой момент". Он подчеркнул, что Кремль не анонсирует подобные вещи.
Пресс-секретарь президента также заявил, что Путин в Санкт-Петербурге
не общался с руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым
или генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным
.
Песков перенаправил в Минкультуры вопрос о Гергиеве и Большой театр
Ранее сегодня газета "Известия" сообщила, что посты руководителей Большого и Мариинского театров будет совмещать дирижер, худрук и гендиректор Мариинки Валерий Гергиев. Издание утверждает, что об этом могут объявить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который проходит с 16 по 18 ноября.
Сам Гергиев в кулуарах форума заявил, что и так "достаточно занят и не искал возможности работать еще больше". При этом он добавил, что трудиться в своей стране считает нужным и необходимым.
Как сообщил журналистам спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
, объединение Большого и Мариинки невозможно, но Гергиев может руководить обоими театрами.
В свою очередь, в пресс-службе Большого театра отказались прокомментировать РИА Новости сообщения о том, что гендиректор учреждения Владимир Урин подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Гергиев прокомментировал возможное назначение главой ГАБТа и Мариинки