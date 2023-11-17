В Большом театре не стали комментировать сообщения об уходе гендиректора
В ГАБТ не стали комментировать сообщения о заявлении об увольнении гендиректора
Большой театр. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Большом театре отказались прокомментировать РИА Новости сообщения о том, что гендиректор Владимир Урин подал заявление об уходе по собственному желанию.
"Мы не комментируем неофициальную информацию", — сказали агентству в пресс-службе театра.
О том, что посты руководителей Большого и Мариинского театров будет совмещать дирижер, худрук и гендиректор Мариинки Валерий Гергиев, ранее написали "Известия". Издание утверждает, что об этом могут объявить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который проходит с 16 по 18 ноября.
Сам Гергиев в кулуарах форума заявил, что и так "достаточно занят и не искал возможности работать еще больше". При этом он добавил, что работать в своей стране считает нужным и необходимым.
Как сообщил журналистам спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, объединение Большого и Мариинки невозможно, но Гергиев может руководить обоими театрами.
В прошлом году Владимир Путин предложил худруку Мариинки подумать о создании объединенной дирекции Большого и Мариинского театров. В мае этого года Гергиев на встрече с президентом сказал, что готов к масштабным задачам, и рассказал об идее создания четырех крупных культурных центров.