https://ria.ru/20231117/gabt-1910129546.html

В Большом театре не стали комментировать сообщения об уходе гендиректора

В Большом театре не стали комментировать сообщения об уходе гендиректора - РИА Новости, 17.11.2023

В Большом театре не стали комментировать сообщения об уходе гендиректора

В Большом театре отказались прокомментировать РИА Новости сообщения о том, что гендиректор Владимир Урин подал заявление об уходе по собственному желанию. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:31

2023-11-17T16:31

2023-11-17T17:03

культура

большой театр

культура

владимир урин

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Большом театре отказались прокомментировать РИА Новости сообщения о том, что гендиректор Владимир Урин подал заявление об уходе по собственному желанию."Мы не комментируем неофициальную информацию", — сказали агентству в пресс-службе театра.О том, что посты руководителей Большого и Мариинского театров будет совмещать дирижер, худрук и гендиректор Мариинки Валерий Гергиев, ранее написали "Известия". Издание утверждает, что об этом могут объявить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который проходит с 16 по 18 ноября.Сам Гергиев в кулуарах форума заявил, что и так "достаточно занят и не искал возможности работать еще больше". При этом он добавил, что работать в своей стране считает нужным и необходимым.Как сообщил журналистам спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, объединение Большого и Мариинки невозможно, но Гергиев может руководить обоими театрами.В прошлом году Владимир Путин предложил худруку Мариинки подумать о создании объединенной дирекции Большого и Мариинского театров. В мае этого года Гергиев на встрече с президентом сказал, что готов к масштабным задачам, и рассказал об идее создания четырех крупных культурных центров.

https://ria.ru/20230322/teatr-1859884069.html

https://ria.ru/20231005/mariinka-1900148745.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

большой театр, культура, владимир урин