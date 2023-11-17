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В Большом театре не стали комментировать сообщения об уходе гендиректора - РИА Новости, 17.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:31 17.11.2023 (обновлено: 17:03 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/gabt-1910129546.html
В Большом театре не стали комментировать сообщения об уходе гендиректора
В Большом театре не стали комментировать сообщения об уходе гендиректора - РИА Новости, 17.11.2023
В Большом театре не стали комментировать сообщения об уходе гендиректора
В Большом театре отказались прокомментировать РИА Новости сообщения о том, что гендиректор Владимир Урин подал заявление об уходе по собственному желанию. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:31
2023-11-17T17:03
культура
большой театр
культура
владимир урин
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Большом театре отказались прокомментировать РИА Новости сообщения о том, что гендиректор Владимир Урин подал заявление об уходе по собственному желанию."Мы не комментируем неофициальную информацию", — сказали агентству в пресс-службе театра.О том, что посты руководителей Большого и Мариинского театров будет совмещать дирижер, худрук и гендиректор Мариинки Валерий Гергиев, ранее написали "Известия". Издание утверждает, что об этом могут объявить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который проходит с 16 по 18 ноября.Сам Гергиев в кулуарах форума заявил, что и так "достаточно занят и не искал возможности работать еще больше". При этом он добавил, что работать в своей стране считает нужным и необходимым.Как сообщил журналистам спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, объединение Большого и Мариинки невозможно, но Гергиев может руководить обоими театрами.В прошлом году Владимир Путин предложил худруку Мариинки подумать о создании объединенной дирекции Большого и Мариинского театров. В мае этого года Гергиев на встрече с президентом сказал, что готов к масштабным задачам, и рассказал об идее создания четырех крупных культурных центров.
https://ria.ru/20230322/teatr-1859884069.html
https://ria.ru/20231005/mariinka-1900148745.html
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большой театр, культура, владимир урин
Культура, Большой театр, Культура, Владимир Урин
В Большом театре не стали комментировать сообщения об уходе гендиректора

В ГАБТ не стали комментировать сообщения о заявлении об увольнении гендиректора

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБольшой театр
Большой театр - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Большом театре отказались прокомментировать РИА Новости сообщения о том, что гендиректор Владимир Урин подал заявление об уходе по собственному желанию.
"Мы не комментируем неофициальную информацию", — сказали агентству в пресс-службе театра.
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О том, что посты руководителей Большого и Мариинского театров будет совмещать дирижер, худрук и гендиректор Мариинки Валерий Гергиев, ранее написали "Известия". Издание утверждает, что об этом могут объявить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который проходит с 16 по 18 ноября.
Сам Гергиев в кулуарах форума заявил, что и так "достаточно занят и не искал возможности работать еще больше". При этом он добавил, что работать в своей стране считает нужным и необходимым.
Как сообщил журналистам спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, объединение Большого и Мариинки невозможно, но Гергиев может руководить обоими театрами.
В прошлом году Владимир Путин предложил худруку Мариинки подумать о создании объединенной дирекции Большого и Мариинского театров. В мае этого года Гергиев на встрече с президентом сказал, что готов к масштабным задачам, и рассказал об идее создания четырех крупных культурных центров.
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