https://ria.ru/20231201/gergiev-1913200489.html

Гергиев призвал сохранить лучшее, чем располагают труппы ГАБТ и Мариинки

Гергиев призвал сохранить лучшее, чем располагают труппы ГАБТ и Мариинки - РИА Новости, 01.12.2023

Гергиев призвал сохранить лучшее, чем располагают труппы ГАБТ и Мариинки

Народный артист РФ, худрук Мариинского театра и новый гендиректор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев заявил, что сотрудникам обоих театров предстоит много РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:28

2023-12-01T15:28

2023-12-01T15:31

культура

россия

валерий гергиев

владимир путин

владимир урин

мариинский театр

большой театр

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Народный артист РФ, худрук Мариинского театра и новый гендиректор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев заявил, что сотрудникам обоих театров предстоит много и успешно работать в России, сохраняя лучшее, что у них есть. Ранее кабмин РФ сообщил, что Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию. "Наверное, символ России - двуглавый орел напоминает нам о том, чем являются для России оба театра в культурном плане и обе столицы… Как и многие из вас, я сегодня думаю о том, что сделать в России. Не потому, что нас куда-то не зовут… Но сейчас и мне, и нам с вами надо работать дома, работать много, работать успешно, безусловно, сохраняя всё лучшее, чем располагают обе труппы", - заявил Гергиев на представлении труппе ГАБТа. В прошлом году президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки. Через год, 2 мая текущего года, Гергиев на встрече с Путиным признался, что готов к масштабным задачам по работе с театрами, "доскональному анализу состояния 20-30 театров России". Он подчеркнул, что может бросить максимальные усилия на решение задач театров. Кроме того, Гергиев рассказал президенту об идее о создании четырех крупных культурных центров.

https://ria.ru/20231201/gergiev-1913189760.html

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