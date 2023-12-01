https://ria.ru/20231201/urin-1913044651.html
Гендиректор Большого театра объявил об уходе
Гендиректор Большого театра объявил об уходе - РИА Новости, 01.12.2023
Гендиректор Большого театра объявил об уходе
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил коллективу, что отработал последний день, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале критик... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T00:30
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2023-12-01T00:51
культура
россия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил коллективу, что отработал последний день, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале критик Сергей Буланов.При этом ни дата, ни место съемки кадров не указаны."Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре", — сказал Урин.В ноябре газета "Известия" сообщила, что дирижер, худрук и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев по совместительству станет и руководителем Большого. По данным издания, об этом могли объявить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который проходил с 16 по 18 ноября.Сам Гергиев в кулуарах форума заявил, что и так "достаточно занят и не искал возможности работать еще больше". При этом он добавил, что трудиться в своей стране считает нужным и необходимым.Как сообщил журналистам спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, объединение Большого и Мариинки невозможно, но Гергиев может руководить обоими театрами. Сообщений о его утверждении на этой должности пока не поступало.
https://ria.ru/20231130/teatr-1912998810.html
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россия, большой театр, культура
Культура, Россия, Большой театр, Культура
Гендиректор Большого театра объявил об уходе
Гендиректор Урин на видео заявил, что отработал последний день в Большом театре
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил коллективу, что отработал последний день, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале
критик Сергей Буланов.
При этом ни дата, ни место съемки кадров не указаны.
"Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре", — сказал Урин.
В ноябре газета "Известия" сообщила, что дирижер, худрук и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев по совместительству станет и руководителем Большого. По данным издания, об этом могли объявить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который проходил с 16 по 18 ноября.
Большой театр заявил, что не имеет данных об объявлении нового руководителя
Сам Гергиев в кулуарах форума заявил, что и так "достаточно занят и не искал возможности работать еще больше". При этом он добавил, что трудиться в своей стране считает нужным и необходимым.
Как сообщил журналистам спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, объединение Большого и Мариинки невозможно, но Гергиев может руководить обоими театрами. Сообщений о его утверждении на этой должности пока не поступало.
"Силен дома — силен в мире": великий маэстро Валерий Гергиев