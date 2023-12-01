Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор Большого театра объявил об уходе - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:30 01.12.2023 (обновлено: 00:51 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/urin-1913044651.html
Гендиректор Большого театра объявил об уходе
Гендиректор Большого театра объявил об уходе - РИА Новости, 01.12.2023
Гендиректор Большого театра объявил об уходе
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил коллективу, что отработал последний день, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале критик... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T00:30
2023-12-01T00:51
культура
россия
большой театр
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755256687_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ce5928c42a8f03e163a892bcc22aa952.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил коллективу, что отработал последний день, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале критик Сергей Буланов.При этом ни дата, ни место съемки кадров не указаны."Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре", — сказал Урин.В ноябре газета "Известия" сообщила, что дирижер, худрук и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев по совместительству станет и руководителем Большого. По данным издания, об этом могли объявить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который проходил с 16 по 18 ноября.Сам Гергиев в кулуарах форума заявил, что и так "достаточно занят и не искал возможности работать еще больше". При этом он добавил, что трудиться в своей стране считает нужным и необходимым.Как сообщил журналистам спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, объединение Большого и Мариинки невозможно, но Гергиев может руководить обоими театрами. Сообщений о его утверждении на этой должности пока не поступало.
https://ria.ru/20231130/teatr-1912998810.html
https://ria.ru/20230502/gergiev-1868115758.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755256687_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_36f11325bd440bcbb1cd300f368a049c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, большой театр, культура
Культура, Россия, Большой театр, Культура
Гендиректор Большого театра объявил об уходе

Гендиректор Урин на видео заявил, что отработал последний день в Большом театре

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин
Генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил коллективу, что отработал последний день, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале критик Сергей Буланов.
При этом ни дата, ни место съемки кадров не указаны.
"Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре", — сказал Урин.
В ноябре газета "Известия" сообщила, что дирижер, худрук и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев по совместительству станет и руководителем Большого. По данным издания, об этом могли объявить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который проходил с 16 по 18 ноября.
Здание Большого театра России - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Большой театр заявил, что не имеет данных об объявлении нового руководителя
Вчера, 18:50
Сам Гергиев в кулуарах форума заявил, что и так "достаточно занят и не искал возможности работать еще больше". При этом он добавил, что трудиться в своей стране считает нужным и необходимым.
Как сообщил журналистам спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, объединение Большого и Мариинки невозможно, но Гергиев может руководить обоими театрами. Сообщений о его утверждении на этой должности пока не поступало.
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
"Силен дома — силен в мире": великий маэстро Валерий Гергиев
2 мая, 08:00
 
КультураРоссияБольшой театрКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала