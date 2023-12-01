https://ria.ru/20231201/golikova-1913190760.html

Урин написал заявление по собственному желанию, заявила Голикова

Урин написал заявление по собственному желанию, заявила Голикова - РИА Новости, 01.12.2023

Урин написал заявление по собственному желанию, заявила Голикова

Гендиректор Большого театра Владимир Урин написал заявление по собственному желанию, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:58

2023-12-01T14:58

2023-12-01T14:58

культура

россия

владимир урин

татьяна голикова

владимир путин

мариинский театр

большой театр

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Гендиректор Большого театра Владимир Урин написал заявление по собственному желанию, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Уважаемые коллеги, мы сегодня встретились с вами здесь в связи с тем, что мне поручено председателем правительства представить вам генерального директора Большого театра Валерия Абисаловича Гергиева, в связи с тем, что сегодняшний генеральный директор Большого театра Урин Владимир Георгиевич написал заявление по собственному желанию", - сказала Голикова в ГАБТе на представлении нового директора.Ранее Большой театр отказался комментировать информацию о возможном объединении с Мариинкой. В свою очередь спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой пояснил журналистам, что Большой и Мариинский театры не могут быть объединены, но обоими учреждениями может руководить Гергиев.В прошлом году президент Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки. Через год, 2 мая текущего года Гергиев на встрече с Путиным признался, что готов к масштабным задачам по работе с театрами, "доскональному анализу состояния 20-30 театров России". Он подчеркнул, что может бросить максимальные усилия на решение задач театров. Кроме того, Гергиев рассказал президенту об идее о создании четырех крупных культурных центров.

https://ria.ru/20231104/lyubimova-1907441300.html

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россия, владимир урин, татьяна голикова, владимир путин, мариинский театр, большой театр