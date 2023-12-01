https://ria.ru/20231201/golikova-1913190760.html
Урин написал заявление по собственному желанию, заявила Голикова
Урин написал заявление по собственному желанию, заявила Голикова - РИА Новости, 01.12.2023
Урин написал заявление по собственному желанию, заявила Голикова
Гендиректор Большого театра Владимир Урин написал заявление по собственному желанию, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:58
2023-12-01T14:58
2023-12-01T14:58
культура
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владимир урин
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большой театр
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Гендиректор Большого театра Владимир Урин написал заявление по собственному желанию, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Уважаемые коллеги, мы сегодня встретились с вами здесь в связи с тем, что мне поручено председателем правительства представить вам генерального директора Большого театра Валерия Абисаловича Гергиева, в связи с тем, что сегодняшний генеральный директор Большого театра Урин Владимир Георгиевич написал заявление по собственному желанию", - сказала Голикова в ГАБТе на представлении нового директора.Ранее Большой театр отказался комментировать информацию о возможном объединении с Мариинкой. В свою очередь спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой пояснил журналистам, что Большой и Мариинский театры не могут быть объединены, но обоими учреждениями может руководить Гергиев.В прошлом году президент Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки. Через год, 2 мая текущего года Гергиев на встрече с Путиным признался, что готов к масштабным задачам по работе с театрами, "доскональному анализу состояния 20-30 театров России". Он подчеркнул, что может бросить максимальные усилия на решение задач театров. Кроме того, Гергиев рассказал президенту об идее о создании четырех крупных культурных центров.
https://ria.ru/20231104/lyubimova-1907441300.html
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россия, владимир урин, татьяна голикова, владимир путин, мариинский театр, большой театр
Культура, Россия, Владимир Урин, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Мариинский театр, Большой театр
Урин написал заявление по собственному желанию, заявила Голикова
Голикова: Урин написал заявление по собственному желанию