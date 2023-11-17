https://ria.ru/20231117/putin-1910197896.html

Путин не общался с Гергиевым и Уриным, сообщил Песков

Путин не общался с Гергиевым и Уриным, сообщил Песков - РИА Новости, 17.11.2023

Путин не общался с Гергиевым и Уриным, сообщил Песков

Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге не общался с руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым или генеральным директором Большого театра... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T21:40

2023-11-17T21:40

2023-11-17T21:49

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге не общался с руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым или генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Ну вы же видели, нет, он с ними не общался", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20231117/peskov-1910198628.html

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Наталья Макарова

санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, валерий гергиев, владимир урин, россия, большой театр, мариинский театр