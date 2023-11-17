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Путин не общался с Гергиевым и Уриным, сообщил Песков - РИА Новости, 17.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:40 17.11.2023 (обновлено: 21:49 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/putin-1910197896.html
Путин не общался с Гергиевым и Уриным, сообщил Песков
Путин не общался с Гергиевым и Уриным, сообщил Песков - РИА Новости, 17.11.2023
Путин не общался с Гергиевым и Уриным, сообщил Песков
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге не общался с руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым или генеральным директором Большого театра... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T21:40
2023-11-17T21:49
культура
санкт-петербург
владимир путин
дмитрий песков
валерий гергиев
владимир урин
россия
большой театр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге не общался с руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым или генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Ну вы же видели, нет, он с ними не общался", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20231117/peskov-1910198628.html
санкт-петербург
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санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, валерий гергиев, владимир урин, россия, большой театр, мариинский театр
Культура, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Валерий Гергиев, Владимир Урин, Россия, Большой театр, Мариинский театр
Путин не общался с Гергиевым и Уриным, сообщил Песков

Песков сообщил, что Путин не общался в Петербурге с Гергиевым и Уриным

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге не общался с руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым или генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Ну вы же видели, нет, он с ними не общался", - сказал он журналистам.
Здание Государственного академического Большого театра России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Главу Большого театра назначает не президент, заявил Песков
Вчера, 21:49
 
КультураСанкт-ПетербургВладимир ПутинДмитрий ПесковВалерий ГергиевВладимир УринРоссияБольшой театрМариинский театр
 
 
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