https://ria.ru/20231117/putin-1910197896.html
Путин не общался с Гергиевым и Уриным, сообщил Песков
Путин не общался с Гергиевым и Уриным, сообщил Песков - РИА Новости, 17.11.2023
Путин не общался с Гергиевым и Уриным, сообщил Песков
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге не общался с руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым или генеральным директором Большого театра... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T21:40
2023-11-17T21:40
2023-11-17T21:49
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге не общался с руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым или генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Ну вы же видели, нет, он с ними не общался", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20231117/peskov-1910198628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, валерий гергиев, владимир урин, россия, большой театр, мариинский театр
Культура, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Валерий Гергиев, Владимир Урин, Россия, Большой театр, Мариинский театр
Путин не общался с Гергиевым и Уриным, сообщил Песков
Песков сообщил, что Путин не общался в Петербурге с Гергиевым и Уриным