Хабенский заявил, что рад за Гергиева, возглавившего Большой театр

Хабенский заявил журналистам, что рад за Гергиева, возглавившего Большой театр
Валерий Гергиев родился в Москве в осетинской семье, детство и юность провел во Владикавказе. Там же учился в музучилище по классам фортепиано и дирижирования.
Валерий Гергиев родился в Москве в осетинской семье, детство и юность провел во Владикавказе. Там же учился в музучилище по классам фортепиано и дирижирования.
Консерваторию маэстро окончил уже в Ленинграде. А с 1988 года работает худруком и гендиректором Мариинского театра.
Консерваторию маэстро окончил уже в Ленинграде. А с 1988 года работает худруком и гендиректором Мариинского театра.
Валерий Гергиев — народный артист России, Украины (в 2022 году попал в санкционный список) и заслуженный деятель Казахстана. Имеет несколько Государственных премий.
Валерий Гергиев — народный артист России, Украины (в 2022 году попал в санкционный список) и заслуженный деятель Казахстана. Имеет несколько Государственных премий.
В разные годы был дирижером Мюнхенского филармонического оркестра (2015-2022) и Лондонского симфонического оркестра (2007-2015).
В разные годы был дирижером Мюнхенского филармонического оркестра (2015-2022) и Лондонского симфонического оркестра (2007-2015).
Валерий Абисалович считает себя настоящим патриотом. Давал концерты по всему миру, в том числе в амфитеатре сирийской Пальмиры, освобожденной от террористов "Исламского государства" (организация запрещена в России).
Валерий Абисалович считает себя настоящим патриотом. Давал концерты по всему миру, в том числе в амфитеатре сирийской Пальмиры, освобожденной от террористов "Исламского государства" (организация запрещена в России).
Кроме того, Гергиев побывал и на руинах города Цхинвала. В 2008-м дал концерт Мариинского симфонического оркестра, посвященного памяти погибших в Южной Осетии.
Кроме того, Гергиев побывал и на руинах города Цхинвала. В 2008-м дал концерт Мариинского симфонического оркестра, посвященного памяти погибших в Южной Осетии.
В 2003-м дирижер стал артистом ЮНЕСКО во имя мира. Кроме того, Гергиев представлял Россию на презентации Сочи-2014 в Ванкувере в 2010 году и на самой Олимпиаде-2014.
В 2003-м дирижер стал артистом ЮНЕСКО во имя мира. Кроме того, Гергиев представлял Россию на презентации Сочи-2014 в Ванкувере в 2010 году и на самой Олимпиаде-2014.
Маэстро еще и футбольный фанат. "Самый знаменитый осетин мира" болеет, естественно, за владикавказскую "Аланию" и питерский "Зенит".
Маэстро еще и футбольный фанат. "Самый знаменитый осетин мира" болеет, естественно, за владикавказскую "Аланию" и питерский "Зенит".
После начала СВО все крупные западные театры, включая Ла Скала и Карнеги-холл, разорвали контракты с российским дирижером. При этом требовали, чтобы он осудил действия Москвы.
Гергиев долго не высказывал никаких суждений, но на ПМЭФ заявил: "Когда ты силен дома — ты силен в мире".
После начала СВО все крупные западные театры, включая Ла Скала и Карнеги-холл, разорвали контракты с российским дирижером. При этом требовали, чтобы он осудил действия Москвы.
Гергиев долго не высказывал никаких суждений, но на ПМЭФ заявил: "Когда ты силен дома — ты силен в мире".
Валерий Гергиев женат, у него четверо детей: два сына и две дочери.
Валерий Гергиев женат, у него четверо детей: два сына и две дочери.
Валерий Гергиев родился в Москве в осетинской семье, детство и юность провел во Владикавказе. Там же учился в музучилище по классам фортепиано и дирижирования.
Консерваторию маэстро окончил уже в Ленинграде. А с 1988 года работает худруком и гендиректором Мариинского театра.
Валерий Гергиев — народный артист России, Украины (в 2022 году попал в санкционный список) и заслуженный деятель Казахстана. Имеет несколько Государственных премий.
В разные годы был дирижером Мюнхенского филармонического оркестра (2015-2022) и Лондонского симфонического оркестра (2007-2015).
Валерий Абисалович считает себя настоящим патриотом. Давал концерты по всему миру, в том числе в амфитеатре сирийской Пальмиры, освобожденной от террористов "Исламского государства" (организация запрещена в России).
Кроме того, Гергиев побывал и на руинах города Цхинвала. В 2008-м дал концерт Мариинского симфонического оркестра, посвященного памяти погибших в Южной Осетии.
В 2003-м дирижер стал артистом ЮНЕСКО во имя мира. Кроме того, Гергиев представлял Россию на презентации Сочи-2014 в Ванкувере в 2010 году и на самой Олимпиаде-2014.
Маэстро еще и футбольный фанат. "Самый знаменитый осетин мира" болеет, естественно, за владикавказскую "Аланию" и питерский "Зенит".
После начала СВО все крупные западные театры, включая Ла Скала и Карнеги-холл, разорвали контракты с российским дирижером. При этом требовали, чтобы он осудил действия Москвы.
Гергиев долго не высказывал никаких суждений, но на ПМЭФ заявил: "Когда ты силен дома — ты силен в мире".
Валерий Гергиев женат, у него четверо детей: два сына и две дочери.