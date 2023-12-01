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Урин поблагодарил коллектив Большого театра за годы сотрудничества - РИА Новости, 01.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:52 01.12.2023 (обновлено: 14:56 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/urin-1913189572.html
Урин поблагодарил коллектив Большого театра за годы сотрудничества
Урин поблагодарил коллектив Большого театра за годы сотрудничества - РИА Новости, 01.12.2023
Урин поблагодарил коллектив Большого театра за годы сотрудничества
Владимир Урин поблагодарил коллектив Большого театра за десять с половиной лет счастья совместной работы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:52
2023-12-01T14:56
большой театр
культура
россия
валерий гергиев
владимир урин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Владимир Урин поблагодарил коллектив Большого театра за десять с половиной лет счастья совместной работы, передает корреспондент РИА Новости.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Урин написал заявление по собственному желанию."Мои самые искренние слова благодарности за десять лет счастья, за то, что десять с половиной лет назад было принято решение, чтобы я возглавил этот театр… Это были десять с половиной лет счастья работы с вами", - обратился Урин к сотрудникам ГАБТа в своей речи представления нового директора.Урин подчеркнул, что совместная работа со всеми сотрудниками ГАБТа была для него удовольствием. "Потому что я убежден абсолютно, что в Большом театре громадное количество талантливых людей", - заключил бывший директор Большого театра.Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет, сообщили в Telegram-канале правительства.В прошлом году президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки. Через год, 2 мая текущего года Гергиев на встрече с Путиным признался, что готов к масштабным задачам по работе с театрами, "доскональному анализу состояния 20-30 театров России". Он подчеркнул, что может бросить максимальные усилия на решение задач театров. Кроме того, Гергиев рассказал президенту об идее о создании четырех крупных культурных центров.
https://ria.ru/20231201/gergiev-1913189760.html
https://ria.ru/20231201/lyubimova-1913190147.html
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большой театр, россия, валерий гергиев, владимир урин, владимир путин, общество
Большой театр, Культура, Россия, Валерий Гергиев, Владимир Урин, Владимир Путин, Общество
Урин поблагодарил коллектив Большого театра за годы сотрудничества

Урин поблагодарил коллектив Большого театра за 10,5 года сотрудничества

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкБывший генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин
Бывший генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Бывший генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Владимир Урин поблагодарил коллектив Большого театра за десять с половиной лет счастья совместной работы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Урин написал заявление по собственному желанию.
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Гергиев высказался о своем назначении на пост гендиректора Большого театра
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"Мои самые искренние слова благодарности за десять лет счастья, за то, что десять с половиной лет назад было принято решение, чтобы я возглавил этот театр… Это были десять с половиной лет счастья работы с вами", - обратился Урин к сотрудникам ГАБТа в своей речи представления нового директора.
Урин подчеркнул, что совместная работа со всеми сотрудниками ГАБТа была для него удовольствием. "Потому что я убежден абсолютно, что в Большом театре громадное количество талантливых людей", - заключил бывший директор Большого театра.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет, сообщили в Telegram-канале правительства.
В прошлом году президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки. Через год, 2 мая текущего года Гергиев на встрече с Путиным признался, что готов к масштабным задачам по работе с театрами, "доскональному анализу состояния 20-30 театров России". Он подчеркнул, что может бросить максимальные усилия на решение задач театров. Кроме того, Гергиев рассказал президенту об идее о создании четырех крупных культурных центров.
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КультураБольшой театрРоссияВалерий ГергиевВладимир УринВладимир ПутинОбщество
 
 
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