https://ria.ru/20231201/urin-1913189572.html

Урин поблагодарил коллектив Большого театра за годы сотрудничества

Урин поблагодарил коллектив Большого театра за годы сотрудничества - РИА Новости, 01.12.2023

Урин поблагодарил коллектив Большого театра за годы сотрудничества

Владимир Урин поблагодарил коллектив Большого театра за десять с половиной лет счастья совместной работы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:52

2023-12-01T14:52

2023-12-01T14:56

большой театр

культура

россия

валерий гергиев

владимир урин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Владимир Урин поблагодарил коллектив Большого театра за десять с половиной лет счастья совместной работы, передает корреспондент РИА Новости.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Урин написал заявление по собственному желанию."Мои самые искренние слова благодарности за десять лет счастья, за то, что десять с половиной лет назад было принято решение, чтобы я возглавил этот театр… Это были десять с половиной лет счастья работы с вами", - обратился Урин к сотрудникам ГАБТа в своей речи представления нового директора.Урин подчеркнул, что совместная работа со всеми сотрудниками ГАБТа была для него удовольствием. "Потому что я убежден абсолютно, что в Большом театре громадное количество талантливых людей", - заключил бывший директор Большого театра.Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет, сообщили в Telegram-канале правительства.В прошлом году президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки. Через год, 2 мая текущего года Гергиев на встрече с Путиным признался, что готов к масштабным задачам по работе с театрами, "доскональному анализу состояния 20-30 театров России". Он подчеркнул, что может бросить максимальные усилия на решение задач театров. Кроме того, Гергиев рассказал президенту об идее о создании четырех крупных культурных центров.

https://ria.ru/20231201/gergiev-1913189760.html

https://ria.ru/20231201/lyubimova-1913190147.html

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большой театр, россия, валерий гергиев, владимир урин, владимир путин, общество