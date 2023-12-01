Урин поблагодарил коллектив Большого театра за годы сотрудничества
Урин поблагодарил коллектив Большого театра за 10,5 года сотрудничества
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкБывший генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин
Бывший генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Владимир Урин поблагодарил коллектив Большого театра за десять с половиной лет счастья совместной работы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Урин написал заявление по собственному желанию.
"Мои самые искренние слова благодарности за десять лет счастья, за то, что десять с половиной лет назад было принято решение, чтобы я возглавил этот театр… Это были десять с половиной лет счастья работы с вами", - обратился Урин к сотрудникам ГАБТа в своей речи представления нового директора.
Урин подчеркнул, что совместная работа со всеми сотрудниками ГАБТа была для него удовольствием. "Потому что я убежден абсолютно, что в Большом театре громадное количество талантливых людей", - заключил бывший директор Большого театра.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет, сообщили в Telegram-канале правительства.
В прошлом году президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки. Через год, 2 мая текущего года Гергиев на встрече с Путиным признался, что готов к масштабным задачам по работе с театрами, "доскональному анализу состояния 20-30 театров России". Он подчеркнул, что может бросить максимальные усилия на решение задач театров. Кроме того, Гергиев рассказал президенту об идее о создании четырех крупных культурных центров.