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Голикова поблагодарила Урина за годы работы в Большом театре - РИА Новости, 01.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:12 01.12.2023 (обновлено: 15:26 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/teatr-1913194913.html
Голикова поблагодарила Урина за годы работы в Большом театре
Голикова поблагодарила Урина за годы работы в Большом театре - РИА Новости, 01.12.2023
Голикова поблагодарила Урина за годы работы в Большом театре
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду, что Большой театр будет так же хорошо работать под руководством Валерия Гергиева. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:12
2023-12-01T15:26
культура
валерий гергиев
татьяна голикова
владимир урин
большой театр
мариинский театр
театр
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду, что Большой театр будет так же хорошо работать под руководством Валерия Гергиева. Ранее кабмин РФ сообщил, что Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию. "Мы все помогали, помогаем и будем помогать дальше Большому театру, коллективу театра, который в сегодняшнем составе создан благодаря Владимиру Георгиевичу (Урину - ред.), и, надеюсь, также прославленно будет работать под руководством Валерия Абисаловича Гергиева, которого, наверное, подробно вам представлять не нужно... Он уже 35 лет с 1988 года, Валерий Абисалович, бессменно руководит Мариинским театром, таким же прославленным театром России, как и Большой", - сказала Голикова в ГАБТе на представлении нового генерального директора. Она также поблагодарила Урина за более чем десятилетнюю работу и руководство в Большом театре. "За это время на сцене театра было поставлено большое количество произведений, как оперы, так и балета, которые вошли в золотой фонд российской культуры. Вы создали прославленный коллектив. Мы любим Большой театр. Это не просто Большой театр России, это Большой театр всего мира, который ценят, знают и любят", - отметила она. В прошлом году президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки. Через год, 2 мая текущего года Гергиев на встрече с Путиным признался, что готов к масштабным задачам по работе с театрами, "доскональному анализу состояния 20-30 театров России". Он подчеркнул, что может бросить максимальные усилия на решение задач театров. Кроме того, Гергиев рассказал президенту об идее о создании четырех крупных культурных центров.
https://ria.ru/20231201/urin-1913198971.html
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валерий гергиев, татьяна голикова, владимир урин, большой театр, мариинский театр, театр
Культура, Валерий Гергиев, Татьяна Голикова, Владимир Урин, Большой театр, Мариинский театр, Театр
Голикова поблагодарила Урина за годы работы в Большом театре

Голикова надеется, что ГАБТ продолжит хорошо работать под руководством Гергиева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Большого театра России
Здание Большого театра России - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Большого театра России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду, что Большой театр будет так же хорошо работать под руководством Валерия Гергиева.
Ранее кабмин РФ сообщил, что Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию.
Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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"Мы все помогали, помогаем и будем помогать дальше Большому театру, коллективу театра, который в сегодняшнем составе создан благодаря Владимиру Георгиевичу (Урину - ред.), и, надеюсь, также прославленно будет работать под руководством Валерия Абисаловича Гергиева, которого, наверное, подробно вам представлять не нужно... Он уже 35 лет с 1988 года, Валерий Абисалович, бессменно руководит Мариинским театром, таким же прославленным театром России, как и Большой", - сказала Голикова в ГАБТе на представлении нового генерального директора.
Она также поблагодарила Урина за более чем десятилетнюю работу и руководство в Большом театре. "За это время на сцене театра было поставлено большое количество произведений, как оперы, так и балета, которые вошли в золотой фонд российской культуры. Вы создали прославленный коллектив. Мы любим Большой театр. Это не просто Большой театр России, это Большой театр всего мира, который ценят, знают и любят", - отметила она.
В прошлом году президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки. Через год, 2 мая текущего года Гергиев на встрече с Путиным признался, что готов к масштабным задачам по работе с театрами, "доскональному анализу состояния 20-30 театров России". Он подчеркнул, что может бросить максимальные усилия на решение задач театров. Кроме того, Гергиев рассказал президенту об идее о создании четырех крупных культурных центров.
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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КультураВалерий ГергиевТатьяна ГоликоваВладимир УринБольшой театрМариинский театрТеатр
 
 
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